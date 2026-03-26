México Deportes

Estadio Monterrey: Samuel García presume encuentro con Gianni Infantino

El gobernador de Nuevo León le obsequió al presidente de la FIFA un jersey oficial de la Selección Mexicana del Mundial 2026

Guardar
Samuel García presumió su encuentro con Gianni Infantino (X/ @samuel_garcias)
Samuel García presumió su encuentro con Gianni Infantino (X/ @samuel_garcias)

La emoción mundialista ya está en México, este jueves 26 de marzo se jugaron los partidos de repechaje en Guadalajara y Monterrey. El Estadio BBVA recibió a las selecciones de Bolivia y Surinam para disputarse el boleto para la Copa Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, compartió en redes sociales una foto en la que presumió de su encuentro con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. En la imagen se aprecia que el político mexicano le regaló un jersey oficial de la Selección Mexicana a Infantino y celebró que hayan elegido al Estadio Monterrey para los partidos de repechaje.

“Arrancamos con el primer partido de repechaje entre Bolivia y Surinam en el palco con mi compadre Gianni Infantino, presidente de la @FIFAcom, a quien le dimos su propio sombrero HECHO EN NUEVO LEÓN. ¡Bienvenido al MUNDIAL MÁS NORTEÑO, compadre! ¡Arráncate!“, expresó.

Samuel García presumió su encuentro con Gianni Infantino durante los partidos de repechaje en Monterrey (X/ @samuel_garcias)
Samuel García presumió su encuentro con Gianni Infantino durante los partidos de repechaje en Monterrey (X/ @samuel_garcias)

Claudia Sheinbaum se reunirá con Gianni Infantino

Claudia Sheinbaum confirmó que Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), visitará México el lunes 30 de marzo para avanzar en la organización de la Copa del Mundo 2026. La presidenta detalló que el encuentro se realizará en Palacio Nacional, donde discutirán los aspectos operativos y logísticos restantes, según declaraciones de Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo.

La visita del máximo dirigente del fútbol mundial ocurre en un contexto definido por el arranque del Repechaje Intercontinental, cuya primera fase se disputa desde hoy 26 de marzo en Guadalajara y Monterrey y decidirá los equipos que completan el cupo mundialista.

El primer partido de repechaje enfrenta a Bolivia y Surinam; el vencedor jugará contra Irak el martes 31 de marzo por un puesto en el Mundial. Paralelamente, Nueva Caledonia y Jamaica buscarán una plaza enfrentando a la República del Congo el mismo día. La FIFA reiteró “plena confianza en el país anfitrión”, expresó Infantino, pese a los retos recientes en materia de seguridad.

Bolivia venció a Surinam en el partido de repechaje del Mundial 2026 ( REUTERS/Daniel Becerril)
Bolivia venció a Surinam en el partido de repechaje del Mundial 2026 ( REUTERS/Daniel Becerril)

La inauguración oficial de la Copa del Mundo está prevista para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), con el encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, marcando la segunda ocasión en que ambos equipos abren un Mundial, según precisó Sheinbaum en su conferencia matutina.

Además del estadio capitalino, la FIFA seleccionó el Estadio Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey como sedes para partidos del torneo, atendiendo a criterios de capacidad y modernidad,

Temas Relacionados

Estadio MonterreySamuel GarcíaGianni InfantinoFIFAMundial 2026mexico-deportes

Más Noticias

Javier Aguirre revela el motivo por el que descartó a Lainez en la convocatoria

El cuerpo técnico priorizó la observación de otros jugadores para la Fecha FIFA, dejando fuera a “Factor” pese a su gran momento con Tigres

Javier Aguirre revela el motivo por el que descartó a Lainez en la convocatoria

Cristiano Ronaldo desata críticas tras reportarse con el Al-Nassr a dos días del México vs Portugal

La histórica reapertura del Coloso de Santa Úrsula perdió la asistencia del astro portugués, al quedar descartado por lesión

Cristiano Ronaldo desata críticas tras reportarse con el Al-Nassr a dos días del México vs Portugal

Luis Ángel Malagón reaparece en redes y comparte foto de su recuperación

El arquero mexicano fue operado tras su lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026 y ha comenzado su recuperación

Luis Ángel Malagón reaparece en redes y comparte foto de su recuperación

En un dramático encuentro definido en penales, República Checa se impone a Irlanda y logra el pase para enfrentar a Dinamarca

Tras ir perdiendo por dos goles, los checos consiguieron sobreponerse y ahora enfrentarán Dinamarca para definir al último rival de México en el Mundial 2026

En un dramático encuentro definido en penales, República Checa se impone a Irlanda y logra el pase para enfrentar a Dinamarca

Así reaccionó Javier Aguirre a las instalaciones del Estadio Ciudad de México para el duelo ante Portugal

El técnico de la Selección Mexicana compartió sus impresiones de su visita al inmueble que reabrirá sus puertas después de un año y 10 meses de obras

Así reaccionó Javier Aguirre a las instalaciones del Estadio Ciudad de México para el duelo ante Portugal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Wendy Delaith Amaral: mujer ligada al CJNG y sancionada por terrorismo en Argentina

Quién es Wendy Delaith Amaral: mujer ligada al CJNG y sancionada por terrorismo en Argentina

Estos son los líderes del CJNG sancionados por terrorismo en Argentina

Con auto, dinero y droga: detienen a “El Caballero” y a Osiel “N”, presuntos integrantes del CJNG en Puebla

Desmantelan call center que estafaba haciéndose pasar por ejecutivos bancarios en Jalisco: hay 5 detenidos

Con un cocodrilo y hasta ajolotes: así detuvieron a seis narcomenudistas en la alcaldía Venustiano Carranza de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch habría dejado de seguir a Andrea Meza y Lupita Jones tras polémicas declaraciones

Fátima Bosch habría dejado de seguir a Andrea Meza y Lupita Jones tras polémicas declaraciones

Carlos Villagrán afirma que fue Florinda Meza quien lo invitaba a su casa y se enamoró de él: “Ni me gustaba”

Eduardo Verástegui quiso “ayudar” a Noelia Castillo, la joven española que se sometió a eutanasia

Alexander Acha anuncia esta nueva fecha de concierto en la CDMX en 2026

Marcela Mistral aclara supuesta polémica con la mamá de Poncho de Nigris por su triunfo en Ring Royale

DEPORTES

Javier Aguirre revela el motivo por el que descartó a Lainez en la convocatoria

Javier Aguirre revela el motivo por el que descartó a Lainez en la convocatoria

Cristiano Ronaldo desata críticas tras reportarse con el Al-Nassr a dos días del México vs Portugal

Luis Ángel Malagón reaparece en redes y comparte foto de su recuperación

En un dramático encuentro definido en penales, República Checa se impone a Irlanda y logra el pase para enfrentar a Dinamarca

Así reaccionó Javier Aguirre a las instalaciones del Estadio Ciudad de México para el duelo ante Portugal