México

Delfina Gómez supervisa reconstrucción de Periférico Norte: obra registra 52% de avance

Se mantienen cerrados los carriles laterales del municipio de Naucalpan a la altura de las Torres de Satélite

Guardar
Avanza la repavimentación de Periférico
Avanza la repavimentación de Periférico Norte en Tlalnepantla de Baz (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La gobernadora del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez Álvarez, supervisó los trabajos de reconstrucción del Periférico Norte “Bulevar Manuel Ávila Camacho”, en el Tramo 1, cuerpo oriente centrales, que atraviesa los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, donde destacó que el proyecto forma parte de la estrategia “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”.

Durante el recorrido, la mandataria estatal afirmó que esta magna obra es resultado de la suma de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno y la ciudadanía. “Gracias a ustedes contribuyentes, al apoyo del Gobierno federal, a la contribución de nuestros gobiernos municipales, y sobre todo es para nuestros ciudadanos”, expresó ante trabajadores y autoridades presentes.

La intervención contempla labores de fresado y tendido de carpeta asfáltica con un espesor de 10 centímetros, lo que permitirá fortalecer la superficie de rodamiento y prolongar la vida útil de esta importante vialidad.

Obra beneficiará a los 200 mil vehículos que circulan diariamente

Repavimentación de Periférico Norte lleva
Repavimentación de Periférico Norte lleva un avance del 52% (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El Periférico Norte es una de las arterias más transitadas del Valle de México, por donde circulan diariamente más de 200 mil vehículos, lo que lo convierte en un punto estratégico para la movilidad regional y la actividad económica.

Delfina Gómez reconoció el esfuerzo que realizan diariamente para cumplir con los tiempos establecidos y garantizar que la rehabilitación se entregue en condiciones óptimas. Subrayó que mejorar la infraestructura vial no solo impacta en la reducción de tiempos de traslado, sino también en la seguridad de automovilistas y transportistas.

Por su parte, Joel González Toral, Director de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM), informó que los trabajos de reconstrucción del área de rodamiento presentan un avance del 52 por ciento, de un total de 108 kilómetros contemplados en el proyecto. Destacó que la obra se desarrolla en tiempo y forma, conforme al calendario establecido.

Repavimentación Periférico Norte, en Tlalnepantla
Repavimentación Periférico Norte, en Tlalnepantla de Baz ya en los límites con Naucalpan (Foto: Gob. Edomex)

El funcionario detalló que las acciones incluyen la rehabilitación integral del pavimento, así como la mejora de las condiciones estructurales de la vía para soportar el alto aforo vehicular que registra diariamente. Añadió que el objetivo es ofrecer una infraestructura más resistente y segura, que responda a las necesidades actuales de movilidad en la zona metropolitana.

La reconstrucción del Periférico Norte forma parte de un paquete de proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno estatal para modernizar la infraestructura carretera y atender el rezago histórico en mantenimiento vial. De acuerdo con autoridades, estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de 15 millones de mexiquenses que diariamente se trasladan hacia la Ciudad de México y otros puntos del estado por motivos laborales, educativos y comerciales.

Con el avance actual del 52 por ciento, el gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de concluir la obra en los plazos previstos, priorizando la transparencia en el uso de recursos y la coordinación interinstitucional.

La rehabilitación del Periférico Norte se perfila como uno de los proyectos insignia de la administración estatal, que apuesta por detonar el desarrollo regional a través de infraestructura moderna y funcional.

Temas Relacionados

Periférico NorteDelfina Gómez ÁlvarezRepavimentaciónTlalnepantlaNaucalpanEdomexJCEMmexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar harina para hot cakes caseros fácil y rápida

Se trata de una alternativa práctica que puede elaborarse con productos que suelen estar disponibles en la despensa

Cómo preparar harina para hot

¿Qué es lo que provoca la insuficiencia renal crónica y cuál es el tratamiento a tomar?

Esta afección se consolida como una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en México

¿Qué es lo que provoca

Shakira gratis en el Zócalo: estas son las alternativas viales para el domingo 1 de marzo

La presentación de la estrella colombiana sigue en pie tras la jornada de violencia que se desató en varios estados por la muerte de El Mencho

Shakira gratis en el Zócalo:

Detienen al director de la policía de Ecuandureo y 10 oficiales por presuntos vínculos con “El Mencho”

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvo al director de Seguridad Pública Municipal de Ecuandureo y a 10 policías por presuntos vínculos con la red criminal del abatido líder del CJNG, tras ser detectados encapuchados y sin insignias oficiales

Detienen al director de la

Prepara caldillo de jitomate en dos sencillos pasos

Esta salsa es una de las bases de la gastronomía mexicana para la preparación de platos tradicionales

Prepara caldillo de jitomate en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al director de la

Detienen al director de la policía de Ecuandureo y 10 oficiales por presuntos vínculos con “El Mencho”

Ronald Johnson, embajador de EEUU, se reúne en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum

Jacky Ramírez posa en Playboy a meses del asesinato de su presunto ex novio ‘La Flaca’, operador del CJNG

Avanza investigación por asesinato de Carlos Manzo: capturan a otro sospechoso en Michoacán

Investigan presunta red de lavado ligada al CJNG en la industria musical, Peso Pluma encabeza la lista

ENTRETENIMIENTO

Shakira gratis en el Zócalo:

Shakira gratis en el Zócalo: estas son las alternativas viales para el domingo 1 de marzo

Muere Héctor Zamorano, primer eliminado de ‘La Academia’, a los 47 años

¿Quiénes son los primeros confirmados para el programa ‘Juego de Voces’?

Gloria Trevi se reúne con exasistente de Pati Chapoy y vislumbran colaboración en plena disputa legal

Jacky Ramírez posa en Playboy a meses del asesinato de su presunto ex novio ‘La Flaca’, operador del CJNG

DEPORTES

Messi recuerda la controversia con

Messi recuerda la controversia con Canelo Álvarez y desmiente problemas con los mexicanos: “La verdad es que nada que ver”

Conoce la historia de Barbara Estrada, la mexicana Fan Internacional del Año de los Raiders

Lionel Messi habla sobre lo que piensa de la Liga Mx

Messi admite que Argentina llegó con miedo para enfrentar a México en el Mundial Qatar 2022

Adrián Marcelo comparte fotografía con Lionel Messi: así fue su encuentro