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Llaman a recolectar cabello para limpiar derrame de petróleo en el Golfo de México, ¿realmente funciona?

La iniciativa para recolectar cabello ha generado diversas interacciones en redes sociales

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Ciudadanos y estilistas del estado de Veracruz impulsan una inédita campaña de recolección de cabello humano para elaborar mallas absorbentes y enfrentar la extensa contaminación por hidrocarburos que perjudica 630 kilómetros del corredor arrecifal del Golfo de México, proceso que ha obligado a expertos y organizaciones internacionales a subrayar la necesidad de controles técnicos y coordinación institucional antes de su aplicación.

La técnica, reconocida por su capacidad hidrofílica, consiste en transformar el cabello en mallas que permanecen entre dos y tres semanas en contacto con el mar, atrapando hidrocarburos.

Las esteras de pelo son muy eficaces para contener derrames terrestres, de acuerdo con la bióloga ambiental Megan Murray, subdirectora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Tecnológica de Sidney, Australia, quien ha investigado y desarrollado tecnologías sostenibles para combatir los derrames de petróleo.

Para que el método sea efectivo y seguro, el cabello debe estar limpio, preferentemente sin restos de productos químicos y solo lavado.

Manchas negras de alquitrán cubren partes de una playa mientras miembros de Protección Civil inspeccionan la zona antes de comenzar los trabajos de limpieza tras un derrame de petróleo que ha afectado a pescadores y varias comunidades costeras, en Las Barrillas, Coatzacoalcos, México, 4 de marzo de 2026. REUTERS/Angel Hernández
Manchas negras de alquitrán cubren partes de una playa mientras miembros de Protección Civil inspeccionan la zona antes de comenzar los trabajos de limpieza tras un derrame de petróleo que ha afectado a pescadores y varias comunidades costeras, en Las Barrillas, Coatzacoalcos, México, 4 de marzo de 2026. REUTERS/Angel Hernández

Ayudar con responsabilidad, señalan expertos

En paralelo, la organización internacional Matter of Trust Latam, con experiencia en descontaminación mediante cabello reciclado, reconoció la disposición ciudadana, pero enfatizó que actualmente “no existen las condiciones mínimas para aplicar esta técnica de manera segura y efectiva”. Su postura es clara: la intervención en derrames exige coordinación institucional, autorización por parte de la Marina y Pemex, y la participación de un gestor autorizado en manejo de residuos peligrosos. Actuar sin estos permisos puede representar un riesgo tanto para la seguridad de los voluntarios como para el ambiente.

El biólogo Fabián Ramírez Valencia, pionero en divulgación científica en Veracruz, confirma la eficacia ecológica de las mallas de cabello, pero advierte sobre la importancia del tratamiento higiénico y de su correcta elaboración para evitar que pierdan consistencia o que la fauna marina resulte afectada, ya que estas son de un solo uso. Asimismo, las mallas se fabrican con medias o telas finas que impiden atrapar peces y otras especies.

Derrame de petroleo en Alta Verapaz
Derrame de petroleo en Alta Verapaz

La colecta de cabello y materiales se extiende por Veracruz y otras ciudades de México

La campaña ya suma decenas de centros de acopio en Veracruz, Xalapa, Coatepec, Coatzacoalcos, Poza Rica, Boca del Río, Chinameca, así como en Ciudad de México, Puebla, Guanajuato y Aguascalientes. Entre los puntos destacados se encuentran la estética Flor Urgiel en Veracruz, la Barbería Barba Roja en Xalapa, el Salón Rojo París en Coatzacoalcos y la regiduría sexta del ayuntamiento de Poza Rica, bajo la coordinación de la regidora Yuliet Gallardo.

De la misma manera, la iniciativa se articula con colectas de materiales auxiliares: palas, rastrillos, trajes de protección EPI, botas, guantes industriales, medias de nylon, mallas de yute y redes de arpillería.

La campaña ha convocado también a estilistas y está abierta a cualquier ciudadano interesado en donar cabello. En la Ciudad de México, existen centros activos en Coyoacán y Azcapotzalco, con atención en horarios y fechas específicas.

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