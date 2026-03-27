México registra más de 132 mil desaparecidos: Sheinbaum presenta informe sobre búsqueda de personas, más de 40 mil no tienen ‘datos suficientes’

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el informe sobre búsqueda de personas desaparecidas en México.
Destaca que de las 132 mil personas desaparecidas de las que se tiene registro actualmente, 46 mil 742 son registros de personas que no cuentan “con datos suficientes” para realizar su búsqueda.
Esto significa que el 36% de las personas que se encuentran en calidad de desaparecidos, no se están buscando porque no hay datos para iniciar carpetas de investigación.
Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo, la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó el informe sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Los datos abarcan desde 1952 a 2026. donde de los 394 mil 645 de registros que se han realizado, 262 mil 111 han sido localizados, de los cuales, el 92% fueron localizados con vida, sin embargo, 132 mil 534 continúan sin conocerse su paradero.
Personas desaparecidas con datos insuficientes
De acuerdo al informe presentado por el Gobierno de México, de 2006 a la fecha, en total son 130 mil 178 personas desaparecidas, de ellas, 46 mil 742 no se ha podido iniciar una carpeta.
La razón, de acuerdo a lo informado esta mañana, es porque estos registros no tienen datos completos, es decir, al momento de ser levantadas las denuncias no anotaron datos de identificación como nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, información relevante para poder iniciar una búsqueda.
De acuerdo a lo informado por Marcela Figueroa Franco, al no contar con estos datos, no es posible abrir carpetas de investigación que ayude a buscar a estas personas, sin embargo, la funcionaria destacó que pese a esta situación, el registro permanece.
Muchos de estos registros fueron ingresados con información incompleta o no real, por ejemplo utilizando sobrenombres como “Juanito”, “Niña”, “El Tavo”, o bien, lugares imprecisos como “Muebles Gaby”.
Incluso, de acuerdo a los ejemplos proporcionados esta mañana por el gobierno de México, algunos se registraron bajo categorías como “Datos en reserva”.
La funcionaria destacó que esto sucedía porque no había un parámetro legal para realizar estos registros, sin embargo, a partir de la reforma legal que entró en vigor el 16 de julio de 2025, esto cambió.
En ese año entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición, donde se estableció como requisito contar con los datos mínimos de identidad de las personas.
Además de este 36% de personas sin datos suficientes para ser buscadas, existe otro registro de 40 mil 308 personas que, si bien fueron registradas como desaparecidas, en algún momento se registró actividad legal incluso años después.
De esta cantidad de personas, 5 mil 269 fueron localizadas con vida gracias a que se registro una actividad posterior.
Por ejemplo, casos de personas que son reportadas como desaparecidos y años después, se tiene registro de que contrajo matrimonio o realizó algún trámite, lo que activó un seguimiento de las autoridades, quienes comienzan una búsqueda para confirmar que se trate de la misma persona.
Caso contrario, existe un último grupo de 43 mil 128 personas que se encuentran desaparecidos pero que no se ha registrado ninguna otra actividad que permita identificar su paradero.