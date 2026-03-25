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Tributo a Amy Winehouse en Chapultepec: precio para el ensamble de jazz y soul homenaje a la diva británica

El concierto reunirá a Jeary y la Christian Balderas Band en un emotivo recorrido por la música de la icónica cantante de ‘Rehab’, en una noche vibrante bajo el cielo de Chapultepec

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La serie Grandes Voces del Jazz anuncia un homenaje a Amy Winehouse para 2026 en Ciudad de México
La serie Grandes Voces del Jazz anuncia un homenaje a Amy Winehouse para 2026 en Ciudad de México

La serie Grandes Voces del Jazz dedicará su edición de 2026 a un tributo a Amy Winehouse, según anunció la casa productora Not a Bot. El evento se llevará a cabo el 17 de abril en el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, dentro del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, con dos funciones programadas a las 19:00 y 21:30. Las entradas, a un precio de $490, estarán disponibles a través de Passline.

El ciclo, que este año incluyó homenajes a Aretha Franklin y Billie Holiday, refuerza la apuesta de Not a Bot y el club Parker & Lenox por posicionar a Chapultepec como un espacio público donde confluyen la música, la naturaleza y la historia, impulsando la vida cultural local.

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El tributo a Amy Winehouse tendrá lugar el 17 de abril en el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201 del Bosque de Chapultepec

El recital homenaje a Winehouse estará a cargo de Jeary y la Christian Balderas Band, quienes recorrerán el repertorio de la cantante británica, célebre por su impacto en el soul y el jazz contemporáneo. El proyecto busca, según sus organizadores, consolidar la serie como referencia en la difusión cultural independiente en México.

Además de la organización de Grandes Voces del Jazz, Not a Bot es responsable de la producción de Jazz is Dead en México, con el objetivo de expandir la presencia de la música genuina y atraer nuevas generaciones de público.

El tributo a Amy Winehouse tendrá lugar el 17 de abril en el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201 del Bosque de Chapultepec
El tributo a Amy Winehouse tendrá lugar el 17 de abril en el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201 del Bosque de Chapultepec

El legado cultural de Amy Winehouse

Amy Winehouse dejó una huella profunda en la música contemporánea y la cultura popular, pese a su breve carrera. Su obra se caracteriza por una voz única, un estilo personal que fusionó jazz, soul, R&B y pop, y una honestidad lírica inusual que abordó temas como el amor, la adicción y las dificultades personales.

Su debut, “Frank” (2003), exhibió su talento como compositora, pero fue “Back to Black” (2006) el disco que la llevó al estrellato internacional, convirtiéndose en un referente musical y cultural.

Las funciones del concierto homenaje a la cantante británica están programadas a las 19:00 y 21:30 con entradas a $490 vía Passline
Las funciones del concierto homenaje a la cantante británica están programadas a las 19:00 y 21:30 con entradas a $490 vía Passline

Canciones como “Rehab” y “Back to Black” se convirtieron en himnos de una generación y valieron a Winehouse múltiples premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum y Canción del Año.

La importancia cultural de Winehouse radica en varios frentes. En lo musical, revitalizó el soul y el R&B en el siglo XXI, inspirando a una nueva generación de artistas británicos y globales como Adele, Sam Smith y Lana Del Rey.

Su fusión de géneros sentó las bases para una ola de artistas que combinan sonidos clásicos con producción contemporánea. Winehouse también impulsó un cambio en la industria al demostrar que las mujeres podían triunfar sin ajustarse a los estándares tradicionales de la música pop, tanto en imagen como en contenido.

El recital de Grandes Voces del Jazz estará a cargo de Jeary y la Christian Balderas Band, intérpretes del repertorio de Amy Winehouse
El recital de Grandes Voces del Jazz estará a cargo de Jeary y la Christian Balderas Band, intérpretes del repertorio de Amy Winehouse

Más allá de la música, su estilo —el peinado beehive, el delineado ocular y la moda retro— influyó en tendencias globales y se convirtió en icono visual de los 2000. Su disposición a hablar abiertamente sobre sus problemas personales y su rechazo a la perfección estereotipada la posicionaron como símbolo de autenticidad y vulnerabilidad en una industria dominada por la imagen.

El legado de Winehouse se extiende también a la conversación pública sobre salud mental y adicciones. Su vida y muerte pusieron en primer plano los desafíos que enfrentan los artistas ante la presión mediática y social, así como la necesidad de empatía y apoyo en torno a las enfermedades mentales.

Primer plano de Amy Winehouse cantando en un micrófono con los brazos levantados, luciendo su peinado alto y accesorios de sombrilla en el pelo
La icónica cantante Amy Winehouse interpreta una de sus canciones en un concierto, mostrando su distintiva pasión vocal y estilo único. (Reuters)

Su influencia permanece viva tanto en la música como en la cultura, donde se le recuerda como una artista genuina, innovadora y pionera que transformó el panorama musical y social de su época.

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