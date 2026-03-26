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Morena y PT denuncian entrega de laptops como incentivo para llenar evento del PAN en Coyoacán

Entregan laptops y pantallas para llenar mitin del PAN en Coyoacán; audio y denuncia formal apuntan a red de acarreo con recursos públicos

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El pasado sábado 22 de marzo, decenas de personas llegaron en microbuses a la Alameda Sur de Coyoacán para participar en un acto político del Partido Acción Nacional (PAN) encabezado por su líder nacional, Jorge Romero. Algunos de esos autobuses tenían el logotipo del PAN y el nombre “Gio” rotulado en sus costados. Lo que ocurrió antes, durante y después del evento derivó esta semana en una denuncia formal ante la Contraloría General de la Ciudad de México.

El audio que desató la controversia

La concejala Esther Rodríguez, del Partido del Trabajo, hizo pública una grabación en la que se escucha a una mujer — identificada como Irma Lourdes Velázquez García, subdirectora territorial Churubusco-Taxqueña de la alcaldía Coyoacán — llamar a un presunto operador de nombre Gilberto para organizar el traslado de personas al evento.

En el audio, la voz instruye: llegarían en camión a la Alameda Sur, portarían una playera identificada como “Grupo PAN de Coyoacán” y el objetivo sería "afianzar al PAN en Coyoacán“, según sus propias palabras. También menciona al alcalde Giovani Gutiérrez y a personalidades como el exfutbolista Miguel España entre los asistentes al acto.

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Laptops y pantallas como incentivo — y amenazas para quien no asistiera

El diputado local Paulo García, de Morena, presentó fotografías de lo que describió como una entrega de pantallas y computadoras portátiles horas antes del evento, acompañadas de un segundo audio en el que una mujer señala que recibir los electrónicos implicaba asistir al acto. Según García, entre los incentivos también figuraban dos días de descanso, mientras que quienes no se presentaran enfrentarían consecuencias laborales: "quien no esté los corren“, se escucha en la grabación.

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La denuncia formal

Este miércoles 25 de marzo, el diputado local Paulo García, el diputado federal Manuel Alejandro Robles, el concejal Diego Arteaga y la concejala María Esther Rodríguez formalizaron una denuncia ante la Contraloría General contra el alcalde Giovani Gutiérrez y los funcionarios involucrados por el presunto uso de recursos públicos para financiar la operación.

“Acabamos de formalizar esta denuncia contra el alcalde por el posible uso de recursos públicos para llenar y hacerle el caldo gordo al líder del Cártel Inmobiliario Jorge Romero", declaró Paulo García, quien anunció además un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de Justicia también intervenga en el caso.

Los denunciantes señalan que la operación habría implicado el traslado de hasta 17 mil personas y exigen que la Contraloría aclare cuánto dinero público se destinó a transporte, dádivas y organización del evento. La concejala Rodríguez pidió que el organismo inhabilite a los funcionarios de nivel directivo y subdirectivo involucrados.

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