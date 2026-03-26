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Pensión Mujeres Bienestar 2026: en qué letra de beneficiarias va el pago de este mes de marzo

El depósito de 3 mil 100 pesos corresponde al segundo bimestre de este año

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Este programa social va dirigido a personas adultas mayores de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.
Este programa social va dirigido a personas adultas mayores de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa Pensión Mujeres Bienestar es un programa social promovida por el Gobierno de México que otorga un apoyo económico a mujeres adultas residentes en el país.

Está destinado a mujeres de 60 a 64 años, con el objetivo de que todas dentro de ese rango puedan recibir el beneficio.

En la etapa previa, las beneficiarias obtenían 3 mil pesos de manera bimestral a través del Banco del Bienestar. Para 2026, la cantidad aumentó a 3 mil 100 pesos.

El programa inició atendiendo solo a mujeres de 63 y 64 años, pero la presidenta Claudia Sheinbaum amplió el acceso a partir de los 60 años.

La Secretaría del Bienestar se encarga de coordinar la operación del programa, el registro de beneficiarias, la dispersión de apoyos y la supervisión de los procedimientos relacionados.

Pago Marzo Pensión Mujeres Bienestar 2026

Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, informó que ya se realizaron los pagos correspondientes a marzo para la Pensión Mujeres Bienestar 2026.

Estos recursos forman parte del segundo bimestre del año, que abarca los meses de marzo y abril, y están dirigidos a mujeres beneficiarias de entre 60 y 64 años.

En la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum, Montiel presentó el calendario oficial de pagos para marzo de 2026.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos este lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos el pasado lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Es importante mencionar que los depósitos se realizan en las tarjetas del Banco del Bienestar de las beneficiarias, quienes reciben 3 mil 100 pesos de manera bimestral.

Algunas mujeres ya recibieron el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 durante la primera semana de marzo; otras aún no han recibido el pago y desconocen las fechas establecidas para la entrega.

Por esta razón, muchas consultan cuál es la letra de beneficiarias que corresponde a los depósitos de marzo y quiénes siguen pendientes de obtener el apoyo de 3 mil 100 pesos cada dos meses.

¿En qué letra de beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar va el pago de este mes de marzo?

Según la Secretaría del Bienestar, los pagos avanzaron hasta este miércoles 25 de marzo con las letras T, U y V. Por lo tanto, las mujeres de 60 a 64 años que ya recibieron el depósito de 3 mil 100 pesos forman parte de ese grupo.

Por otro lado, las beneficiarias que todavía no han recibido el pago de la Pensión Bienestar corresponden a las siguientes letras, conforme a las fechas establecidas por Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar.

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.
Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Resulta fundamental seguir los comunicados oficiales de la Secretaría del Bienestar respecto a la Pensión Mujeres Bienestar y los depósitos de 3 mil 100 pesos.

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