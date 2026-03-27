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Qué le pasa a tu corazón si comes sardinas dos veces por semana

Incluir este pescado azul en las comidas semanales es una forma sencilla de apoyar la salud cardiovascular desde la cocina cotidiana

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Nutrición, salud cardiovascular, recetas con sardinas, protección de océanos, sardinas frescas, reducción de residuos, etiquetado ecológico - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Optar por recetas simples y preparaciones saludables con este alimento ayuda a aprovechar sus nutrientes esenciales sin complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de sardinas se ha consolidado como una recomendación frecuente en el ámbito de la salud cardiovascular.

Este pescado azul, accesible y versátil, destaca por su alto contenido de ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales que favorecen el buen funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos.

Diversos estudios respaldan la inclusión regular de sardinas en la dieta como una estrategia sencilla y efectiva para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y promover el bienestar general.

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El consumo de sardinas se recomienda en la salud cardiovascular por su alto contenido de omega-3, vitaminas y minerales esenciales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios para el corazón de consumir sardinas dos veces por semana

Consumir sardinas dos veces por semana aporta beneficios relevantes para la salud cardiovascular. En este sentido, y de acuerdo con información de la Asociación Americana del Corazón, entre dichos beneficios destacan los siguientes:

  • Aporte de ácidos grasos omega-3: Las sardinas son ricas en EPA y DHA, dos tipos de omega-3 que ayudan a reducir los niveles de triglicéridos en sangre, disminuir la presión arterial y proteger contra las arritmias.
  • Reducción del riesgo de enfermedad coronaria: El consumo regular de pescados grasos como las sardinas se asocia con menor incidencia de infartos y enfermedades del corazón.
  • Efecto antiinflamatorio: Los omega-3 presentes en las sardinas contribuyen a reducir la inflamación sistémica, un factor implicado en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
  • Mejora en el perfil lipídico: Incluir sardinas en la dieta puede aumentar los niveles de colesterol HDL (“colesterol bueno”) y reducir el colesterol LDL (“colesterol malo”).
  • Aporte de vitamina D y calcio: Las sardinas son una fuente natural de vitamina D y calcio, nutrientes importantes para la salud vascular y la función cardíaca.
  • Propiedades antioxidantes: Contienen selenio y otros micronutrientes que ayudan a proteger las células del corazón frente al daño oxidativo.
Ilustración 3D de un corazón humano rojo con arterias rojas y venas azules, frente a un torso humano transparente gris. El corazón está centrado en el pecho.
El consumo habitual de sardinas se asocia con menor riesgo de infartos y enfermedades coronarias, según estudios científicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir sardinas de manera saludable para obtener sus beneficios cardiovasculares

Para obtener los beneficios cardiovasculares de las sardinas, es fundamental elegir formas de preparación que conserven sus nutrientes y limiten el aporte de grasas no saludables, sodio y aditivos. Algunas recomendaciones son:

  • Preferir sardinas frescas, al natural o enlatadas en agua o aceite de oliva. Las versiones enlatadas en aceite vegetal refinado o en salsas suelen contener más grasas saturadas y sodio.
  • Evitar frituras. Cocinar las sardinas a la plancha, al horno, al vapor o a la parrilla ayuda a mantener su perfil saludable y reduce el exceso de grasa.
  • Agregar sardinas a ensaladas, verduras salteadas, arroces integrales o pastas. Integrarlas en preparaciones equilibradas potencia su valor nutricional.
  • Controlar el consumo de sal. Si se eligen sardinas enlatadas, es recomendable enjuagarlas antes de consumirlas para reducir el sodio.
  • Acompañar con alimentos ricos en fibra, como vegetales y legumbres. Esto contribuye al control de los lípidos en sangre y mejora la salud general.

Incorporar sardinas dos veces por semana, en porciones moderadas y dentro de una dieta variada y equilibrada, permite aprovechar sus beneficios para el corazón sin exceder el consumo de sodio o grasas poco saludables.

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