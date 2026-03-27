México

Entre exigencias de ONGs y proximidad de Semana Santa, Senado pide a autoridades un informe sobre el derrame de petróleo en playas mexicanas

Los mexicanos muestran preocupación por el mar contaminado en esta temporada de vacaciones

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Manchas negras de alquitrán cubren partes de una playa mientras miembros de Protección Civil inspeccionan la zona antes de comenzar los trabajos de limpieza tras un derrame de petróleo que ha afectado a pescadores y varias comunidades costeras, en Las Barrillas, Coatzacoalcos, México, 4 de marzo de 2026. REUTERS/Angel Hernández
Manchas negras de alquitrán cubren partes de una playa mientras miembros de Protección Civil inspeccionan la zona antes de comenzar los trabajos de limpieza tras un derrame de petróleo que ha afectado a pescadores y varias comunidades costeras, en Las Barrillas, Coatzacoalcos, México, 4 de marzo de 2026. REUTERS/Angel Hernández

La Cámara de Senadores solicitó el día de hoy un informe detallado sobre los daños ambientales ocasionados por la presencia de hidrocarburos en Veracruz y Tabasco, mismos que han persistido desde mediados de febrero del año en curso. El informe debe abarcar información sobre la afectación de ecosistemas costeros, humedales, lagunas, manglares, arrecifes y fauna silvestre.

Como parte de esta solicitud, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos deberán reportar tanto el progreso de la investigación para identificar el origen del contaminante como las acciones orientadas a la reparación integral del daño ambiental, según detalló el Senado.

El informe debe detallar este hecho desde el 1 de marzo, día en que fue notificado, a pesar de que los derrames iniciaron el mes pasado. Cabe recalcar que la Semana Santa es la principal temporada de afluencia turística en el año en México e inicia este domingo 29 de abril.

Derrame de petróleo Dos Bocas

El senador y presidente de la Comisión de Estudios Legislativas Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló la importancia de que los senadores cuenten con información actualizada sobre la situación y las afectaciones derivadas. Además, se solicitó a los gobiernos de Veracruz y Tabasco reforzar las medidas preventivas y de vigilancia en salud, brindar acompañamiento técnico a comunidades pesqueras y ribereñas, dar seguimiento a los posibles impactos en actividades económicas y establecer esquemas de apoyo y coordinación institucional para mitigar las consecuencias ambientales, sociales y económicas detectadas por el incidente.

La situación, denunciada por organizaciones como Greenpeace, evidencia la falta de activación oportuna del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos (PNC), un protocolo vigente desde 2023.

Afectaciones por derrame de petróleo preocupan al gobierno

La combinación de acciones comunitarias, limpieza institucional y seguimiento de las condiciones sanitarias permitirá a los visitantes evaluar el nivel de seguridad de las playas de Veracruz y Tabasco durante el principal periodo de afluencia turística del año.

La administración estatal de Veracruz ha implementado un refuerzo en los operativos de limpieza en las playas, con el propósito de garantizar condiciones seguras para la llegada de turistas durante la Semana Santa de 2026. Esta estrategia contempla el retiro acelerado de cualquier rastro remanente de hidrocarburo y la vigilancia de los focos de contaminación identificados por la Semar.

¿Cuáles son las playas afectadas?

El daño se extiende al sur de Veracruz, abarcando playas y sistemas de manglares, así como cuerpos de agua dulce como lagunas y ríos. Los puntos de mayor afectación ambiental en Tabasco, son el municipio de Cárdenas y Paraíso

El derrame ha afectado hasta ahora a las zonas playeras de:

  • Playa Dorada y El Conchal
  • Boca del Río
  • Isla Sacrificios
  • Isla Pájaros e Isla Cancuncito
  • Playa Iguana
  • Barra Los Pescadores
  • Chachalacas
  • La Mancha
  • Santa Ana
  • Playa Laurel-El Raudal
  • Boca de Lima
  • La Playa en Papantla
  • Playa Azul y Barra de Cazones
  • Villamar y Barra Galindo en Tuxpan
  • Barra de Corazones en Tamiahua
  • Arrecifes Lobos y Medio

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