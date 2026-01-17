México

Cuántos miles de pesos gastó Wendy Guevara en su polémica cirugía de costillas

La influencer se sometió a un peligroso procedimiento estético

La influencer Wendy Guevara se ha sometido a una nueva cirugía plástica para transformar su físico. Se trata de una remodelación costal, una intervención destinada a estilizar la cintura mediante la modificación de las costillas.

La remodelación costal de Wendy Guevara se encuentra dentro de las cirugías más complejas que hay. Los precios van desde los 45 mil pesos hasta los 180 mil pesos mexicanos. No obstante, algunas fuentes como La Tía Sandra, aseguran que la ex concursante de La Casa de los Famosos México desembolsó 250 mil pesos mexicanos.

Así es la cirugía que se realizó Wendy Guevara

El procedimiento de Wendy Guevara pudo haberle costado casi un cuarto de millón de pesos (Recorte)

La remodelación costal es un procedimiento quirúrgico enfocado en modificar la forma, el tamaño o la proyección de las costillas, principalmente para fines estéticos o reconstructivos. Esta intervención busca alterar la silueta del torso, logrando una cintura más estrecha o corrigiendo deformidades torácicas congénitas o adquiridas, como el pectus excavatum o las secuelas de traumatismos.

El proceso inicia con una evaluación clínica detallada que incluye estudios de imagen, como radiografías o tomografías, para identificar la anatomía específica de las costillas y planificar la intervención. La cirugía se realiza bajo anestesia general. El cirujano realiza incisiones en la piel, generalmente en zonas poco visibles, para acceder a las costillas seleccionadas. Dependiendo del objetivo, puede resecarse una porción del cartílago costal o incluso parte del hueso costal. En el caso de la remodelación estética, la meta suele ser reducir la proyección de las costillas flotantes (décima, undécima y duodécima) para afinar la cintura.

La salud de la influencer ha preocupado - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

Tras la resección o remodelación, los bordes óseos se suavizan y se controla el sangrado. El cierre de la herida se hace en varias capas para optimizar la cicatrización y minimizar las marcas visibles. El posoperatorio requiere reposo, control del dolor y seguimiento médico para detectar posibles complicaciones como infecciones, lesiones pulmonares o alteraciones en la cicatrización.

La remodelación costal es una cirugía que implica riesgos y debe ser realizada por cirujanos plásticos o torácicos especializados, quienes evalúan cuidadosamente las indicaciones y expectativas de cada paciente.

