Delfina Gómez supervisa reconstrucción de Periférico Norte: obra registra 52% de avance

Avanza la repavimentación de Periférico Norte en Tlalnepantla de Baz (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La gobernadora del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez Álvarez, supervisó los trabajos de reconstrucción del Periférico Norte “Bulevar Manuel Ávila Camacho”, en el Tramo 1, cuerpo oriente centrales, que atraviesa los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, donde destacó que el proyecto forma parte de la estrategia “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”.

Durante el recorrido, la mandataria estatal afirmó que esta magna obra es resultado de la suma de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno y la ciudadanía. “Gracias a ustedes contribuyentes, al apoyo del Gobierno federal, a la contribución de nuestros gobiernos municipales, y sobre todo es para nuestros ciudadanos”, expresó ante trabajadores y autoridades presentes.

La intervención contempla labores de fresado y tendido de carpeta asfáltica con un espesor de 10 centímetros, lo que permitirá fortalecer la superficie de rodamiento y prolongar la vida útil de esta importante vialidad.

Obra beneficiará a los 200 mil vehículos que circulan diariamente

Repavimentación de Periférico Norte lleva un avance del 52% (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El Periférico Norte es una de las arterias más transitadas del Valle de México, por donde circulan diariamente más de 200 mil vehículos, lo que lo convierte en un punto estratégico para la movilidad regional y la actividad económica.

Delfina Gómez reconoció el esfuerzo que realizan diariamente para cumplir con los tiempos establecidos y garantizar que la rehabilitación se entregue en condiciones óptimas. Subrayó que mejorar la infraestructura vial no solo impacta en la reducción de tiempos de traslado, sino también en la seguridad de automovilistas y transportistas.

Por su parte, Joel González Toral, Director de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM), informó que los trabajos de reconstrucción del área de rodamiento presentan un avance del 52 por ciento, de un total de 108 kilómetros contemplados en el proyecto. Destacó que la obra se desarrolla en tiempo y forma, conforme al calendario establecido.

Repavimentación Periférico Norte, en Tlalnepantla de Baz ya en los límites con Naucalpan (Foto: Gob. Edomex)

El funcionario detalló que las acciones incluyen la rehabilitación integral del pavimento, así como la mejora de las condiciones estructurales de la vía para soportar el alto aforo vehicular que registra diariamente. Añadió que el objetivo es ofrecer una infraestructura más resistente y segura, que responda a las necesidades actuales de movilidad en la zona metropolitana.

La reconstrucción del Periférico Norte forma parte de un paquete de proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno estatal para modernizar la infraestructura carretera y atender el rezago histórico en mantenimiento vial. De acuerdo con autoridades, estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de 15 millones de mexiquenses que diariamente se trasladan hacia la Ciudad de México y otros puntos del estado por motivos laborales, educativos y comerciales.

Con el avance actual del 52 por ciento, el gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de concluir la obra en los plazos previstos, priorizando la transparencia en el uso de recursos y la coordinación interinstitucional.

La rehabilitación del Periférico Norte se perfila como uno de los proyectos insignia de la administración estatal, que apuesta por detonar el desarrollo regional a través de infraestructura moderna y funcional.