Así ha impactado la reforma judicial en los tribunales estatales: expertos presentan un balance crítico sobre su ejecución y efectividad

Especialistas advierten que la elección de jueces evidenció problemas de transparencia, competencia y diseño institucional.

La presentación del informe “Elecciones Judiciales 2025: Balance Crítico” reunió a especialistas, académicos y organizaciones civiles que analizaron los resultados y los desafíos derivados de la reforma judicial aplicada en México.

El documento, coordinado por la Fundación Konrad Adenauer, ofrece un diagnóstico detallado del primer proceso electoral para elegir jueces y magistrados, así como recomendaciones para mejorar futuros ejercicios.

Durante el evento participaron analistas y autores del informe, quienes expusieron los principales hallazgos derivados de nueve capítulos que revisan desde el diseño institucional de la elección hasta su implementación en los estados y los efectos en áreas específicas del sistema de justicia.

Contexto del informe sobre la reforma judicial de 2025

El informe surge tras la implementación de la reforma que permitió la elección popular de integrantes del Poder Judicial en diversas entidades federativas.

De acuerdo con los autores, el estudio busca aportar evidencia sobre cómo se desarrolló este proceso inédito y cuáles fueron sus implicaciones en términos de transparencia, competencia electoral y calidad institucional.

El informe ‘Elecciones Judiciales 2025’ ofrece un balance crítico sobre la implementación de la reforma judicial en México. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El coordinador del informe, Juan Pablo Campos González, destacó que el documento es resultado de meses de trabajo y de la colaboración entre distintas organizaciones y especialistas.

El objetivo, señalaron los participantes, es aportar elementos para el debate público y para eventuales ajustes al modelo de elección judicial.

Elección judicial en 19 estados y más de 1,400 cargos en disputa

Uno de los capítulos del informe analizó las elecciones judiciales en el ámbito local.

De acuerdo con Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, y Miroslava Ortiz, consultora en el Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA), el proceso incluyó la elección de más de mil cuatrocientos jueces y magistrados estatales en 19 entidades federativas.

Las autoras explicaron que este número representa aproximadamente un tercio de los cargos judiciales estatales existentes, por lo que en procesos posteriores se prevé la elección de miles de posiciones adicionales.

Las ponencias presentaron un análisis detallado sobre la reforma judicial y sus implicaciones.

En ese contexto, señalaron la importancia de revisar cómo se organizaron los comités de evaluación de candidaturas y el funcionamiento de los tribunales de disciplina judicial.

Durante la presentación se destacó que gran parte de las decisiones sobre quiénes ocuparían los cargos se definieron desde la etapa de evaluación de perfiles, especialmente ante la baja participación ciudadana en la elección.

Hallazgos del análisis sobre candidaturas y competencia electoral

El informe identifica diversas tendencias y patrones en el desarrollo de las elecciones judiciales. Entre los principales resultados expuestos durante el evento se encuentran:

En algunos estados se registró baja competencia, con casos en los que hubo una sola candidatura por cargo.

Aproximadamente una cuarta parte de las personas candidatas analizadas fue identificada con posibles factores de riesgo, como vínculos políticos o antecedentes en la administración pública.

Las candidaturas fueron clave para analizar la calidad del proceso electoral judicial. REUTERS/Toya Sarno Jordan/IMÁGENES DEL DÍA

Se detectaron diferencias significativas en la manera en que los estados organizaron el proceso y presentaron las boletas electorales.

Hubo limitaciones en la disponibilidad de información pública para evaluar a las candidaturas.

Se identificaron dificultades para acceder a datos completos sobre los costos del proceso electoral en varias entidades.

Las investigadoras señalaron que estos factores reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y de mejorar la calidad de los procesos de selección judicial.

Críticas al diseño y organización del proceso electoral judicial

Otro de los capítulos del informe se centró en la estructura general de las elecciones judiciales.

Arturo Espinosa Silis, consejero de Poder Ciudadano Mx X Mx, explicó que uno de los principales problemas detectados fue la rapidez con la que se organizó el proceso tras la aprobación de la reforma.

Según detalló, la falta de reglas claras desde el inicio generó incertidumbre entre autoridades, candidatos y ciudadanos.

Arturo Espinosa señaló que la rapidez del proceso generó incertidumbre en la elección judicial.

En su intervención señaló que el sistema electoral mexicano suele basarse en principios de certeza y planificación anticipada, lo que, en su opinión, no ocurrió en este caso.

“El proceso se fue construyendo sobre la marcha, lo que dificultó la organización de la elección y la participación de quienes buscaban competir”, explicó durante su exposición.

Además, el análisis identifica desafíos relacionados con la ausencia de criterios uniformes, la improvisación en etapas clave y la falta de información pública completa durante el desarrollo del proceso electoral.

Riesgos para áreas específicas del sistema de justicia

El informe también dedica un apartado a la justicia en materia de ejecución penal, considerada por algunos especialistas como un punto clave para evaluar el impacto de la reforma.

De acuerdo con el análisis presentado por representantes de la organización Documenta, este ámbito enfrenta problemas estructurales previos a la reforma, como la sobrecarga de trabajo, el limitado acceso a información para las personas privadas de la libertad y obstáculos en la implementación de un sistema plenamente oral y adversarial.

El proceso presenta riesgos en materia de transparencia y rendición de cuentas. FOTO: CROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO.COM

Los autores señalaron que la elección popular de jueces podría generar tensiones entre la independencia judicial y presiones políticas o sociales.

En ese contexto, advirtieron que el desempeño de los tribunales en esta área permitirá observar con mayor claridad los efectos de la reforma en el mediano plazo.

Recomendaciones del informe para futuras elecciones judiciales

Como parte de las conclusiones, los especialistas plantearon diversas propuestas orientadas a fortalecer el modelo de elección judicial y mejorar su funcionamiento en los próximos procesos:

Establecer criterios estandarizados para la selección de candidaturas basados en méritos profesionales y evaluaciones técnicas.

Incrementar la transparencia en todas las etapas del proceso electoral judicial.

Fortalecer la participación de especialistas y sociedad civil en los mecanismos de evaluación.

Mejorar la disponibilidad de información para que la ciudadanía pueda conocer perfiles y trayectorias de quienes aspiran a cargos judiciales.Revisar el diseño institucional de los órganos de disciplina judicial.

Los autores del informe señalaron que el análisis busca contribuir al debate público sobre la reforma judicial y ofrecer elementos para la toma de decisiones futuras.

En el cierre del evento, los organizadores invitaron a consultar el documento completo, el cual reúne datos, estadísticas y evaluaciones detalladas sobre el primer ejercicio de elecciones judiciales en el país y sus posibles implicaciones para el sistema de justicia en México.