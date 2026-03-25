Ministra Yasmín Esquivel deja atrás las polémicas: recibe medalla en el Estado de México

Ministra Yasmín Esquivel recibe Presea al Mérito en Derecho Constitucional (Foto: X)

La ministra Yasmín Esquivel Mossa recibió la Presea al Mérito en Derecho Constitucional “José Domingo Rus” del Poder Judicial del Estado de México durante la ceremonia por el 201 aniversario de fundación de este órgano. La entrega estuvo a cargo de Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, y de Héctor Macedo García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia.

La distinción reconoce, de acuerdo con el PJEM, la trayectoria y el aporte de Esquivel Mossa al fortalecimiento del Estado de Derecho. En su intervención, la ministra subrayó el carácter ético y profesional que exige el ejercicio jurisdiccional y reafirmó su compromiso con la defensa de la Constitución, destacando que la considera “el pacto social más sagrado de la Nación”.

En Toluca, el Poder Judicial del Estado de México celebró este martes su 201 aniversario con una sesión conjunta de sus plenos, donde realizó la entrega de Preseas 2026 para distinguir la excelencia jurídica en la entidad.

Convenio Marco de Colaboración entre la Suprema Corte, el Órgano de Administración Judicial y la Secretaría de las Mujeres (Foto: X)

Durante la ceremonia, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez indicó que la justicia constituye “la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde”, destacando que los juzgadores mexiquenses, con sus resoluciones, fortalecen la paz y la legalidad. La mandataria reconoció las trayectorias de vida caracterizadas por la honestidad y el compromiso social.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Héctor Macedo García, subrayó la importancia de la memoria institucional y la gratitud hacia los servidores judiciales que han impulsado la evolución de la institución desde 1825.

Para el magistrado Héctor Macedo García, estos reconocimientos buscan inspirar a nuevas generaciones a mantener el compromiso con la justicia y el servicio público.

La defensa de Yasmín Esquivel

“Agradezco al Poder Judicial del Estado de México esta distinción, que recibo con humildad y con plena conciencia de lo que representa. Un reconocimiento, que es símbolo de la responsabilidad que tenemos como juzgadoras y juzgadores de salvaguardar la Constitución, defender los derechos humanos y sostener, con firmeza, los pilares del Estado de Derecho. La justicia no puede ser indiferente a la realidad. Debe ser sensible, valiente y estar siempre del lado de la dignidad humana. Ese es el compromiso”, enunció Yasmín Esquivel a través de un mensaje que publicó en redes sociales tras recibir el reconocimiento.

Experta explicó a Infobae México si la sentencia a favor de Yasmín Esquivel es o no inapelable (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Tras ser acusada de plagio a finales del año 2022, la ministra mantuvo su puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando haber sido víctima de ataques para desacreditar su trayectoria.

Luego de una serie de amparos, Esquivel se pronunció al respecto de la situación, declarando que no tiene “nada de qué preocuparse”.

Esquivel obtuvo decisiones judiciales favorables, incluyendo una sentencia civil que la exculpó de plagio en función de pruebas periciales y testigos que afirmaron haberla visto redactar el texto.

Otras distinciones reconocidas

El Poder Judicial del Estado de México otorga anualmente sus preseas en 10 categorías distintas para reconocer contribuciones en áreas como el derecho constitucional, la promoción de los derechos humanos y el trabajo a favor de una justicia accesible para la ciudadanía. La presea entregada a Esquivel lleva el nombre de José Domingo Rus, considerado uno de los fundadores del tribunal mexiquense y expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México.

La Presea “José Domingo Rus” reconoce la trayectoria del jurista, quien formó parte de la primera integración del Tribunal mexiquense y ocupó la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México.

Los reconocimientos entregados incluyeron a las Preseas:

“Jacobo Villaurrutia López y Osorio”, por virtud judicativa, al doctor Marco Antonio Morales Gómez ;

“Andrés Molina Enríquez”, en justicia intercultural, a Carmela Flores Anastacio ;

“Juan José Flores Alatorre”, en defensa de los derechos humanos, a la magistrada Mireille Roccatti Velázquez .

“Tomás Salgado”, en derecho laboral, para el magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez ;

“Francisco Nava”, en derecho de familia, para el magistrado Juan Carlos Ortega Castro.