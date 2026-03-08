México

Suprema Corte: Yasmín Esquivel afirma que seguirá alzando la voz contra la violencia y la discriminación

Justicia, equidad y liderazgo femenino: la Suprema Corte y el Colegio Nacional de Abogados Democráticos abordan los desafíos y logros de las mujeres en la judicatura y la sociedad

La Suprema Corte destaca avances
La Suprema Corte destaca avances y desafíos en igualdad de género durante un evento organizado por el Colegio Nacional de Abogados Democráticos, con la participación de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y varias magistradas. (Infobae-Itzallana)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación compartió este domingo en sus redes sociales una tarjeta informativa y un vídeo sobre el evento “Avances, retos y liderazgo de las mujeres en la sociedad actual”, organizado por el Colegio Nacional de Abogados Democráticos.

La carrera judicial de Yasmín Esquivel Mossa en la Suprema Corte

Yasmín Esquivel Mossa es licenciada en Derecho por la UNAM, doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac y cuenta con más de 38 años de trayectoria como servidora pública. Propuesta por el presidente de la República en 2019, fue ratificada por el Senado como ministra número doce en la historia de la SCJN, y tras la elección judicial de 2025 fue reelecta para continuar en el cargo hasta 2034.

Por una justicia tangible y equitativa: el llamado de la ministra Esquivel Mossa

Durante el evento, la ministra refrendó su compromiso con una justicia tangible, no archivada, y con una abogacía al servicio del pueblo. “Por un México donde ser mujer no sea un factor de riesgo, sino una libertad plena, alzaremos la voz hasta que no haya violencia ni discriminación, hasta que nuestros derechos sean respetados y podamos vivir en libertad”, afirmó ante las y los asistentes.

En el acto realizado en la zona de Murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Esquivel Mossa subrayó la importancia de construir una justicia accesible para todas las personas, con decisiones justas que protejan los derechos desde una perspectiva de derechos humanos y enfoques diferenciados.

De la misma manera, subrayó que el empoderamiento de las mujeres y las niñas es un deber institucional del Estado, pero también una convicción personal, por lo que anunció que continuará trabajando hasta que la igualdad de oportunidades, la justicia laboral igualitaria y la erradicación de la violencia sean una realidad para todas.

Magistradas llaman a la corresponsabilidad y reconocen avances en igualdad judicial

El encuentro reunió a diversas voces del ámbito jurídico. La magistrada Nelly Montealegre Díaz destacó que en 2015 había 87 juezas frente a 337 jueces, mientras que hoy el número es prácticamente igual: 375 juezas y 374 jueces. “Esto no es una concesión histórica, sino el resultado de décadas de lucha, preparación y persistencia”, aseguró.

Por su parte, la magistrada Gisela Barrón hizo un llamado a dejar de romantizar la resiliencia femenina: “Estamos cansadas de ser fuertes por necesidad; el futuro debe construirse con una corresponsabilidad real”. El acto cerró con la interpretación del tema “Sin Miedo” a cargo de un ensamble musical.

