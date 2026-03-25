México

¿Por qué las alergias pueden ser más intensas en la ciudad? La UAM lo explica

Los síntomas de alergia como estornudos, congestión nasal y brotes en la piel aumentan durante la primavera en México

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La concentración de partículas en
La concentración de partículas en el aire incrementa las alergias estacionales, afectando a más personas en primavera. | (Crédito: Jesús Avilés/Infobae México)

Los síntomas de alergia como estornudos, congestión nasal, ojos llorosos y brotes en la piel son cada vez más frecuentes, especialmente durante la primavera en México.

De acuerdo con especialistas, estas reacciones son una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante sustancias inofensivas como el polen, alimentos o elementos del ambiente.

Alergias en primavera: por qué aumentan los síntomas

Con el cambio de estación, las alergias estacionales tienden a intensificarse. Especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) explican que esto ocurre por la dispersión de polen que liberan árboles y plantas, así como por los cambios de temperatura.

Este fenómeno afecta a un mayor número de personas durante la primavera, cuando la concentración de partículas en el aire aumenta.

Contaminación en la ciudad agrava las alergias

En las grandes urbes, como la Ciudad de México, las alergias en la ciudad pueden ser más severas. Esto se debe a que la contaminación atmosférica se mezcla con el polen, generando partículas más reactivas.

“En entornos urbanos, el polen se vuelve más reactivo debido a la contaminación y a la formación de radicales libres, lo que aumenta la incidencia de reacciones alérgicas”, explicó el especialista Fernando Rodríguez Ramos, de la UAM.

La concentración de partículas en
La concentración de partículas en el aire incrementa las alergias estacionales, afectando a más personas en primavera. | (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del ambiente, existe una predisposición genética en algunas personas que favorece el desarrollo de alergias. Especialistas señalan que algunos individuos comienzan con sensibilidad a alimentos o ácaros y posteriormente desarrollan alergias al polen u otros elementos ambientales.

El clima y la exposición constante a contaminantes también agravan estas condiciones.

¿Cómo reacciona el cuerpo ante una alergia?

Las alergias tienen un origen molecular. Cuando el cuerpo detecta un alérgeno, activa células de defensa y produce anticuerpos que liberan sustancias químicas responsables de la inflamación.

Entre ellas destaca la histamina, que provoca síntomas como congestión nasal, estornudos, irritación ocular e inflamación.

La contaminación atmosférica en ciudades
La contaminación atmosférica en ciudades como la Ciudad de México agrava las alergias al reaccionar con el polen y formar compuestos más irritantes. | (CRÉDITO: Universidad Autonóma Metropolitana)

Aunque pueden parecer leves, las alergias representan una “batalla silenciosa” para el organismo, ya que el sistema inmunológico reacciona ante sustancias que no deberían ser peligrosas.

Tratamientos y recomendaciones para controlar las alergias

Especialistas de la UAM trabajan en el desarrollo de tratamientos que permitan regular la respuesta inmunológica antes de que aparezcan los síntomas.

Además, recomiendan identificar los alérgenos a tiempo y evitar la automedicación, ya que esto puede empeorar el cuadro. Un diagnóstico adecuado puede mejorar significativamente la calidad de vida de quienes padecen alergias estacionales.

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