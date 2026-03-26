Estos son los beneficios al beber té de jengibre después de comer

Sumar esta bebida a tu rutina es una forma sencilla de reducir molestias estomacales y apoyar el tránsito luego de cada comida principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de jengibre se ha convertido en una de las infusiones más populares para quienes buscan mejorar la digestión y aliviar molestias estomacales tras las comidas.

Consumir esta bebida natural después de comer no solo aporta un sabor agradable, sino que también ofrece beneficios respaldados por la ciencia, como la reducción de la hinchazón, la prevención de náuseas y el apoyo al proceso digestivo.

Incorporar té de jengibre en la rutina diaria puede ser una estrategia sencilla y efectiva para cuidar la salud digestiva.

El té de jengibre mejora la digestión al estimular la producción de jugos gástricos y enzimas digestivas tras las comidas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios al beber té de jengibre después de comer

De acuerdo con información de la revista Nutrientes beber té de jengibre después de comer aporta varios beneficios para la salud digestiva y el bienestar general

Mejora la digestión: El jengibre estimula la producción de jugos gástricos y enzimas digestivas, facilitando el proceso de digestión y previniendo la sensación de pesadez estomacal.

Alivia la hinchazón y los gases: Sus compuestos activos ayudan a reducir la formación de gases intestinales y la hinchazón abdominal.

Disminuye las náuseas: El jengibre es conocido por su capacidad para reducir las náuseas leves que pueden presentarse después de comidas copiosas o pesadas.

Acción antiinflamatoria: Sus propiedades antiinflamatorias pueden calmar la irritación estomacal y contribuir al bienestar del sistema digestivo.

Favorece el vaciamiento gástrico: El té de jengibre ayuda a que los alimentos pasen más rápido del estómago al intestino, lo que puede prevenir el reflujo y la acidez.

Efecto antioxidante: El jengibre contiene antioxidantes que protegen las células del sistema digestivo frente a los daños provocados por radicales libres.

Estos beneficios pueden percibirse con una taza de té de jengibre natural preparada con raíz fresca o en infusión, preferentemente sin azúcares añadidos.

Consumir té de jengibre reduce la hinchazón abdominal y los gases gracias a sus compuestos activos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar té de jengibre de manera natural

Para preparar té de jengibre de manera natural, sigue estos pasos sencillos:

Ingredientes

1 trozo de raíz de jengibre fresco (unos 2 a 3 cm)

1 taza de agua (aproximadamente 250 ml)

Preparación

Lava y pela el trozo de jengibre. Corta el jengibre en rodajas finas o rállalo para intensificar el sabor. Coloca el jengibre en una olla pequeña y añade la taza de agua. Lleva a ebullición y deja hervir durante 5 a 10 minutos, según la intensidad de sabor que prefieras. Retira del fuego y cuela el líquido para separar las rodajas o restos de jengibre. Sirve caliente. Puedes añadir unas gotas de limón y, si lo deseas, endulzar con una pequeña cantidad de miel.

Este método conserva los compuestos activos del jengibre y es ideal para obtener sus beneficios digestivos y antiinflamatorios.

Se recomienda tomar té de jengibre de 15 a 30 minutos después de la comida principal para potenciar la salud digestiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumo

Bebe una taza de té de jengibre de 15 a 30 minutos después de la comida principal .

Evita endulzar en exceso y no lo combines con alimentos altos en azúcares para mantener sus beneficios digestivos.

Puedes tomarlo de dos a tres veces por semana, o después de comidas pesadas o copiosas.

Este hábito ayuda a mejorar la digestión, reducir la hinchazón y prevenir molestias estomacales, gracias a las propiedades carminativas y antiinflamatorias del jengibre.