Estadio Monterrey: Samuel García presume encuentro con Gianni Infantino

Samuel García presumió su encuentro con Gianni Infantino (X/ @samuel_garcias)

La emoción mundialista ya está en México, este jueves 26 de marzo se jugaron los partidos de repechaje en Guadalajara y Monterrey. El Estadio BBVA recibió a las selecciones de Bolivia y Surinam para disputarse el boleto para la Copa Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, compartió en redes sociales una foto en la que presumió de su encuentro con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. En la imagen se aprecia que el político mexicano le regaló un jersey oficial de la Selección Mexicana a Infantino y celebró que hayan elegido al Estadio Monterrey para los partidos de repechaje.

“Arrancamos con el primer partido de repechaje entre Bolivia y Surinam en el palco con mi compadre Gianni Infantino, presidente de la @FIFAcom, a quien le dimos su propio sombrero HECHO EN NUEVO LEÓN. ¡Bienvenido al MUNDIAL MÁS NORTEÑO, compadre! ¡Arráncate!“, expresó.

Samuel García presumió su encuentro con Gianni Infantino durante los partidos de repechaje en Monterrey (X/ @samuel_garcias)

Claudia Sheinbaum se reunirá con Gianni Infantino

Claudia Sheinbaum confirmó que Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), visitará México el lunes 30 de marzo para avanzar en la organización de la Copa del Mundo 2026. La presidenta detalló que el encuentro se realizará en Palacio Nacional, donde discutirán los aspectos operativos y logísticos restantes, según declaraciones de Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo.

La visita del máximo dirigente del fútbol mundial ocurre en un contexto definido por el arranque del Repechaje Intercontinental, cuya primera fase se disputa desde hoy 26 de marzo en Guadalajara y Monterrey y decidirá los equipos que completan el cupo mundialista.

El primer partido de repechaje enfrenta a Bolivia y Surinam; el vencedor jugará contra Irak el martes 31 de marzo por un puesto en el Mundial. Paralelamente, Nueva Caledonia y Jamaica buscarán una plaza enfrentando a la República del Congo el mismo día. La FIFA reiteró “plena confianza en el país anfitrión”, expresó Infantino, pese a los retos recientes en materia de seguridad.

Bolivia venció a Surinam en el partido de repechaje del Mundial 2026 ( REUTERS/Daniel Becerril)

La inauguración oficial de la Copa del Mundo está prevista para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), con el encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, marcando la segunda ocasión en que ambos equipos abren un Mundial, según precisó Sheinbaum en su conferencia matutina.

Además del estadio capitalino, la FIFA seleccionó el Estadio Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey como sedes para partidos del torneo, atendiendo a criterios de capacidad y modernidad,