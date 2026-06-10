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Las 5 razas de perros más “desobedientes” pero de gran fidelidad e inteligencia

Su fama de ignorar indicaciones suele venir de su carácter independiente, pero con constancia, premios y sesiones breves pueden volverse compañeras afectuosas, atentas y capaces de aprender rápido en casa

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Perro husky siberiano corriendo y jugando sobre césped, pelaje espeso, expresión alegre, ejercicio canino. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Algunas razas de perros tienen fama de ser desobedientes por su carácter independiente o por ignorar órdenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas razas de perros tienen fama de ser “desobedientes” por su carácter independiente o su tendencia a ignorar órdenes.

Sin embargo, detrás de esa reputación suelen encontrarse perros inteligentes, leales y con una gran capacidad para formar lazos afectivos con sus familias.

Con el entrenamiento adecuado y paciencia, estos compañeros se convierten en aliados fieles y cariñosos, capaces de sorprender por su ingenio y personalidad.

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Especialistas en entrenamiento canino señalan que estos perros suelen ser inteligentes y capaces de formar lazos afectivos con sus familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las 5 razas de perros más desobedientes pero de gran inteligencia

Como mencionamos antes, existen algunas razas de perros que suelen ser consideradas desobedientes, pero que destacan por su inteligencia.

De acuerdo con especialistas en entrenamiento canino, entre algunas de las razas que suelen ser reportadas como más “desobedientes” y que requieren más firmeza y refuerzo positivo al momento de ser entrenados, son los siguientes:

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  1. Beagle: Muy inteligentes y curiosos, pero su fuerte instinto de caza y olfato los hace distraerse fácilmente, lo que puede llevarlos a ignorar órdenes.
  2. Husky siberiano: Son ingeniosos y enérgicos, pero también independientes y tercos. Tienden a desafiar la autoridad y necesitan motivación constante para obedecer.
  3. Dachshund (perro salchicha): Inteligentes, valientes y con mucha personalidad, pero muy independientes. Prefieren seguir su propio camino y pueden ser testarudos en el entrenamiento.
  4. Chihuahua: Perros inteligentes y perceptivos, pero suelen ser mandones y testarudos, lo que complica su adiestramiento si no se comienza desde pequeños.
  5. Bulldog: Aunque pueden aprender comandos, su naturaleza obstinada y relajada los lleva a hacer las cosas a su manera, lo que puede interpretarse como desobediencia.

Estas razas requieren paciencia, entrenamiento positivo y consistencia, ya que su inteligencia les permite aprender rápido, pero también buscarán alternativas si no ven beneficio en obedecer.

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Perro disfrutando de un baño con jabón y agua, manteniendo su pelaje limpio y saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para entrenar y lidiar con el temperamento de las razas “desobediente”

Aquí tienes algunos consejos prácticos para entrenar y convivir con perros de razas consideradas “desobedientes”:

  • Usa refuerzos positivos: Premia con golosinas, caricias o juegos cada vez que obedezcan una orden. Estas razas responden mejor a estímulos agradables que a castigos o regaños.
  • Sé constante y paciente: El entrenamiento debe ser diario y en sesiones cortas. La repetición y la rutina ayudan a que comprendan las reglas y reduzcan la distracción.
  • Evita el aburrimiento: Proporciónales juguetes interactivos, retos mentales y paseos variados. Un perro estimulado mentalmente se muestra más receptivo y menos propenso a ignorar órdenes.
  • Mantén las órdenes claras y simples: Usa comandos cortos y siempre los mismos. Cambiar las palabras o la forma de darlas puede confundirlos y dificultar el aprendizaje.
  • No uses fuerza ni castigos físicos: Estas razas pueden volverse más tercas o temerosas si se sienten amenazadas. El respeto y la confianza son clave para mejorar su comportamiento.
  • Aprovecha su inteligencia: Enséñales trucos nuevos, juegos de olfato o pequeñas tareas en casa. Suelen disfrutar aprender cosas diferentes y eso fortalece el vínculo con su dueño.
  • Socialízalos desde cachorros: Procura que interactúen con otros perros, personas y entornos variados. Esto reduce la ansiedad y el comportamiento dominante o desconfiado.
  • Adapta el entrenamiento a la personalidad: Cada perro es único. Observa qué lo motiva más y ajusta los métodos según su reacción y carácter.
Bulldog de pelaje blanco y marrón claro tumbado de espaldas en un suelo de madera. Sus patas están levantadas y mira directamente a la cámara.
Este simpático bulldog posa de manera inusual en el suelo, con sus patas traseras levantadas, implorando juegos y cariño con sus expresivos ojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con paciencia, cariño y técnicas adecuadas, incluso los perros más independientes pueden convertirse en grandes compañeros obedientes y felices.

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