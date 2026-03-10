Arturo Carmona revela que Aracely Arámbula ya estaba “muy adolorida” en sus últimas funciones de Perfume de Gardenia

El actor Arturo Carmona confirma que la actriz Aracely Arámbula presentó molestias físicas evidentes durante sus últimas funciones. (RS)

Ante la repentina salida de Aracely Arámbula de Perfume de Gardenia, el actor Arturo Carmona se pronunció al respecto en un reciente encuentro con los medios de comunicación,

Sin revelar grandes detalles sobre su salida de la puesta en escena, confirmó que tanto él, como el resto de sus compañeros, fueron testigos de las molestias que acompañaron a la actriz durante sus últimas funciones.

Aracely Arámbula abandona temporalmente Perfume de Gardenia por una lesión en la rodilla, según información oficial del productor. (Foto: Instagram)

Aracely Arámbula habría enfrentado dolores en sus últimas funciones

De acuerdo con el comunicado emitido por el productor Omar Suárez, la salida de Aracely Arámbula es de manera temporal debido a una situación médica, lo que deja abierta la posibilidad a un regreso tras realizarse los análisis correspondientes.

En un encuentro con los micrófonos de Venga la Alegría, Arturo Carmona abordó el tema y aseguró ser testigo de las molestias que acompañaron a “La Chule” en su rodilla.

“Sabemos que Aracely tenía una lesión, desde hace ya algunos meses, de la rodilla, que le había estado impidiendo desarrollar el mambo, sobre todo, no sé en qué esté, si ya se haya recuperado al cien por ciento o no”, compartió.

El comunicado señala que la ausencia de Aracely Arámbula es temporal y que su regreso dependerá de los resultados médicos. Crédito: Cuartoscuro

Pese a ser testigo de los malestares de su compañera, la expareja de Alicia Villarreal señaló que la actriz es una persona muy ocupada, por lo que no descarta que su ausencia esté relacionada con otro compromiso.

“También sabemos que es una mujer que tiene mucho trabajo, entonces no sé si sea eso el porqué”, agregó.

Sin embargo, dejó claro que el dolor que presentaba Arámbula era muy evidente y no fue necesario que hablara del tema con el resto de sus compañeros: “En ciertas funciones estaba muy adolorida y le lastimaba mucho, no me lo dijo, pero nosotros (el elenco), lo vivimos con ella”, sentenció.

Aracely Arámbula, quien dio vida al personaje de Gardenia, deja una huella importante en la producción teatral.(Instagram/@aracelyarambula)

¿Cuáles son las razones de su ausencia según el productor Omar Suárez?

A través del comunicado oficial difundido por el productor, la salida de Aracely Arámbula no está relacionada con conflictos internos, pero sí busca su bienestar por lo que se deja entrever un posible regreso.

“Aracely Arámbula, quien interpretó magistralmente el personaje de Gardenia y dejó una huella muy importante dentro de esta producción. Hacemos del conocimiento de la prensa y del público en general que ella estará temporalmente fuera del escenario debido a una situación médica y que su regreso se anunciará en su momento tras los análisis realizados por sus médicos”, se lee.

Pese a no revelar la fecha de su regreso, se aclara que no existen problemas económicos o personales como se especuló, al contrario, se afirmó que el productor y la actriz llevan 16 años trabajando juntos y nunca han existido ese tipo de problemas.

Se descartan problemas económicos y personales entre Aracely Arámbula y la producción, quienes mantienen una relación laboral de 16 años. (IG)

Ellas son las actrices que se integrarán a Perfume de Gardenia

En el mismo comunicado se detalla la incorporación de Maribel Guardia, Susana González y Marjorie de Sousa, siendo ella quien ocupe el lugar de la expareja de Luis Miguel.

De acuerdo con el productor, los cambios buscan mantener la calidad de la obra y ofrecer espectáculos de alto nivel.