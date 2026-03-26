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“Una infamia”: Alejandro Moreno critica a senadores de Morena por trato a Grecia Quiroz

Senadores de Morena corean el nombre de Raúl Morón durante la visita de la alcaldeza de Uruapan en el Senado

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Alejandro Moreno califica de ‘infamia’ los gritos de senadores de Morena durante la visita de Grecia Quiroz al Senado.
Alejandro Moreno califica de ‘infamia’ los gritos de senadores de Morena durante la visita de Grecia Quiroz al Senado.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió contra legisladores de Morena luego del incidente ocurrido en el Senado de la República durante la visita de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

A través de redes sociales, el también senador calificó como una “infamia” la actitud de integrantes de Morena que, durante la sesión, corearon el nombre del legislador Raúl Morón Orozco mientras la edil se encontraba en el recinto.

“Lo que hicieron hoy los Senadores de MORENA en el Senado es una infamia”, escribió Moreno, al señalar que gritar el nombre de un político mencionado en señalamientos relacionados con el asesinato de Carlos Manzo, esposo de Quiroz, evidenció —a su juicio— el ambiente político dentro de la Cámara Alta.

El líder priista sostuvo además que el episodio reflejó un trato inadecuado hacia la alcaldesa y criticó el comportamiento de los legisladores involucrados en la escena registrada durante la sesión.

Gritos en el Senado marcan la visita de Grecia Quiroz

La polémica se originó cuando Quiroz acudió al Senado en un día marcado por la discusión del llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Gritos de ‘¡Morón!’ marcaron un momento incómodo durante la visita de la alcaldesa de Uruapan al Senado. Crédito: X-Alito Moreno

La presencia de la edil ocurrió por invitación del senador Emmanuel Reyes Carmona, quien la saludó públicamente durante la sesión.

El ambiente se tensó cuando un grupo de legisladores de Morena comenzó a corear “¡Morón! ¡Morón!” dentro del recinto.

Entre quienes participaron en los gritos se encontraba también el senador Gerardo Fernández Noroña, en un episodio que se registró mientras medios de comunicación se encontraban presentes en la Cámara Alta.

Grecia Quiroz responde y califica el gesto como provocación

Tras el incidente, la alcaldesa de Uruapan ofreció declaraciones a la prensa en las que interpretó los gritos como un acto de provocación.

“Pues de echarle esta porra a Morón, que usted está ahí presente como de complicidad… no se ha comprobado que él sea responsable, ¿no? Pero digo, como una ofensa, como una provocación”, expresó ante medios.

Grecia Quiroz calificó los gritos hacia Morón como una provocación y aclaró que su visita no tenía relación con él.
Grecia Quiroz calificó los gritos hacia Morón como una provocación y aclaró que su visita no tenía relación con él.

Quiroz aclaró que su visita al Senado no estaba relacionada con el legislador mencionado y que acudió únicamente para saludar a personas con quienes mantiene vínculos políticos o institucionales.

“La realidad es que no vengo a verlo a él, no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con él… vine a saludar a personas con quienes tengo relación”, añadió.

Asesinato de Carlos Manzo y denuncias ante la Fiscalía

El episodio se da en un contexto marcado por la investigación del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.

En las últimas semanas, la alcaldesa ha insistido en que se analice una posible línea política en el caso.

Morón rechaza cualquier vínculo con el crimen y analiza presentar denuncia penal por imputaciones que considera falsas.
Morón rechaza cualquier vínculo con el crimen y analiza presentar denuncia penal por imputaciones que considera falsas.

Entre las acciones que ha realizado ante autoridades se encuentran:

  • Solicitud para que se investigue al senador Raúl Morón Orozco dentro de las indagatorias.
  • Inclusión del diputado federal Leonel Godoy Rangel en la denuncia presentada ante la Fiscalía.
  • Señalamientos contra el exalcalde de Uruapan Ignacio Campos Equihua por antecedentes políticos con su esposo.
  • Entrega de videos y materiales que, según la alcaldesa, contienen acusaciones previas realizadas por Carlos Manzo.
  • Petición para que no se descarte un posible móvil político en el homicidio.

Por su parte, Morón Orozco ha rechazado cualquier vínculo con el crimen y ha señalado que analiza emprender acciones legales por las acusaciones, al considerar que se trata de señalamientos sin sustento.

Plan B de la reforma electoral se discute en medio de confrontación política

El incidente ocurrió en una jornada clave para el Senado, que se prepara para discutir el dictamen del Plan B de la reforma electoral.

El tema forma parte de la agenda legislativa impulsada por el gobierno federal y ha generado un ambiente de tensión entre fuerzas políticas. En ese contexto, la visita de Grecia Quiroz y la reacción de algunos legisladores se sumaron al clima de confrontación que rodea el debate en la Cámara Alta.

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