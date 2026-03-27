México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de marzo: cae “Comandante Galindo”, líder de célula del CJNG en Edomex

Sigue las noticias más importantes sobre seguridad y crimen organizado en Infobae México

Guardar
19:12 hsHoy

En un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales, fue detenido Ramiro Ulises “N”, alias “Comandante Galindo”, identificado como presunto líder regional de una célula criminal afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba en diversos municipios del Estado de México.

Detienen a “El Comandante Galindo”, líder de una célula del CJNG ligada al secuestro y extorsión al oriente del Edomex

El detenido es investigado por secuestro, extorsión, trata de personas y robo de hidrocarburos en municipios del oriente mexiquense

El detenido fue capturado en Malinalco tras un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. (Cortesía)
El detenido fue capturado en Malinalco tras un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. (Cortesía)

En un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales, fue detenido Ramiro Ulises “N”, alias “Comandante Galindo”, identificado como presunto líder regional de una célula criminal afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba en diversos municipios del Estado de México.

Leer la nota completa
16:42 hsHoy

Los padres de Eithan Daniel, menor de año y medio asesinado por su madre, recibieron una condena de 10 meses de cárcel por narcomenudeo, y aunque alcanzan un beneficio condicional por el poco tiempo de la pena para llevarla en libertad condicional, deberán permanecer en prisión preventiva.

Por narcomenudeo y no por homicidio: dan 10 meses de prisión a padres de Eithan, menor de año y medio asesinado en Ciudad Juárez

Los padres de Eithan Daniel fueron sentenciados a 10 meses de prisión, luego de que, al ser detenidos, se les encontrara presunta cocaína y mariguana

Aunque alcanzan un beneficio condicional por el poco tiempo de la pena para llevarla en libertad condicional, los padres del menor deberán permanecer en prisión preventiva. Foto: Fiscalía de Chihuahua
Aunque alcanzan un beneficio condicional por el poco tiempo de la pena para llevarla en libertad condicional, los padres del menor deberán permanecer en prisión preventiva. Foto: Fiscalía de Chihuahua

Los padres de Eithan Daniel, menor de año y medio asesinado por su madre, recibieron una condena de 10 meses de cárcel por narcomenudeo, y aunque alcanzan un beneficio condicional por el poco tiempo de la pena para llevarla en libertad condicional, deberán permanecer en prisión preventiva.

Leer la nota completa
16:05 hsHoy

Luego de que el pasado jueves, el Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, nombrara al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó posicionarse sobre el tema.

Sheinbaum evita posicionarse sobre nombramiento de CJNG como organización terrorista en Argentina: “Mejor no comentamos”

Ante la pregunta de una reportera en la conferencia de prensa matutina, la mandatario evadió el tema

Sheinbaum evitó hablar sobre el tema. (Presidencia de México)
Sheinbaum evitó hablar sobre el tema. (Presidencia de México)

Luego de que el pasado jueves, el Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, nombrara al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó posicionarse sobre el tema.

Leer la nota completa
15:35 hsHoy

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación para combatir delitos de alto impacto en la Ciudad de México, fue detenido Erick Magaña Márquez, alias “La Besucona”. El sujeto es considerado un objetivo prioritario y presunto líder de una célula delictiva con operaciones en la alcaldía Iztapalapa.

Lo relacionan con homicidios y cuando lo detuvieron, se le enconmtraron dosis de droga y cartuchos útiles.

Cae “La Besucona”, líder un grupo criminal que opera en Iztapalapa: era objetivo prioritario en CDMX

Autoridades capitalinas confirmaron que el detenido es un objetivo prioritario vinculado a homicidios y narcomenudeo en la zona oriente

Autoridades identifican al detenido como líder de una célula criminal que opera en Iztapalapa. (Cortesía)
Autoridades identifican al detenido como líder de una célula criminal que opera en Iztapalapa. (Cortesía)

La detención de Erick Magaña Márquez, alias “La Besucona”, fue confirmada por autoridades capitalinas como resultado de trabajos de inteligencia e investigación para combatir delitos de alto impacto en la Ciudad de México. El sujeto es considerado un objetivo prioritario y presunto líder de una célula delictiva con operaciones en la alcaldía Iztapalapa.

Leer la nota completa
12:45 hsHoy

Te mostramos las noticias sobre narcotráfico y seguridad más destacadas del día en tiempo real.

Temas Relacionados

seguridadnarcotráficoMéxicoEn Vivomarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Últimas noticias

Centro Prodh pide reconocer labor de madres buscadoras en localización de personas desaparecidas tras informe de Sheinbaum

La organización afirmó que el informe minimiza la crisis de desaparcidos y la responsabilidad del Estado

Centro Prodh pide reconocer labor de madres buscadoras en localización de personas desaparecidas tras informe de Sheinbaum

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de marzo: cierre vial en Eje Central Lázaro Cárdenas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de marzo: cierre vial en Eje Central Lázaro Cárdenas

México va contra ‘huachicol’: anuncian nuevo comprobante fiscal para gasolineras, en esta fecha debe tramitarse

Se trata de una nueva medida impulsada por el gobierno de México en la que gasolineras deben contar con un nuevo permiso para la distribución de este líquido con el fin de evitar el robo o contrabando

México va contra ‘huachicol’: anuncian nuevo comprobante fiscal para gasolineras, en esta fecha debe tramitarse

Pago Doble de Becas Benito Juárez: ¿Qué pasa si mi tarjeta del Bienestar está vencida o la perdí?

Checa los pasos que debes de seguir y poder acceder al recurso económico del programa

Pago Doble de Becas Benito Juárez: ¿Qué pasa si mi tarjeta del Bienestar está vencida o la perdí?

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

La víctima fue atacada por sujetos armados en una avenida de Catemaco; un agresor murió y otro fue detenido tras un enfrentamiento

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

ÚLTIMAS NOTICIAS

Infobae

¿Una autopista más grande puede ser más lenta? Sí, la Paradoja de Braess

La Justicia falló a favor de Wanda Nara y Mauro Icardi tendrá que llevar a sus hijas al colegio

Niños con obesidad hoy, adultos enfermos mañana: la alerta que el Perú no puede ignorar

‘La casa de los espíritus’ debuta el 29 de abril celebrando 40 años de la novela de Isabel Allende

Nuevos códigos de Free Fire para hoy viernes 27 de marzo: recompensas en el juego

INFOBAE AMÉRICA

Tiger Woods sufre un accidente con vuelco en Beach Road en Florida y su estado es incierto

Tiger Woods sufre un accidente con vuelco en Beach Road en Florida y su estado es incierto

Declaran alerta amarilla en nueve provincias por intensas lluvias en República Dominicana

El emotivo consejo de Cillian Murphy a su hijo Aran: “Está bien ser uno mismo”

La guerra en Medio Oriente golpea a Ecuador: suben los combustibles, se encarece la electricidad y se afectan exportaciones de banano

Ecuador ratificó acuerdo con la Unión Europea para intercambiar datos con Europol contra el crimen organizado

DEPORTES

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

Tras convertirse en número 1 del mundo en dobles, Horacio Zeballos cayó en semis y se despidió del Miami Open

La postura del Cholo Simeone sobre su futuro como entrenador del Atlético de Madrid

La emotiva carta de Joaquín Panichelli tras sufrir una grave lesión que lo sacó del Mundial 2026: “Esto no se lo merece nadie”

El gesto inesperado del capitán de Nueva Caledonia ante Jamaica que se viralizó en redes: la llamativa reacción del arquero