México

Wendy Guevara recibió inesperado mensaje de Thalía tras someterse a luxación de costillas

La influencer compartió los momentos difíciles de su recuperación y sorprendió al revelar el comentario humorístico que la cantante mexicana le envió

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Después de resultar ganadora de LCDLF, Wendy Guevara fue invitada por Thalía a su casa por razones desconocidas, pero la influencer aún no acude.
El inesperado mensaje de Thalía a Wendy Guevara reaviva el debate sobre la cirugía de costillas en redes sociales. Foto: IG: wendyguevararespaldo/thalia

El inesperado mensaje que la cantante Thalía envió a Wendy Guevara tras su polémica cirugía de costillas ha generado sorpresa y nuevos comentarios en redes sociales.

El gesto ocurrió luego de que la influencer compartiera el difícil proceso de recuperación que enfrenta tras someterse a una remodelación costal, procedimiento que implicó la luxación de dos costillas y que la ha dejado con dolor incluso al realizar acciones tan simples como reír o estornudar.

Durante una entrevista para el programa Hoy, Guevara relató cómo la recuperación ha resultado especialmente dolorosa y cómo un video viral mostró la crudeza del posoperatorio.

La conversación no tardó en girar hacia uno de los mitos más persistentes del espectáculo mexicano: la supuesta operación de costillas de Thalía, quien decidió escribirle a Wendy con un tono humorístico.

El evento Ring Royale reunió a creadores de contenido y celebridades del entretenimiento en una velada de boxeo que fue tendencia en redes sociales. (Instagram/@soywendyguevaraoficial)
Wendy Guevara comparte su difícil recuperación tras una remodelación costal y muestra las duras secuelas posoperatorias. (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

¿Qué es la luxación de costillas y en qué consiste la remodelación costal?

La remodelación costal es una cirugía destinada a modificar la forma o proyección de las costillas, principalmente con fines estéticos. En procedimientos como el de Wendy Guevara, se busca una cintura más estrecha al intervenir sobre las costillas flotantes, es decir, la décima, undécima y duodécima.

La luxación de costillas implica el desplazamiento de estas respecto a su posición anatómica, un movimiento puede causar dolores intensos, dificultad para respirar y molestias ante movimientos cotidianos como toser o reír.

En el contexto de la cirugía plástica, esta luxación se realiza de manera controlada para facilitar la remodelación de la silueta, aunque conlleva riesgos y una recuperación dolorosa.

Una conversación cargada de ironía entre dos íconos revive viejos mitos sobre cirugías y la presión por la imagen en el mundo del espectáculo. Foto: (Wendy Guevara/FB)
Una conversación cargada de ironía entre dos íconos revive viejos mitos sobre cirugías y la presión por la imagen en el mundo del espectáculo. Foto: (Wendy Guevara/FB)

El intercambio entre Thalía y Wendy Guevara

Wendy, en tono relajado, contó cómo Thalía decidió escribirle tras ver el video viral de su recuperación:

  • “Thalía me mandó un mensaje y me dijo: ‘Oye, hermana, lo de las costillas, qué feo, ¿verdad? Te vi que estornudaste y casi te nos ibas con San Pedro.’ Y le dije: ‘Sí’. Y me dice: ‘Ves, no es nada fácil lo de las costillas. ¿Tú crees que yo me las hice? Obvio no me las hice, Wendy’”, relató la influencer entre risas.

La reacción de Thalía, quien ha desmentido en varias ocasiones haberse sometido a una cirugía para reducir su cintura, volvió a poner sobre la mesa el rumor que la rodea desde hace años. Wendy, por su parte, respondió con humor:

“Pues Thalía ya está chiquita, bien pequeñita, bien flaquita. Entonces yo dije: ‘No, no aguantaba Thalía.’ Y le dije: ‘Pero no te hagas, como quiera ya se las comieron en salsa verde esas costillas, mamá’”.

A quién le importa ha sido utilizada en marchas del orgullo, eventos y espacios dedicados a la lucha por los derechos igualitarios
Thalía niega nuevamente someterse a cirugía de costillas y responde con humor al rumor que la acompaña desde hace años. Crédito: Cuartoscuro/Juan Pablo Zamora Pérez

Costo, riesgos y polémica en torno a la cirugía de costillas

La remodelación costal que enfrentó Wendy Guevara es considerada una de las cirugías más complejas dentro de la cirugía estética. Los precios pueden variar entre 45 mil y 180 mil pesos mexicanos, aunque existen versiones que señalan que la influencer habría pagado hasta 250 mil pesos por el procedimiento.

Entre los principales riesgos de esta cirugía se encuentran:

  • Dolor prolongado y molestias intensas durante el posoperatorio.
  • Posibilidad de infecciones o lesiones pulmonares.
  • Cicatrización anómala o visible si el cierre de la herida no es adecuado.
  • Necesidad de seguimiento médico especializado y reposo estricto.

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