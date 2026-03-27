México

Detienen a “El Tigre”, implicado en el doble homicidio de funcionarios en Guerrero

Andrés “N” es la segunda persona capturada que estaría ligada con el crimen

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Detienen a "El Tigre", implicado en el asesinato de dos funcionarios en Guerrero
El sujeto recientemente capturado (FGE Guerrero)

Las autoridades de Guerrero infirmaron sobre la detención de un hombre que estaría relacionado con el homicidio de dos empleados públicos. Se trata de Andrés “N”, alias El Tigre, quien es el segundo individuo detenido por el doble homicidio.

El arresto de El Tigre fue informado por la Fiscalía General del Estado (FGE) el 26 de marzo, mientras que los hechos en los que estaría relacionado sucedieron el pasado 3 de marzo.

Fue en dicha ocasión que Tomás Augusto Lozano y Francisco Bonilla Muñoz fueron asesinados cuando estaban sobre la carretera federal Tierra Colorada–Ayutla de los Libres, sitio en el que fueron atacados y murieron.

Augusto Lozano se desempeñaba como director de Obras Públicas del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, mientras que Bonilla Muñoz era el tesorero de la misma estructura.

Plano detalle de una mano esposada con grilletes de metal, descansando sobre una superficie de madera. Se observa parte de un brazo con manga oscura.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

“El detenido será puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal que lo requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho”, es parte del informe oficial.

Suman dos detenidos por el doble homicidio

Andrés “N” fue detenido en el municipio de Juan R. Escudero, como resultado de un operativo interinstitucional en el que participaron elementos de la Fiscalía de Guerrero, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal (SSPGro).

Con al reciente detención suman dos personas detenidas por el caso, pues el 9 de marzo pasado fue asegurado Adolfo “N”, un sujeto apodado Ataúlfo y quien ya fue vinculado a proceso.

Detenida mujer por ataque armado en comandancia policiaca

En otras acciones, el 11 de marzo pasado fue anunciada la detención de Montserrat “N”, una mujer acusada de tentativa acabada de homicidio, pues estaría relacionada con el ataque armado contra la comandancia de la Policía Ministerial en Acapulco.

Monstserrat “N” es señalada por el delito de tentativa de homicidio. Crédito: FGE Guerrero
Monstserrat “N” es señalada por el delito de tentativa de homicidio. Crédito: FGE Guerrero

Las acciones en las que la mujer estaría relacionada fueron registradas el 22 de febrero en la colonia Emiliano Zapata, lugar donde hombres armados irrumpieron en la comandancia y abrieron fuego contra el inmueble referido.

Además, testigos señalaron que los atacantes llegaron al sitio en motocicletas y dispararon contra la comandancia, para luego huir del lugar. Derivado del ataque resultaron heridos Jorge “N”, Liliana “N” y David “N”, los tres integrantes de la institución policial.

Cabe recordar que en diciembre del 2021 la Comandancia Ministerial mencionada fue objeto de otro ataque armado, en dicha ocasión no había elementos al interior del edificio, según compartió la Fiscalía de Guerrero.

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