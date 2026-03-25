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Pobre Estúpida: tras años de rivalidad, María Daniela y su Sonido Lásser anuncia canción con Denisse de Belanova

Ambas cantantes de electropop mexicano han sido enfrentadas por décadas y ahora anunciaron un tema de “Amigas y rivales”

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Las exponentes de electropop unirán sus voces en una canción ya conocida
Las exponentes de electropop unirán sus voces en una canción ya conocida

Tras años en que han sido enfrentadas por la prensa e incluso por ciertas declaraciones de María Daniela, la cantante underground ha anunciado la tarde de este miércoles 25 de marzo una colaboración musical con Denisse Guerrero, icónica vocalista de Belanova.

“Los rumores eran ciertos...Pobre Estúpida (Amigas y Rivales Mix) ft. Denisse Guerrero. Estreno 27 de marzo en todas las plataformas", se lee en la cuenta de la agrupación electrónica.

El anuncio desató la euforia de los fans con comentarios como: “Ahora si podemos decir pongan Maria Daniela y Belanova al mismo tiempo”, Las chavaaaaaas rucas estamos flipando", y “Las amo a las dos. Jamás creí ver esto”.

El tema 'Pobre Estúpida' ya había estado relacionado con las intérpretes

La histórica “enemistad” entre María Daniela y Denisse

María Daniela Azpiazu, vocalista de María Daniela y su Sonido Lasser, reveló en una entrevista de 2023 que su relación con Denisse Guerrero, líder de Belanova, se ha caracterizado por una percepción distante y situaciones incómodas en encuentros profesionales.

A pesar de coincidir en la escena electropop mexicana desde hace dos décadas, Azpiazu explicó que nunca existió una verdadera amistad entre ambas, ni tuvo lugar ningún conflicto directo.

Las declaraciones surgieron durante la promoción del nuevo sencillo del dúo ante el locutor Jessie Cervantes.

La versión de Azpiazu introduce una matiz personal que no suele aparecer en otras coberturas de los supuestos roces entre bandas de la escena indie mexicana. En la misma conversación, la cantante describió cómo los saludos con Denisse Guerrero en aeropuertos resultaban “como hipocritón” y comentó: “A lo mejor su carácter es así, medio ‘secona’”.

El grupo, referente del electropop en México, celebra la nostalgia de los 2000 con un show dedicado a sus seguidores (Ocesa)
El grupo, referente del electropop en México, celebra la nostalgia de los 2000 con un show dedicado a sus seguidores (Ocesa)

Ante la insistencia sobre la supuesta enemistad, Azpiazu insistió: “sí, como que me saludaba y se volteaba a hablar mal de mí, yo sentía eso, pero en realidad nunca nos llevamos mal ni nada, ni la conozco, en sí nunca he tenido una conversación con ella. Solamente es una percepción que tengo”, dijo la intérprete de Chicle de menta y Carita de ángel.

Belanova y María Daniela y su Sonido Lasser marcaron la escena electropop en la primera década del 2000

Ambos proyectos, surgidos al inicio del nuevo milenio, experimentaron su auge entre 2003 y 2010. Belanova, grupo originario de Guadalajara liderado por Denisse Guerrero, alcanzó éxito nacional e internacional con temas como Tus ojos, Me pregunto por qué y Rosa pastel, este último revitalizado recientemente por su difusión viral en redes sociales.

Por su parte, el dúo integrado por María Daniela Azpiazu y Emilio Acevedo obtuvo reconocimiento con canciones como Miedo, Pobre estúpida y El tuviera no existe, y desde entonces ha forjado una base de seguidores constante.

Durante el programa radial, el productor Emilio Acevedo también abordó las especulaciones de enemistad, aclarando con ironía: “¿Quién es Denisse?”, para luego suavizar su postura: “La verdad la queremos mucho, tampoco tanto, pero tiene rolas que me gustan, fíjate”.

María Daniela y Denisse brillaron en la escena pop en los 2000 F
En 2023, la cantante de electropop habló de su relación con su colega de Belanova (Foto: IG/daniazpi ig/denisseguerrerooficial)

Acevedo además relató que tras una entrevista en la que Azpiazu distinguió el sonido de Belanova como “un pop más producido” frente al estilo “más crudo” de su propio grupo, Denisse Guerrero habría optado por dejar de saludar a Azpiazu, aunque sí mantenía un trato cordial con él.

El rumor sobre “Pobre estúpida” y la respuesta a la supuesta rivalidad

En diversas ocasiones, circuló la versión de que el tema Pobre estúpida de María Daniela y su Sonido Lasser estaba dedicado a Denisse Guerrero. La propia Azpiazu desmintió esa creencia, afirmando durante la entrevista: “Hay una leyenda urbana que dice que una canción que tenemos que se llama Pobre estúpida se la hicimos a Denisse Guerrero, pero no, no era ella”.

Consultada por la conductora Tania Rincón en el programa La caminera, Azpiazu reiteró que ambos proyectos emergieron casi simultáneamente y que las apariciones conjuntas se reducían a breves saludos circunstanciales:

“No, lo que pasa es que salimos como al mismo tiempo Belanova y nosotros, y alguna vez en una entrevista me preguntaron que yo qué pensaba de Belanova y yo dije que se me hacía un pop más producido y que lo de nosotros era más crudo, nada más eso, que no está mal ni una ni otra cosa.”

¡El regreso que todos esperaban! Belanova vuelve a los escenarios en el festival 'Bésame Mucho
Denisse Guerrero nunca ha abordado el tema de sus supuestos roces con María Daniela (Belanova)

Acevedo añadió que en los encuentros fortuitos en aeropuertos previos a la declaración, Denisse Guerrero ya le hacía “muy buenas caras”, pero después de la anécdota referida, “ya ella ni la saludaba, ya se seguía de largo, a mí me saludaba bien.”

Más allá de estos episodios, el vocalista y la productora han coincidido en que la percepción de enemistad es fruto de rumores amplificados por la prensa y que no existió un conflicto real entre los dos proyectos. “Circuló en los medios que éramos enemigos”, expresó la banda para La caminera.

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