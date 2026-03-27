Pemex ha limpiado más de 430 toneladas de petróleo en el derrame del Golfo de México

La Secretaría de Energía coordina la vigilancia ambiental y el monitoreo permanente tras el incidente en el Golfo de México. (Jesús Avilés Infobae México)

La Secretaría de Energía (Sener) informó este 26 de marzo que el grupo interinstitucional encargado de gestionar la presencia de hidrocarburos en el Golfo de México ha retirado 430 toneladas de hidrocarburo en 223 km de playa, áreas que ya se encuentran limpias, según lo anunciado en sus redes sociales.

Entre las acciones que continúan tras estos trabajos luego del derrame de petróleo, el grupo mantiene la vigilancia ambiental y el monitoreo permanente para la atención del incidente, el seguimiento de responsabilidades y la aplicación de un observatorio ambiental, de acuerdo con la Sener.

Petróleos Mexicanos (Pemex), que participa en la respuesta al derrame, sigue con las labores de limpieza, así como con el apoyo al sector pesquero y la atención a la población afectada.

Pemex anuncia apoyo económico a los pescadores afectados por el derrame de petróleo

Pemex asigna 35 millones de pesos en recursos y combustible para mitigar pérdidas y reactivar la economía pesquera y agrícola tras el siniestro ambiental. REUTERS/Luis Manuel Lopez

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se garantizará el apoyo económico y operativo a los pescadores afectados por el reciente derrame de petróleo en el Golfo de México, mientras las autoridades federales y locales mantienen acciones de limpieza en las áreas contaminadas y avanzan en la investigación sobre el origen del incidente.

El gobierno federal ha asegurado la colaboración constante entre instituciones y comunidades pesqueras para restaurar las playas y reactivar la economía local, según informó la presidenta Sheinbaum.

Uno de los anuncios destacados de la respuesta oficial llegó a través de Pemex, que confirmó la asignación de 35 millones de pesos para aminorar las severas pérdidas en la pesca y la agricultura.

De este monto, la empresa estatal precisó que se entregarán 100 mil litros de combustible al municipio de Paraíso —valorados en más de 20 millones de pesos— y se invertirán otros 15 millones de pesos en equipos de pesca, todo a través de su Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA). Esta inyección de recursos fue anunciada en un comunicado oficial emitido el 25 de marzo.

Autoridades descartan que delfín muerto tuviera relación con el derrame de petróleo

La Profepa confirma que los daños a la fauna marina en Veracruz son limitados y se restringen a tres tortugas y tres aves, sin casos adicionales detectados. REUTERS/Yahir Ceballos

El reciente derrame de petróleo en el Golfo de México ha generado preocupación por sus efectos en la fauna local, aunque autoridades ambientales aseguran que hasta el momento solo seis animales han resultado afectados y descartan daños mayores.

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, detalló en conferencia de prensa que tres tortugas y tres aves recibieron atención debido a la exposición a hidrocarburos, aunque lograron ser liberadas posteriormente, y subrayó que no se ha reportado “daño ambiental severo” vinculado al accidente.

La exploración de la zona continúa a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), que colaboran en el seguimiento a los posibles efectos en las especies marinas y terrestres.

En este proceso interviene además la Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental. Aunque las inspecciones actuales han identificado solo esos seis ejemplares afectados, la vigilancia sobre el estado de la flora y fauna regional permanece activa.

En el caso del delfín hallado recientemente muerto en Veracruz, Mariana Boy Tamborrell, titular de la (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) Profepa aclaró que presenta signos de golpe, sin relación directa con el reciente derrame de hidrocarburos.