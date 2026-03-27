Gobierno de Claudia Sheinbaum alista sistema de alertamiento por derrame de hidrocarburos: se mantendrá grupo interdisciplinario en Veracruz

Gobierno de Claudia Sheinbaum alista sistema de alertamiento por derrame de hidrocarburos (Foto: Facebook / Juan Carlos Atzin Calderón)

El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se mantendrá de manera permanente el grupo interdisciplinario para atender emergencias relacionadas con derrames de hidrocarburos en costas del país, particularmente en el estado de Veracruz, donde recientemente se registró un incidente que activó protocolos de atención inmediata.

“Este grupo interdisciplinario para estos derrames, va a permanecer de manera permanente”, explicó.

Durante su posicionamiento, la mandataria subrayó que este equipo especializado no solo continuará operando, sino que será fortalecido con la participación de diversas dependencias federales, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante posibles contingencias ambientales en el mar.

Mecanismos ya existen

“En este momento podemos decir que todas las playas de mayor afluencia turística se encuentran limpias”, declaró el Almirante en conferencia de prensa. (Infobae México)

Explicó que actualmente ya existen mecanismos establecidos para atender este tipo de situaciones, los cuales permiten una reacción rápida mediante la instalación de centros de coordinación.

“Ya existe cuando hay eventos como estos, que se instala de inmediato un puesto de mando, para poder atender, eso ya existe como un protocolo”.

“Vamos a mantener este equipo de trabajo donde está la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), además de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía (Sener), para trabajar en sistemas de alertamiento, que nos permitan conocer con mayor detalle cuando hay una fuga de este tipo”.

La presidenta también destacó que, si bien ya existen herramientas para contener derrames, estas serán reforzadas para hacer frente a escenarios más complejos.

“Se han desarrollado desde hace tiempo, sistemas para contener algún problema de contaminación, la Semar, Pemex lo tienen, pero tambien los vamos a fortalecer, en este momento, la primera fuga, de este barco, que se está identificando por la Semar, exactamente que barco fue”, mencionó.

Se hace investigación en yacimiento de Cantarell

Se invstigación si el yacimiento de Cantarell tiene una emanación de manera natural o hay falla en el sistema de Pemex (Undated photo courtesy of Petroleos Mexicanos/MCT)

Respecto al origen del incidente, Sheinbaum señaló que se investiga una posible emanación proveniente del yacimiento de Cantarell, uno de los más importantes del país en producción petrolera, aunque no se ha determinado si se trata de un fenómeno natural o de una falla en la infraestructura.

“Hay una emanación del yacimiento de Cantarell, no se sabe si esta emanción es de forma natural, que puede estar ocurriendo de un pozo que no ha sido explotado o hay algún problema en la instalación de PEMEX”, dijo Sheinbaum.

Ante esta incertidumbre, aseguró que las autoridades realizan una investigación exhaustiva, acompañada de acciones inmediatas para evitar daños ambientales mayores, especialmente en zonas costeras.

“Ambos casos debemos investigarlos a fondo, en este momento hay un proceso de investigación muy profunda del yacimiento de Cantarrell y al mismo tiempo de contención, para que la fuga o la emanación natural de esta zona pueda ser contenida y no llegue a la playa”, reiteró.

Ya se limpiaron las playas

En cuanto a las afectaciones, la mandataria informó que las playas se encuentran actualmente limpias, luego de trabajos de saneamiento, y destacó el apoyo a las comunidades afectadas, principalmente pescadores.

“En este momento las playas están limpias, porque se limpiaron y se trabaja con los pescadores y las personas afectadas para generar una condición de resarcimiento del daño”.

Finalmente, adelantó que el gobierno federal trabaja en el desarrollo de un sistema integral de alertamiento que no solo atienda derrames, sino también fenómenos naturales como huracanes, con el fin de proteger a las poblaciones costeras.

Este sistema buscará mejorar la prevención y respuesta ante emergencias ambientales, consolidando una estrategia más amplia de protección civil y cuidado del medio ambiente en el país.