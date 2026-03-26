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Harry Potter regresó: ¿cuándo se estrena en México el primer capítulo de la serie más esperada del año?

Este es el posible calendario para cada episodio de la nueva adaptación televisiva de la historia del niño mago

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La serie "Harry Potter" lanza su primer tráiler e imágenes oficiales
La serie "Harry Potter" lanza su primer tráiler e imágenes oficiales (HBO Max)

La serie de ‘Harry Potter’, basada en la obra de J.K. Rowling y protagonizada por Dominic McLaughlin en el papel principal, estrenará su primera temporada en diciembre de 2026 por HBO y HBO Max en diversos países,

El lanzamiento será la presentación de ocho episodios que buscarán dar un tratamiento más fiel al material original que el de la saga cinematográfica.

El proyecto, revelado en el primer tráiler junto a las imágenes promocionales, introduce una reinterpretación visual caracterizada por referencias a la ambientación de Hogwarts, la presencia de banderas de las casas y un enfoque nostálgico que resalta nuevos elementos no presentes anteriormente.

Calendario de México para Harry Potter

La serie "Harry Potter" lanza su primer tráiler e imágenes oficiales
La serie "Harry Potter" lanza su primer tráiler e imágenes oficiales (HBO Max)

El tráiler de Harry Potter indica que la serie se estrenará en Navidad, es decir, el viernes 25 de diciembre. Como es común con los productos de HBO MAX, domingo a domingo se irán liberando los siguientes episodios.

Este podría ser el calendario en México de los estrenos de cada capítulo de la primera temporada de Harry Potter:

Viernes 25 de diciembre del 2026: primer capítulo

Domingo 3 de enero del 2027: segundo capítulo

Domingo 10 de enero del 2027: tercer capítulo

Domingo 17 de enero del 2027: cuarto capítulo

Domingo 24 de enero del 2027: quinto capítulo

Domingo 31 de enero del 2027: sexto capítulo

Domingo 7 de enero del 2027: séptimo capítulo

Domingo 14 de enero del 2027: octavo capítulo

La temporada inicial cubrirá la narrativa del primer libro de la saga, La Piedra Filosofal, profundizando en el arribo de Harry Potter al colegio de magia, sus primeras relaciones con Ron, Hermione y Draco Malfoy, así como el descubrimiento del Quidditch. La producción puso especial énfasis, según Milenio, en la fidelidad a los elementos mágicos y el diseño del entorno, orientando la propuesta tanto a seguidores históricos como a un público nuevo.

¿De qué tratará la primera temporada de Harry Potter?

La serie "Harry Potter" lanza su primer tráiler e imágenes oficiales
La serie "Harry Potter" lanza su primer tráiler e imágenes oficiales (HBO Max)

La primera temporada narrará el inicio de la vida mágica de Harry Potter, un niño huérfano que ha vivido con sus tíos desde bebé, en un ambiente hostil y sin afecto. Al cumplir once años, Harry descubre que es un mago y recibe una carta para asistir al colegio de magia Hogwarts. Allí, hace amigos como Ron Weasley y Hermione Granger, y conoce un mundo lleno de criaturas mágicas, hechizos y misterios.

Durante su primer año, Harry se entera de la existencia de la piedra filosofal, un objeto capaz de otorgar vida eterna y riqueza ilimitada. Pronto descubre que alguien quiere robarla y que el oscuro mago Lord Voldemort, quien mató a sus padres, podría estar detrás del plan. Con la ayuda de sus amigos, Harry supera varias pruebas mágicas para impedir que la piedra caiga en malas manos.

Al final, Harry enfrenta a Voldemort y logra frustrar sus planes, protegiendo la piedra. El director Albus Dumbledore decide destruirla para evitar futuros peligros. Harry regresa con sus tíos al terminar el curso, transformado por sus vivencias y con la certeza de que ya no está solo.

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