Detienen en CDMX a presunto líder de “Los 300” tras operativos en GAM e Iztapalapa

Capturan a Israel “N” y cuatro personas más en cateos simultáneos en la capital. Foto: (Pablo Vázquez Camacho en X)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó este sábado sobre la detención de Israel “N”, señalado como presunto líder del grupo delictivo conocido como “Los 300”, junto con otras cuatro personas, tras la ejecución de dos órdenes de cateo en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con el comunicado oficial, los operativos se realizaron de manera simultánea en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, como resultado de trabajos de investigación e inteligencia enfocados en el combate a delitos de alto impacto. Las acciones fueron encabezadas por la SSC-CDMX y contaron con la participación coordinada de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).

Las autoridades detallaron que estas intervenciones se llevaron a cabo tras atender diversas denuncias ciudadanas que señalaban el uso de inmuebles en dichas demarcaciones para el almacenamiento, embalaje y distribución de posibles narcóticos.

Aseguran droga y arma tras cateos en GAM e Iztapalapa; hay cinco detenidos. Foto: (SSC)

A partir de ello, se implementaron vigilancias fijas y móviles, así como recorridos de reconocimiento que permitieron recabar datos de prueba suficientes para solicitar las órdenes de cateo ante un juez de control.

El primer cateo tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle Pedernal, en la colonia Tres Estrellas, alcaldía Gustavo A. Madero. En este sitio, los elementos de seguridad aseguraron 103 dosis de posible cocaína, 86 dosis de presunta marihuana, 61 dosis de aparente metanfetamina y un arma de fuego corta. En el lugar fueron detenidos Israel “N”, de 46 años, y una mujer de 66 años de edad.

Cabe destacar que, según el cruce de información realizado por las autoridades, el hombre detenido cuenta con antecedentes penales, ya que en 2007 ingresó al sistema penitenciario por un delito contra el medio ambiente, relacionado con la posesión ilegal de fauna silvestre protegida con fines de comercio.

La segunda intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en avenida 5, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa. En este punto, los agentes aseguraron 60 dosis de supuesta cocaína, 55 dosis de aparente marihuana y 49 dosis de posible metanfetamina. Asimismo, fueron detenidas dos mujeres de 39 y 33 años, así como un hombre de 28 años de edad.

Operativo interinstitucional logra captura de objetivo prioritario en la capital. Foto: (SSC)

En total, durante ambos operativos se aseguraron alrededor de 500 dosis de distintas sustancias ilícitas. Las autoridades indicaron que los inmuebles intervenidos quedaron asegurados y bajo resguardo policial, debido a que presuntamente eran utilizados como centros de operación para actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

La SSC-CDMX subrayó que los operativos se realizaron sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, así como al respeto de los derechos humanos. Asimismo, reiteró que, conforme a la ley, las personas detenidas se presumen inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

Finalmente, las autoridades capitalinas reafirmaron su compromiso de mantener acciones coordinadas con instancias federales para combatir la delincuencia organizada y fortalecer la seguridad en la Ciudad de México.