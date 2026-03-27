México

Latin Lover revela el supuesto motivo por el que Aracely Arámbula salió de “Perfume de Gardenia”

En medio de opiniones encontradas, el exluchador explicó que el cambio en la vida profesional de la actriz se debe al deseo de priorizar el bienestar de sus hijos

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Primer plano de Aracely Arámbula sonriendo, con cabello rubio rizado y sombrero rojo; en la esquina inferior derecha, un retrato circular de Latin Lover
Latin Lover destapó los detalles de la salida de Aracely Arámbula de 'Perfume de Gardenia' y la reciente controversia. (Redes sociales)

Aracely Arámbula sigue en el centro de la controversia pese a que han pasado semanas desde que anunció su salida de “Perfume de Gardenia” y se dio a conocer la imagen de Miguel Gallego Arámbula, su hijo mayor, fruto de su relación con Luis Miguel.

En medio de los dimes y diretes sobre su vida profesional y personal, Latin Lover ha dado a conocer las motivaciones que habría tenido la actriz para salir de la puesta en escena.

Perfume de Gardenia
Aracely Arámbula abandonó 'Perfume de Gardenia' para enfocarse en la educación de sus hijos, uno de los cuales estudiará fuera de México. (Foto: Instagram)

Este sería el verdadero motivo por el que Aracely Arámbula salió de Perfume de Gardenia

Durante un encuentro con los micrófonos de Televisa Espectáculos, Latin Lover habló sobre la ausencia de la actriz de “Perfume de Gardenia”. De acuerdo con el exluchador profesional, el motivo principal de su salida fue la educación de sus hijos, ya que uno de ellos estudiará fuera de México.

“Lo que yo sé, por voz de ella, es que tenía que ir a dejar a uno de sus hijos a cierta parte del mundo para estudiar. Quería disfrutarlo”, compartió.

Durante el breve encuentro con la prensa, también reveló que tiene una buena relación con Miguel y Daniel Gallego Arámbula, a quienes tuvo la oportunidad de conocer en la puesta en escena.

“Tengo buena amistad con los dos. Chavos bien tranquilos, muy educados. Son muy reservados, pero siempre están al lado de su mamá”, detalló.

Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula
Latin Lover reveló que la prioridad de Aracely Arámbula es el bienestar y el crecimiento académico de sus hijos Miguel y Daniel Gallego Arámbula. (Foto: X)

Aracely Arámbula se ha negado a dar declaraciones desde que revelaron imágenes de su hijo mayor

Días después de que en Ventaneando se dieron a conocer imágenes inéditas del hijo mayor de “La Chule” y “El Sol de México”, se vivió un nuevo escándalo.

La cuenta de X, de “La tía Sandra” compartió un breve clip en el que la actriz fue abordada por la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México, pero se negó a dar declaraciones y huyó de los medios de comunicación.

“Corretean a Aracely Arámbula en el aeropuerto de la Ciudad de México mientras huye de la prensa para no dar declaraciones. Hasta ahora no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema ni ha confirmado acciones legales”, se lee en la publicación.

Aracely Arámbula evitó hacer declaraciones públicas tras la filtración de fotos de su hijo en el programa Ventaneando. (Captura de pantalla)
Aracely Arámbula evitó hacer declaraciones públicas tras la filtración de fotos de su hijo en el programa Ventaneando. (Captura de pantalla)

La molestia de la actriz tras la filtración de fotos de su hijo

El productor Omar Suárez compartió para Roger MX Espectáculos que Arámbula no recibió de buena manera la divulgación de fotos de sus hijos en Ventaneando.

“Yo creo que, pues evidentemente siempre los ha cuidado y los ha cuidado durante muchos años. No creo que sea algo que le haya agradado mucho, porque cada quien sabe cómo maneja a sus hijos y cómo se maneja de manera personal”, señaló.

Además, aclaró que aunque los dos jóvenes son hijos de personas públicas, no significa que quieran ser parte de las cámaras y los reflectores: “Son gente muy poco acostumbrada a las cámaras”.

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