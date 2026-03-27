México

México va contra ‘huachicol’: anuncian nuevo comprobante fiscal para gasolineras, en esta fecha debe tramitarse

Se trata de una nueva medida impulsada por el gobierno de México en la que gasolineras deben contar con un nuevo permiso para la distribución de este líquido con el fin de evitar el robo o contrabando

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Aseguran centro clandestino de huachicol con más de 160 mil litros de hidrocarburo en Hidalgo
Este nuevo mecanismo formará parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y comenzará a aplicarse a partir del 24 de abril de 2026. (Guardia Nacional)

El Gobierno de México anunció la entrada en vigor del “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, una medida que busca combatir el ‘huachicol’.

Este nuevo mecanismo formará parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y comenzará a aplicarse a partir del 24 de abril de 2026. Se trata de un mecanismo que va contra el mercado ilícito de combustibles para fortalecer la comercialización de gasolina y diésel.

En un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), la CNE y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), subrayaron que las personas que ya cuenten con un permiso, como el caso de las gasolineras, deberán verificar su vigencia a través del portal de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Para hacer esta verificación, es importante ingresar a la liga https://www.cne.gob.mx/Permisos y realizar el trámite correspondiente.

Sentencian a tres hombres en Guerrero por el transporte de más de tres mil litros de huachicol en una lancha
Los bidones incautados (FGR)

Nueva estrategia para combatir corrupción y contrabando

Esta acción forma parte de una estrategia conjunta destinada a “combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles”.

Todos los establecimientos que vendan o comercialicen gasolina regular, gasolina premium o diésel deberán tener un permiso vigente ante la CNE para poder emitir CFDI con el nuevo complemento.

En caso de no incorporarlo a sus operaciones no podrán emitir CFDI por este concepto, de acuerdo a las instituciones.

Esta medida “reafirma el compromiso con la sociedad para fortalecer la recaudación proveniente de este comercio en beneficio de toda la población”.

El Gobierno enfatizó la importancia del cumplimiento de las nuevas disposiciones fiscales y administrativas. “Todas y todos contribuimos al bienestar de México”, se lee en el cierre del documento oficial.

Puntos clave de esta nueva medida

  • El 24 de abril de 2026 comenzará a aplicarse el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” como parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
  • Todos los establecimientos que vendan o comercialicen gasolina regular, gasolina premium o diésel deberán contar con este permiso vigente.
  • Las personas permisionarias deben verificar la vigencia de sus permisos y, en su caso, regularizarlos ante la CNE para evitar contratiempos y cumplir con sus obligaciones fiscales y administrativas.
  • El nuevo mecanismo busca combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles, así como promover el mercado lícito y fortalecer la recaudación fiscal derivada de la venta de hidrocarburos.

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