México

Yolanda Ventura, ex Parchís y esposa de Odiseo Bichir, lamenta incidente de José Ángel Bichir: “Golpe para la familia”

La actriz española resaltó la unión y el respaldo familiar durante el proceso de sanación de su hijastro en la Ciudad de México

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Yolanda Ventura, reconocida actriz y
Yolanda Ventura, reconocida actriz y madrastra de José Ángel Bichir, destaca la importancia del apoyo familiar en la recuperación emocional y física del joven (IG)

La preocupación generada por el incidente de José Ángel Bichir ha impactado de forma profunda a su familia durante los últimos días. Yolanda Ventura, reconocida actriz y esposa de Odiseo Bichir, calificó el hecho como “un golpe difícil para la familia” y resaltó la tarea de acompañar al joven en su proceso de recuperación.

A diez días del accidente, Yolanda Ventura informó que José Ángel Bichir está fuera de peligro y recupera su salud en casa, rodeado del apoyo de su familia. Ventura expresó que su esposo ha estado cerca de su hijo para brindarle contención emocional y subrayó la importancia de evitar especulaciones, afirmando que el suceso respondió a una crisis emocional, no a un intento de suicidio.

José Ángel Bichir se arrojó desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, tras sufrir una crisis emocional. Una vecina lo auxilió rápidamente y solicitó ayuda de los servicios de emergencia.

El incidente de José Ángel
El incidente de José Ángel Bichir, originado por una crisis emocional, no fue un intento de suicidio, según aclaró la familia a los medios (José Ángel Bichir / Instagram)

La madre de José Ángel Bichir describió el accidente como “un milagro de Dios”. Explicó que el golpe fue amortiguado por unos cables, lo que impidió lesiones más graves y remarcó que el desenlace pudo haber sido diferente si hubiera impactado de otra manera.

Detalles del incidente y versión de la familia

El accidente ocurrió hace casi dos semanas. Los familiares resaltaron que todo sucedió durante una crisis emocional, y que no existió la intención de autolesionarse. Yolanda Ventura aclaró que “él no quería hacerse daño, él quería salir”.

La madre, Pati, agregó que, pese a la gravedad de la caída, circunstancias favorables evitaron consecuencias mayores. Los allegados pidieron respeto y comprensión, y recalcaron la relevancia de atender la salud mental.

Yolanda Ventura, exintegrante de Parchís
Yolanda Ventura, exintegrante de Parchís y actriz de telenovelas, fortalece el núcleo familiar con su presencia y apoyo tras el accidente (IG)

Unión familiar y apoyo durante la recuperación

La recuperación de José Ángel Bichir transcurre en su casa y en compañía de sus padres, su madrastra Yolanda Ventura, y otros familiares. Ventura destacó la presencia constante y el apoyo que ha recibido el joven, identidad que ha sido clave en estos momentos.

Odiseo Bichir ha permanecido cerca de su hijo especialmente por las noches para asegurarse de su bienestar y progreso. La familia, en cada comunicación, reiteró el valor del acompañamiento y la importancia de priorizar la salud emocional.

Los cables que amortiguaron la
Los cables que amortiguaron la caída evitaron consecuencias graves para José Ángel Bichir, lo que la familia describió como un milagro de Dios (Captura de pantalla)

Yolanda Ventura: de Parchís a referente familiar

Antes de vincularse con la familia Bichir, Yolanda Ventura alcanzó la fama como integrante del grupo infantil Parchís, donde era conocida como “la ficha amarilla”. Parchís, fundado en 1979, se consolidó como uno de los grandes fenómenos musicales infantiles en España e Hispanoamérica.

Ya radicada en México, Ventura desarrolló una trayectoria notable como actriz de telenovelas en producciones como “Corazón salvaje”, “Amor de nadie”, “El abuelo y yo” y “La sombra del pasado”, entre otras.

En este episodio reciente, Yolanda Ventura se ha mantenido como pilar afectivo dentro de la familia, mostrando serenidad y énfasis en la importancia de la unidad familiar y el apoyo consistente.

Odiseo Bichir, padre del joven,
Odiseo Bichir, padre del joven, se mantiene cerca de su hijo durante la recuperación, enfatizando el valor del acompañamiento y la unidad familiar (IG)

La actitud de Yolanda Ventura ha transmitido calma y empatía al abordar el accidente de José Ángel Bichir, dejando claro que, independientemente de la adversidad, el respaldo al joven es constante e incondicional.

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