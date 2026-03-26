Así puedes enviar tu nombre a una misión espacial en la Luna desde México

El cohete del programa Artemis se alza majestuosamente bajo una luna llena, preparándose para futuras misiones tripuladas como Artemis II, marcando el regreso de la humanidad a la exploración lunar. (Reuters)

Cualquier persona interesada en participar simbólicamente en la exploración lunar puede enviar su nombre a la Luna sin costo, como parte de la misión Artemis II de la NASA.

El procedimiento desde México es sencillo, gratuito y se realiza completamente en línea, permitiendo que el nombre quede registrado en una memoria digital que viajará a bordo de la nave espacial Orion.

El proceso para registrar tu nombre consiste en los siguientes pasos:

Acceder al sitio oficial de la NASA: www3.nasa.gov/envia-tu-nombre-con-artemis/.

Completar el formulario indicando nombre y apellido.

Crear un PIN personalizado de entre cuatro y siete dígitos, el cual deberás conservar, ya que es necesario para recuperar la tarjeta de embarque digital.

Tras enviar la información, podrás descargar una tarjeta de embarque simbólica, lista para compartir en redes sociales.

(nasa.gov)

La NASA incluirá los nombres recopilados en una memoria USB que acompañará a la nave Orion en su vuelo alrededor de la Luna durante Artemis II. Esta será la primera misión tripulada hacia la órbita lunar en más de cinco décadas.

Cómo funciona la iniciativa de la NASA

El registro sólo requiere proporcionar tu nombre, apellidos y un código PIN. Es fundamental conservar este PIN, puesto que no es posible recuperarlo en caso de extravío y será imprescindible para consultar tu tarjeta de embarque.

Con la confirmación del registro, cada participante obtiene una tarjeta digital, símbolo de su presencia en la misión, la cual puede descargarse e imprimirse o publicarse en plataformas digitales.

Artemis II: detalles de la misión y su tripulación

La misión Artemis II marcará el primer vuelo con astronautas en el programa Artemis, con lanzamiento previsto para 2026 desde el Centro Espacial Kennedy. Cuatro astronautas participarán en el viaje: Reid Wiseman (comandante, NASA), Victor Glover (piloto, NASA), Christina Koch (especialista de misión, NASA) y Jeremy Hansen (especialista de misión, Agencia Espacial Canadiense).

La nave Orion, impulsada por el cohete SLS, llevará a la tripulación a bordear la Luna en un recorrido que se extenderá a más de 370 mil kilómetros de la Tierra, con una trayectoria de ida y vuelta en aproximadamente 10 días.

REUTERS/Joe Skipper/File Photo

A lo largo de la trayectoria, el equipo comprobará los sistemas de Orion, tanto en órbita terrestre como en el trayecto hacia la Luna, y pondrá a prueba el manejo manual de la nave. Además, la misión incluirá experimentos sobre radiación, salud humana y tecnologías de comunicación espacial.

Objetivos y proyección de Artemis II

La NASA busca con Artemis II avanzar en el conocimiento científico, facilitar el desarrollo de beneficios económicos vinculados a la exploración lunar y sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte. El vuelo permitirá validar sistemas esenciales y preparar a la agencia para desafíos técnicos que se presentarán en próximas etapas.

Al finalizar el trayecto lunar, Orion ingresará de nuevo a la atmósfera terrestre y descenderá sobre el océano Pacífico, donde un equipo especializado se encargará de rescatar tanto a la tripulación como a la nave.

El cohete Artemis II de la NASA con la nave Orion (AP foto/Terry Renna)

Toda la información actualizada sobre Artemis II, el lanzamiento y otros detalles puede consultarse en el sitio web de la NASA o a través de su boletín en español. Quienes se registren con su nombre recibirán notificaciones sobre la misión y podrán seguir de cerca cada avance en este histórico viaje.