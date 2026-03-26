Una calle de Atlixco ocultaba una milenaria plaza prehispánica que INAH descubrió

Arqueólogos del INAH revelaron una antigua plaza ceremonial de al menos mil 500 años bajo la calle 5 Norte en Atlixco, Puebla, reconfigurando el mapa del asentamiento prehispánico. (INAH)

Una plaza ceremonial que podría tener una antigüedad de al menos mil 500 años fue hallada por arqueólogos del INAH bajo una de las calles más transitadas de Atlixco, en Puebla.

El hallazgo en la calle 5 Norte, situada al pie del cerro de San Miguel, reconfigura el mapa del asentamiento prehispánico y plantea nuevas preguntas sobre la extensión e importancia de la ciudad en los periodos Clásico y Epiclásico, según informó el Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) en un comunicado.

Arqueólogos del INAH descubrieron una plaza ceremonial prehispánica de al menos mil 500 años de antigüedad bajo una transitada calle en Atlixco, Puebla, durante trabajos de rehabilitación urbana. (INAH)

La reciente excavación reveló una estructura de 49.8 metros de largo y varias fases constructivas superpuestas, con muros y pisos estucados, así como núcleos hechos de tepetate y cantos de río. Entre los restos, sobresalen fragmentos de pintura mural en tonos blancos, rojizos, amarillos y verde-azulados, similares a los encontrados en Cholula para la misma época.

El equipo de investigación del INAH explicó que el asentamiento prehispánico de Atlixco ocupaba una extensión considerablemente mayor a la que se conocía hasta ahora. Las evidencias sugieren que la ciudad fue contemporánea de Teotihuacan y Cholula, lo que confirma su relevancia regional.

Arqueólogos del INAH hallaron una plaza ceremonial prehispánica con al menos mil 500 años de antigüedad bajo una calle de Atlixco, Puebla, revelando fases constructivas antiguas. (INAH)

La importancia del descubrimiento radica en que permite comprender cómo se organizaba Atlixco en tiempos prehispánicos. Los arqueólogos han determinado que los cuatro sectores de la base del cerro de San Miguel albergaban centros ceremoniales, vinculados con los barrios en los que se dividía el antiguo asentamiento.

El hallazgo de la plaza ceremonial bajo la calle de Atlixco se produjo durante trabajos municipales para rehabilitar el drenaje y el suministro de agua potable. Los especialistas del INAH aprovecharon la intervención urbana para registrar y proteger la estructura antes de cubrirla nuevamente para su conservación.

Fragmentos de pintura mural en tonos blancos, rojizos, amarillos y verde-azulados, hallados en Atlixco, Puebla, revelan la sofisticación artística de una plaza ceremonial prehispánica descubierta por el INAH. (INAH)

En respuesta a la pregunta sobre el significado del descubrimiento, los arqueólogos subrayan que la plaza ceremonial aporta datos inéditos sobre la ocupación y el desarrollo urbano de Atlixco. El estudio de los vestigios ayuda a entender la evolución de la ciudad y sus vínculos con otros centros mesoamericanos de la época.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, reflexionó sobre el valor de estos hallazgos: “Cada hallazgo arqueológico nos recuerda que el patrimonio no está sólo en los grandes monumentos, sino también en el subsuelo de nuestras ciudades, en los vestigios que aún resguardan la memoria profunda de nuestros pueblos”. Para la funcionaria, la protección de estos restos es una tarea colectiva, pues “en ese cuidado se preserva también la historia, la identidad y el conocimiento que nos pertenece a todas y todos”.

Carlos Cedillo Ortega, director del proyecto arqueológico, puntualizó que los restos corroboran la importancia de Atlixco durante los periodos Clásico y Epiclásico. Cedillo Ortega destacó que el descubrimiento “indica que el asentamiento prehispánico de Atlixco ocupaba un área mucho mayor a la que originalmente se tenía identificada”.

Arqueólogos del INAH descubren una plaza ceremonial de al menos mil 500 años de antigüedad bajo una transitada calle en Atlixco, Puebla, revelando la vasta extensión de la antigua ciudad. (INAH)

La estructura muestra tres etapas constructivas principales. El primer piso estucado, localizado a 2.17 metros bajo el nivel actual de la calle, conserva parte de un muro con talud de 1.05 metros de altura y evidencia de haber formado parte de una plataforma con dos cuerpos escalonados. La segunda fase cubre por completo a la anterior y fue elaborada con cal y gravilla de pómez, mientras que la tercera corresponde a una ampliación del Epiclásico, de la que sólo quedan bloques de tepetate.

La arqueóloga Gabriela Serrano Rojas detalló que los pisos y muros muestran diferentes técnicas y materiales, y que la presencia de pintura mural indica la existencia de espacios decorados. “Los colores blancos, rojizos, amarillos y verde-azulados son semejantes a los encontrados en Cholula”, puntualizó.

Miguel Medina Jaen, comisionado del INAH en Atlixco, explicó que el muro con talud es parte de una plataforma escalonada. Según Medina Jaen, “pudo haber tenido una estancia en la cima, misma que fue demolida en la época prehispánica para ampliar el nivel de la plaza”.

Una vez documentadas y muestreadas las evidencias, el equipo del INAH consolidó la estructura, la protegió con textil sintético y la cubrió con tierra ceñida para garantizar su preservación bajo la calle. Entre los materiales recuperados destacan fragmentos cerámicos del Epiclásico, Posclásico y el periodo Virreinal.