México

Arturo Carmona revela que Aracely Arámbula ya estaba “muy adolorida” en sus últimas funciones de Perfume de Gardenia

El actor compartió que tanto él como el resto del elenco notaron el evidente malestar de “La Chule” en cada función

Guardar
El actor Arturo Carmona confirma
El actor Arturo Carmona confirma que la actriz Aracely Arámbula presentó molestias físicas evidentes durante sus últimas funciones. (RS)

Ante la repentina salida de Aracely Arámbula de Perfume de Gardenia, el actor Arturo Carmona se pronunció al respecto en un reciente encuentro con los medios de comunicación,

Sin revelar grandes detalles sobre su salida de la puesta en escena, confirmó que tanto él, como el resto de sus compañeros, fueron testigos de las molestias que acompañaron a la actriz durante sus últimas funciones.

Aracely Arámbula abandona temporalmente Perfume
Aracely Arámbula abandona temporalmente Perfume de Gardenia por una lesión en la rodilla, según información oficial del productor. (Foto: Instagram)

Aracely Arámbula habría enfrentado dolores en sus últimas funciones

De acuerdo con el comunicado emitido por el productor Omar Suárez, la salida de Aracely Arámbula es de manera temporal debido a una situación médica, lo que deja abierta la posibilidad a un regreso tras realizarse los análisis correspondientes.

En un encuentro con los micrófonos de Venga la Alegría, Arturo Carmona abordó el tema y aseguró ser testigo de las molestias que acompañaron a “La Chule” en su rodilla.

“Sabemos que Aracely tenía una lesión, desde hace ya algunos meses, de la rodilla, que le había estado impidiendo desarrollar el mambo, sobre todo, no sé en qué esté, si ya se haya recuperado al cien por ciento o no”, compartió.

El comunicado señala que la
El comunicado señala que la ausencia de Aracely Arámbula es temporal y que su regreso dependerá de los resultados médicos. Crédito: Cuartoscuro

Pese a ser testigo de los malestares de su compañera, la expareja de Alicia Villarreal señaló que la actriz es una persona muy ocupada, por lo que no descarta que su ausencia esté relacionada con otro compromiso.

“También sabemos que es una mujer que tiene mucho trabajo, entonces no sé si sea eso el porqué”, agregó.

Sin embargo, dejó claro que el dolor que presentaba Arámbula era muy evidente y no fue necesario que hablara del tema con el resto de sus compañeros: “En ciertas funciones estaba muy adolorida y le lastimaba mucho, no me lo dijo, pero nosotros (el elenco), lo vivimos con ella”, sentenció.

Aracely Arámbula, quien dio vida
Aracely Arámbula, quien dio vida al personaje de Gardenia, deja una huella importante en la producción teatral.(Instagram/@aracelyarambula)

¿Cuáles son las razones de su ausencia según el productor Omar Suárez?

A través del comunicado oficial difundido por el productor, la salida de Aracely Arámbula no está relacionada con conflictos internos, pero sí busca su bienestar por lo que se deja entrever un posible regreso.

“Aracely Arámbula, quien interpretó magistralmente el personaje de Gardenia y dejó una huella muy importante dentro de esta producción. Hacemos del conocimiento de la prensa y del público en general que ella estará temporalmente fuera del escenario debido a una situación médica y que su regreso se anunciará en su momento tras los análisis realizados por sus médicos”, se lee.

Pese a no revelar la fecha de su regreso, se aclara que no existen problemas económicos o personales como se especuló, al contrario, se afirmó que el productor y la actriz llevan 16 años trabajando juntos y nunca han existido ese tipo de problemas.

Se descartan problemas económicos y
Se descartan problemas económicos y personales entre Aracely Arámbula y la producción, quienes mantienen una relación laboral de 16 años. (IG)

Ellas son las actrices que se integrarán a Perfume de Gardenia

En el mismo comunicado se detalla la incorporación de Maribel Guardia, Susana González y Marjorie de Sousa, siendo ella quien ocupe el lugar de la expareja de Luis Miguel.

De acuerdo con el productor, los cambios buscan mantener la calidad de la obra y ofrecer espectáculos de alto nivel.

Temas Relacionados

Aracely ArámbulaLa ChuleArturo CarmonaPerfume de Gardeniamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum recibe a líderes empresariales nórdicos en Palacio Nacional

La misión, integrada por más de 100 líderes corporativos de Europa del Norte, busca fortalecer su presencia económica en el país

Sheinbaum recibe a líderes empresariales

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, cuestiona la ausencia de Claudia Sheinbaum en el ‘Escudo de las Américas’ de Trump

El mandatario ecuatoriano criticó a los gobiernos de México y Colombia

Daniel Noboa, presidente de Ecuador,

Otorgan suspensión provisional a Diego “N”, exalcalde de Tequila con presuntos nexos con el CJNG

La determinación no significa que el hombre sea liberado del penal del Altiplano

Otorgan suspensión provisional a Diego

Pensión Bienestar 2026 suspenderá temporalmente pagos este mes de marzo: quiénes serán los beneficiarios afectados

Adultos mayores de 65 años y más inscritos en este programa social comenzaron a recibir sus depósitos de manera gradual el pasado lunes 2 de marzo

Pensión Bienestar 2026 suspenderá temporalmente

Tras oír a sus custodios, Hernán Bermúdez Requena solicita amparo contra posible extradición

El presunto líder de La Barredora se encuentra recluido en el penal del Altiplano

Tras oír a sus custodios,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Otorgan suspensión provisional a Diego

Otorgan suspensión provisional a Diego “N”, exalcalde de Tequila con presuntos nexos con el CJNG

Tras oír a sus custodios, Hernán Bermúdez Requena solicita amparo contra posible extradición

Operativos letales no bastan en México: CIDH llama a desarticular la corrupción política y financiera detrás del crimen organizado

Inseguridad en Tamaulipas: asesinan a elemento de la Guardia Estatal en ataque armado, hay un detenido

Abigael González, cuñado de El Mencho y líder de Los Cuinis, negocia acuerdo con la Fiscalía de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy explota contra feministas

Pati Chapoy explota contra feministas por incluir a Nodal en tendedero de deudores alimentarios en el 8M

Cuánto le pagaron a Belinda por ir a cantar a los XV años de Mafer en Tabasco, según Pati Chapoy

El contrato de los 50 mil dólares entre Aracely Arámbula y Luis Miguel

Así fue como la ruptura entre Luis Miguel y Aracely Arámbula ayudó a hijos de famosos a blindarse de los paparazzis

“¿Me vas a matar?”: Ricardo Manjarrez confiesa que él fue el paparazzi amenazado con pistola por los escoltas de Jaime Camil

DEPORTES

¿Pelea de Mayweather y Pacquiao

¿Pelea de Mayweather y Pacquiao en septiembre pone en riesgo el combate Canelo Álvarez?

Adrián Marcelo le recuerda pleito a José Ramón Fernández con Faitelson tras publicar su nuevo libro: “Compártanos una línea”

¿Sigue la crisis en América? André Jardine confirma que Henry Martín no jugará en la Concachampions

¡Doloroso recuerdo! , esto ocurrió la última vez que México se enfrentó a Italia en el Clásico Mundial de Beisbol

Juan Manuel Márquez critica peleas de box entre influencers: “Están echando a perder este bello deporte”