La broma que hizo Tyler, The Creator, a su público en México por esta icónica canción

Foto: Reuters

El rapero Tyler, The Creator, se presentó recientemente en el Palacio de los Deportes y se mostró sorprendido porque el público mexicano coreó excelentemente la canción Like Him.

Este tema se ha popularizado como audio en TikTok en un contexto donde alguien compara a su nuevo vínculo con el pasado.

Aunque cada persona puede darle una interpretación diferente, la letra habla sobre cierta ausencia paternal que es comentada por alguien con su mamá.

El cantante se sorprendió porque su público se sabía muy bien la canción "Like Him" (X/@monselhw)

Al escuchar a las personas cantar con sentimiento, Tyler preguntó:

“Me sorprende que todos se la sepan... ¿que ninguno de ustedes tiene papá?”

El momento se compartió masivamente y los fans que presenciaron el momento comentaron en redes sociales, haciendo bromas sobre deudores alimenticios y los padres que abandonan a sus hijos en Latinoamérica.

Qué dice like him de Tyler, The Creator

Prensa DF

Ella dijo que hago expresiones como las suyas,

mis piernas hasta mis hombros y mi barbilla como las suyas,

mi cintura y mi postura como las suyas.

Mamá, estoy persiguiendo a un fantasma, no sé quién es.

Mamá, estoy persiguiendo a un fantasma, no sé dónde está.

Mamá, estoy persiguiendo a un fantasma, ¿me parezco a él?

Me diste amor, cariño,atención, protección.

¿Cómo podría extrañar algo que nunca tuve?

Jamás te juzgaría porque todo salió bien sin él.

Mamá, estoy persiguiendo a un fantasma, no sé quién es.

Mamá, estoy persiguiendo a un fantasma, no sé dónde está.

Mamá, estoy persiguiendo a un fantasma, ¿acaso miro?

Déjalo ir, he decidido que cualquier cosa que viva dentro de ti nunca te mentiría, nunca tendrías que mentirme,

soy todo lo que me he esforzado por ser, ¿entonces me parezco a él? ¿Me parezco a él? No me parezco a él.

Setlist de Tyler, The Creator en México 2026

BIG POE

INTRO

ST. CHROMA

RAH TAH TAH

NOID

DARLING, I

SUGAR ONMY TONGUE

TAKE OF YOUR MASK

RING RING RING

STICKY

TELL ME WHAT IT IS

WHO DAY BOY

ARE WE STILL FRIENDS?

DOGTOOTH

I THOUGHT YOU WANTED ME

DANCE

WUSYANAME

IFHY

EARFQUAKE

TAMALE

LIKE HIM

NEW MAGIC WAND

CLOSER

SEE YOU AGAIN

¿Realmente es común el abandono paternal en México?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la ausencia paterna afecta a 4,18 millones de hogares encabezados por mujeres.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estos casos representan el 9,3% del total de padres mayores de 15 años en el país.

Las madres a cargo suelen enfrentar una sobrecarga de trabajo no remunerado y dificultades económicas, ya que muchas deben buscar empleos con horarios flexibles y condiciones laborales precarias, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El pago de la pensión alimentaria tras el divorcio es irregular: solo el 42% de las solicitudes de pensión resultan concedidas, pero apenas dos de cada diez mujeres consideran este ingreso como confiable.

La mayoría reporta que los montos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los menores, y la frecuencia de los pagos es inconstante.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) fue creado para identificar a quienes no cumplen con sus obligaciones alimentarias.

La Ley Sabina, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2023, establece sanciones para estos deudores, que incluyen la imposibilidad de salir del país, la suspensión de trámites como pasaportes y licencias, así como restricciones para adquirir propiedades, ocupar cargos públicos o contraer matrimonio.

Estas sanciones pueden suspenderse si el deudor regulariza sus pagos.