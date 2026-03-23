México

FGR confirmó la vinculación a proceso de 13 personas, entre ellas “El Güero” Beltrán

Según el reporte de la FGR, los procesados son señalados por delitos contra la salud, delincuencia organizada y tráfico de armas

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El arresto de Omar Alfonso
El arresto de Omar Alfonso Beltrán Cárdenas ocurrió el pasado 5 de marzo en Mexicali. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este domingo 22 de marzo la vinculación a proceso de 13 individuos, entre ellos Omar “N”, identificado como “El Güero” Beltrán o “H10″, por los delitos de delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas, así como delitos contra la salud.

Los detenidos fueron capturados luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentara diversas órdenes de cateo en tres estados distintos del norte del país; Baja California, Sonora y Sinaloa.

El pasado 10 de marzo, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reportó la detención de 12 personas en el marco de la Operación Bacanora, las cuales fueron señaladas como integrantes de “Los Rusos”, una célula delictiva vinculada con “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Esos 12 y un sujeto más, identificado como Jesús “N”, forman parte de los recientemente procesados.

Sin embargo, en el caso de “El Güero” Beltrán, reportes previos e investigaciones de este medio lo ligan con el Cártel de los Beltrán Leyva o Cártel de Guasave, y no con ”Los Rusos" como señaló el titular de la SSPC.

Cateos en tres estados

Los 12 detenidos informados por
Los 12 detenidos informados por Harfuch el pasado 10 de marzo se observan en el fondo. (Youtube/Claudia Sheinbaum Pardo)

Según el comunicado de la FGR, la vinculación se logró tras una audiencia inicial en la que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó elementos suficientes para que un juez vinculara a proceso a los detenidos.

En el reporte precisa que entre los acusados figura Omar “N”, quien según reportes previos de este medio lleva por nombre Omar Alfonso Beltrán Cárdenas y tiene los alias “El Güero” Beltrán o “H10″. Este sujeto es señalado como presunto integrante del cártel de los Beltrán Leyva o Cártel de Guasave, organización criminal encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro.

Los 13 detenidos fueron capturados mediante la ejecución de órdenes de cateo realizadas simultáneamente en San Luis Río Colorado (Sonora), Mexicali (Baja California) y Culiacán (Sinaloa).

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron armas cortas, un arma larga, cartuchos, cargadores, una báscula gramera, teléfonos celulares, equipos de comunicación, una bolsa con marihuana y otra con cocaína.

Las otras 12 personas identificadas en la lista de detenidos son:

  • Guillermo “N”
  • Felicito “N”
  • Sergio “N”
  • José “N”
  • Flora “N”
  • Valentín “N”
  • Brígido “N”
  • Jesús “N”
  • Pedro “N”
  • Sergio “N”
  • Abdel “N”
  • Miguel “N”

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, la captura de “El Güero” Beltrán se realizó el pasado 5 de marzo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras instancias federales en Mexicali.

Esta no sería la primera vez que el “H10″ se encuentra tras las rejas, según reportes periodísticos, en el año 2015 habría sido capturado en posesión de 5 kilos de metanfetamina cuando circulaba en un automóvil de la marca Volkswagen.

Investigación complementaria y presunción de inocencia

La FGR informó que el juez otorgó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Todos permanecerán en prisión preventiva, sin embargo, las autoridades no detallaron en qué penal estará cada uno.

Durante este periodo, el Ministerio Público Federal deberá robustecer los elementos probatorios sobre la presunta participación de los 13 imputados en delitos de delincuencia organizada con fines de acopio y tráfico de armas, además de delitos contra la salud.

El comunicado subrayó que las personas vinculadas a proceso se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Esta precisión responde a los lineamientos legales vigentes en materia de derechos humanos y debido proceso.

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