México registra más de 132 mil desaparecidos: Sheinbaum presenta informe sobre búsqueda de personas, más de 40 mil no tienen ‘datos suficientes’

Al menos 36 por ciento de los desaparecidos fueron registrados con información inconclusa o poco precisa, por lo que no se puede iniciar su búsqueda

Se presentó el informe sobre búsqueda de personas desaparecidas en México,

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el informe sobre búsqueda de personas desaparecidas en México.

Destaca que de las 132 mil personas desaparecidas de las que se tiene registro actualmente, 46 mil 742 son registros de personas que no cuentan “con datos suficientes” para realizar su búsqueda.

Esto significa que el 36% de las personas que se encuentran en calidad de desaparecidos, no se están buscando porque no hay datos para iniciar carpetas de investigación.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo, la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó el informe sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Los datos abarcan desde 1952 a 2026. donde de los 394 mil 645 de registros que se han realizado, 262 mil 111 han sido localizados, de los cuales, el 92% fueron localizados con vida, sin embargo, 132 mil 534 continúan sin conocerse su paradero.

Personas desaparecidas con datos insuficientes

De acuerdo al informe presentado por el Gobierno de México, de 2006 a la fecha, en total son 130 mil 178 personas desaparecidas, de ellas, 46 mil 742 no se ha podido iniciar una carpeta.

La razón, de acuerdo a lo informado esta mañana, es porque estos registros no tienen datos completos, es decir, al momento de ser levantadas las denuncias no anotaron datos de identificación como nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, información relevante para poder iniciar una búsqueda.

Estas personas no cuentan con información relevante para poder iniciar una búsqueda. (Gobierno de México)

De acuerdo a lo informado por Marcela Figueroa Franco, al no contar con estos datos, no es posible abrir carpetas de investigación que ayude a buscar a estas personas, sin embargo, la funcionaria destacó que pese a esta situación, el registro permanece.

Muchos de estos registros fueron ingresados con información incompleta o no real, por ejemplo utilizando sobrenombres como “Juanito”, “Niña”, “El Tavo”, o bien, lugares imprecisos como “Muebles Gaby”.

Incluso, de acuerdo a los ejemplos proporcionados esta mañana por el gobierno de México, algunos se registraron bajo categorías como “Datos en reserva”.

La funcionaria destacó que esto sucedía porque no había un parámetro legal para realizar estos registros, sin embargo, a partir de la reforma legal que entró en vigor el 16 de julio de 2025, esto cambió.

En ese año entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición, donde se estableció como requisito contar con los datos mínimos de identidad de las personas.

Además de este 36% de personas sin datos suficientes para ser buscadas, existe otro registro de 40 mil 308 personas que, si bien fueron registradas como desaparecidas, en algún momento se registró actividad legal incluso años después.

De esta cantidad de personas, 5 mil 269 fueron localizadas con vida gracias a que se registro una actividad posterior.

Por ejemplo, casos de personas que son reportadas como desaparecidos y años después, se tiene registro de que contrajo matrimonio o realizó algún trámite, lo que activó un seguimiento de las autoridades, quienes comienzan una búsqueda para confirmar que se trate de la misma persona.

Caso contrario, existe un último grupo de 43 mil 128 personas que se encuentran desaparecidos pero que no se ha registrado ninguna otra actividad que permita identificar su paradero.

Jugadores de Bolivia halagan el Estadio Monterrey tras remontada ante Surinam

Bolivia avanzó a la final del repechaje con goles de Paniagua y Terceros

Jugadores de Bolivia halagan el Estadio Monterrey tras remontada ante Surinam

Así fue el concierto de Mijares por sus 40 años: canciones, invitados y sorpresas en el Auditorio Nacional

El cantante mexicano ofreció un espectáculo cargado de nostalgia, grandes éxitos y emotivos momentos, incluyendo la sorpresiva aparición de su hija

Así fue el concierto de Mijares por sus 40 años: canciones, invitados y sorpresas en el Auditorio Nacional

Suman más de 200 personas ligadas a la desaparición de personas a través de redes sociales en México, investigan más de 700 cuentas

Rosa Icela Rodríguez pidió que en caso de que no se localice a una persona, reportarlo de inmediato a la Comisión Nacional de Búsqueda

Suman más de 200 personas ligadas a la desaparición de personas a través de redes sociales en México, investigan más de 700 cuentas

¿Emiliano Aguilar a LCDLF México? Productora del reality de Televisa responde algo que nadie veía venir

Rosa María Noguerón dio un adelanto de lo que sucederá la próxima temporada

¿Emiliano Aguilar a LCDLF México? Productora del reality de Televisa responde algo que nadie veía venir

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de marzo: sigue cerrado en ambos sentidos la caseta Tlalpan

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de marzo: sigue cerrado en ambos sentidos la caseta Tlalpan
Suman más de 200 personas ligadas a la desaparición de personas a través de redes sociales en México, investigan más de 700 cuentas

Suman más de 200 personas ligadas a la desaparición de personas a través de redes sociales en México, investigan más de 700 cuentas

Por narcomenudeo y no por homicidio: dan 10 meses de prisión a padres de Eithan, menor de año y medio asesinado en Ciudad Juárez

Así fue el operativo de Tepito en el que se aseguraron 25 toneladas de mercancía deportiva previo al Mundial 2026

El Álamo: la “tierra sagrada” de El Mayo Zambada, donde nació y forjó su poder

Comunidades de Michoacán bajo alerta: CJNG reanuda ataques con drones

¿Emiliano Aguilar a LCDLF México? Productora del reality de Televisa responde algo que nadie veía venir

¿Emiliano Aguilar a LCDLF México? Productora del reality de Televisa responde algo que nadie veía venir

Chiquis dice que le dolió lo que Lupillo Rivera reveló en su libro y él le contesta: “Hay paracetamol”

Maryfer Centeno incomoda a Kunno al decirle que salió de LCDLF por la ‘maldición’ de Ángela Aguilar; así reaccionó él

Aaron Mercury narró el asalto a mano armada que vivió en un centro comercial: “Me habían encañonado”

J-Hope de BTS menciona a México como una de las ciudades que más le emocionan de su gira mundial

Jugadores de Bolivia halagan el Estadio Monterrey tras remontada ante Surinam

Jugadores de Bolivia halagan el Estadio Monterrey tras remontada ante Surinam

Javier Aguirre rompe el silencio: esta es la razón por la que no convocó a Diego Lainez

“¿Qué está haciendo este idiota?”: George Russell arremete de nuevo contra Checo Pérez en el GP de Japón

Con cacerolas y al ritmo de “One Love”: así se vivió el pase de Jamaica a la final del repechaje intercontinental en CDMX

Checo Pérez reconoce un viernes complicado en Suzuka y apunta a levantar en la clasificación