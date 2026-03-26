Alimentación para el Bienestar Edomex 2026: estas son las fechas, documentos y requisitos para registrarse

Las solicitantes deben cumplir criterios de elegibilidad específicos y entregar documentos en las fechas indicadas si desean ser consideradas para recibir la canasta básica gratuita. (X@avisosbienestar)

El programa Alimentación para el Bienestar 2026 abrió una nueva convocatoria para mujeres de 50 a 64 años residentes en el Estado de México que buscan acceder a una canasta básica gratuita y a servicios integrales de apoyo.

Esta estrategia social, impulsada por el gobierno estatal, tiene como objetivo atender a quienes enfrentan condiciones de carencia alimentaria, fortaleciendo la seguridad y el bienestar de las familias mexiquenses.

El Programa Alimentación para el Bienestar 2026 brinda canasta básica gratuita a mujeres de 50 a 64 años en el Estado de México. (Crédito: Presidencia)

El proceso de registro requiere cumplir con una serie de requisitos y seguir un calendario específico, con etapas que incluyen pre-registro en línea, revisión de documentos y publicación de resultados. A continuación, se detallan las fechas clave, los documentos necesarios y los requisitos que deben cumplir las interesadas para acceder al programa.

Fechas clave del registro

El calendario de la convocatoria establece plazos estrictos para cada una de las etapas del proceso. Por ello, es fundamental respetar estas fechas para no quedar fuera de la selección.

Pre-registro en línea: del 25 de marzo al 10 de abril de 2026, en el portal oficial del bienestar del Edomex .

Publicación de folios: del 20 de abril al 8 de mayo, donde se darán a conocer las solicitantes preseleccionadas para la siguiente fase.

Entrega de documentos: del 20 de abril al 8 de mayo, presencialmente en los módulos designados.

Publicación de resultados: del 18 al 22 de mayo de 2026, en las páginas oficiales de la Secretaría de Bienestar Edomex.

El registro al programa de alimentación requiere pre-registro en línea del 25 de marzo al 10 de abril de 2026 en el portal oficial del Edomex. (Facebook/ Fernando Vilchis)

Cumplir con el calendario es indispensable para avanzar en la evaluación y poder recibir el apoyo alimentario y los servicios integrales que ofrece el programa.

Documentos obligatorios para inscribirse

La entrega de documentación completa y vigente es un requisito indispensable para validar la inscripción y avanzar en el proceso de selección.

Acta de nacimiento (original y copia)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otro documento válido)

CURP impresa o biométrica

Comprobante de domicilio o constancia de residencia (no mayor a seis meses)

Formato Único de Bienestar correctamente llenado, disponible en el portal del programa

La entrega de documentos para el programa Alimentación para el Bienestar se realizará presencialmente del 20 de abril al 8 de mayo en módulos designados. (X/ @avisosbienestar)

La revisión de estos documentos se realiza durante la fase presencial y es determinante para la aceptación en el programa. Sólo aquellas que acrediten correctamente estos requisitos podrán ser consideradas como beneficiarias.

Requisitos y perfil de las beneficiarias

El programa está enfocado en atender a un grupo específico de la población femenina que enfrenta mayores niveles de vulnerabilidad social y alimentaria.

Mujeres de 50 a 64 años

Nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Residencia en cualquiera de los 125 municipios del Estado de México

Condición de pobreza, pobreza extrema o carencia por acceso a alimentación nutritiva y de calidad

No haber recibido el apoyo en la edición anterior del programa

La estrategia Alimentación para el Bienestar 2026 incluye, además de la canasta básica, servicios de apoyo psicológico, jurídico, nutricional, gerontológico y médico. (Alimentación para el Bienestar Edomex)

Así, cumplir con este perfil y presentar la documentación correcta abre la posibilidad de acceder a una canasta básica gratuita y a servicios de asesoría psicológica, jurídica, nutricional, gerontológica y médica, fortaleciendo el bienestar y la calidad de vida de las mujeres mexiquenses.