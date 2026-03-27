EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de marzo: cae “Comandante Galindo”, líder de célula del CJNG en Edomex

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La detención de Erick Magaña Márquez, alias “La Besucona”, fue confirmada por autoridades capitalinas como resultado de trabajos de inteligencia e investigación para combatir delitos de alto impacto en la Ciudad de México. El sujeto es considerado un objetivo prioritario y presunto líder de una célula delictiva con operaciones en la alcaldía Iztapalapa .

Lo relacionan con homicidios y cuando lo detuvieron, se le enconmtraron dosis de droga y cartuchos útiles.

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación para combatir delitos de alto impacto en la Ciudad de México, fue detenido Erick Magaña Márquez, alias “La Besucona”. El sujeto es considerado un objetivo prioritario y presunto líder de una célula delictiva con operaciones en la alcaldía Iztapalapa .

Luego de que el pasado jueves, el Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei , nombrara al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista , la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó posicionarse sobre el tema.

Luego de que el pasado jueves, el Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, nombrara al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista , la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó posicionarse sobre el tema.

Los padres de Eithan Daniel, menor de año y medio asesinado por su madre, recibieron una condena de 10 meses de cárcel por narcomenudeo, y aunque alcanzan un beneficio condicional por el poco tiempo de la pena para llevarla en libertad condicional, deberán permanecer en prisión preventiva.

Los padres de Eithan Daniel, menor de año y medio asesinado por su madre, recibieron una condena de 10 meses de cárcel por narcomenudeo, y aunque alcanzan un beneficio condicional por el poco tiempo de la pena para llevarla en libertad condicional, deberán permanecer en prisión preventiva.

En un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales, fue detenido Ramiro Ulises “N”, alias “Comandante Galindo”, identificado como presunto líder regional de una célula criminal afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , que operaba en diversos municipios del Estado de México.

En un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales, fue detenido Ramiro Ulises “N”, alias “Comandante Galindo”, identificado como presunto líder regional de una célula criminal afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba en diversos municipios del Estado de México.

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