México

Cae “La Besucona”, líder un grupo criminal que opera en Iztapalapa: era objetivo prioritario en CDMX

Autoridades capitalinas confirmaron que el detenido es un objetivo prioritario vinculado a homicidios y narcomenudeo en la zona oriente

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Autoridades identifican al detenido como líder de una célula criminal que opera en Iztapalapa. (Cortesía)
Autoridades identifican al detenido como líder de una célula criminal que opera en Iztapalapa. (Cortesía)

La detención de Erick Magaña Márquez, alias “La Besucona”, fue confirmada por autoridades capitalinas como resultado de trabajos de inteligencia e investigación para combatir delitos de alto impacto en la Ciudad de México. El sujeto es considerado un objetivo prioritario y presunto líder de una célula delictiva con operaciones en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con información oficial difundida por autoridades de seguridad, el detenido encabezaría un grupo dedicado a la venta y distribución de narcóticos, además de estar posiblemente vinculado con cuatro homicidios relacionados con disputas entre organizaciones criminales en la zona oriente de la capital.

Persecución y captura en Coyoacán

Los hechos ocurrieron mientras policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban recorridos de vigilancia sobre la calzada de Tlalpan, en la colonia Country Club, en la alcaldía Coyoacán.

En ese punto, detectaron un vehículo gris sin placas de circulación cuyo conductor fumaba un cigarrillo con olor a marihuana. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto arrojó el cigarro por la ventanilla e intentó evadir a los uniformados.

Esto derivó en una persecución que culminó en el cruce de Tlalpan y la calle Mártires Irlandeses, donde finalmente fue interceptado.

Al detenido le aseguraron droga, cartuchos útiles y un vehículo sin placas. (Cortesía)
Al detenido le aseguraron droga, cartuchos útiles y un vehículo sin placas. (Cortesía)

Tras una revisión preventiva, los oficiales aseguraron 23 dosis de presunta droga tipo crystal, 10 cartuchos útiles y el vehículo en el que viajaba, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Ligado a homicidios por disputa de drogas

Las investigaciones señalan que Magaña Márquez estaría relacionado con al menos cuatro homicidios de integrantes de un grupo antagónico, con quienes mantenía una disputa por el control de la venta de drogas en la zona oriente de la ciudad.

Uno de estos crímenes ocurrió en diciembre de 2025, en la colonia Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa.

Asimismo, se le identifica como líder de la célula delictiva “Los Besucones”, organización dedicada al narcomenudeo, robo y homicidio, la cual mantiene confrontaciones con otros grupos, como “Los Malportados”.

Antecedentes penales y seguimiento

El detenido cuenta con antecedentes en el Sistema Penitenciario, con ingresos en 2012 por robo a transeúnte con violencia y en 2022 por portación de arma de fuego y delitos relacionados con objetos aptos para agredir.

Autoridades destacaron que esta detención forma parte de las acciones permanentes de inteligencia y operativos para detener a generadores de violencia y fortalecer la seguridad en la capital.

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