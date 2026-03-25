México

La UNAM rinde cuentas: destina 36 mil 232 millones de pesos al pago de maestros

El presupuesto detallado contempla inversiones en enseñanza, investigación, extensión universitaria y gestión institucional

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Clases; UNAM; Regreso a clases
La UNAM destina el 61.1% de su presupuesto 2025, equivalente a 60 mil 135.9 millones de pesos, al fortalecimiento de la docencia y la infraestructura educativa. Crédito: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destinó 61.1% de su presupuesto anual, que en 2025 alcanzó los 60 mil 135.9 millones de pesos, a fortalecer la docencia, como indica la Cuenta Anual aprobada por el Consejo Universitario.

Esta decisión responde a una estrategia institucional de priorizar el bachillerato y la mejora de la infraestructura educativa, junto a inversiones récord en distintos niveles académicos.

En la sesión del Consejo Universitario, se comunicó la designación del contador público independiente Alfonso T. Lebrija Guiot para dictaminar la Cuenta Anual correspondiente a 2026, como consta en el comunicado de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM difundido este 25 de marzo.

El informe también destaca que los recursos de Gestión Institucional no superaron el 5 % del gasto total —exactamente fueron 2 mil 987.3 millones de pesos—, cifra que incluye planeación, servicios administrativos, apoyo a la comunidad, vigilancia y fiscalización.

Por su parte, el presupuesto asignado al rubro de docencia en 2025 ascendió a 36 mil 232 millones de pesos: 28 mil 213 millones se orientaron al nivel superior, el cual atiende a 265 mil 957 estudiantes y a 33 mil 851 personas en posgrado. Para educación media superior, que cuenta con una matrícula de 106 mil 97 alumnos y 34 mil 303 de primer ingreso, se destinaron 8 mil 19 millones de pesos.

Destino de la inversión en investigación y extensión universitaria

La investigación en la UNAM recibe 15 mil 681.7 millones de pesos, apoyando a 36 institutos, 13 centros y produciendo 11 mil 829 productos de investigación. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
La investigación en la UNAM recibe 15 mil 681.7 millones de pesos, apoyando a 36 institutos, 13 centros y produciendo 11 mil 829 productos de investigación. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La UNAM distribuyó 15 mil 681.7 millones de pesos —lo que representa el 26.4 % del total presupuestal— al área de investigación, que engloba 36 institutos, 13 centros y 14 programas universitarios. Según el balance, este sector reportó la producción de 11 mil 829 productos de investigación durante el año.

En cuanto a Extensión Universitaria, se canalizaron 4 mil 412.6 millones de pesos —equivalentes al 7.5 % del presupuesto— para operar 27 museos y 18 recintos históricos. Allí, se organizaron 75 exposiciones y 11 mil 236 actividades que alcanzaron a una audiencia presencial y virtual combinada de dos millones de personas.

Inversión histórica para mejorar las instalaciones de bachillerato de la UNAM

UNAM
La inversión histórica en bachillerato supera los 400 millones de pesos, mejorando la infraestructura física de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Crédito: Cuartoscuro

Durante la sesión, María Dolores Valle Martínez, directora de la Escuela Nacional Preparatoria, remarcó una inversión histórica superior a los 400 millones de pesos en los nueve planteles del sistema de bachillerato.

Detalló que, a través del Proyecto de Mejoramiento a la Infraestructura Física del Bachillerato, se invirtieron más de 230 millones de pesos para rehabilitar 187 núcleos sanitarios, construir 14 velarias con conectividad y rehabilitar 31 áreas deportivas, incluidas canchas y pistas de atletismo.

En paralelo, el Programa de Equipamiento para Facultades y Escuelas supuso una inversión de 227 millones de pesos. Este monto permitió renovar y adquirir 4 mil 500 lámparas, 3 mil 500 luminarias, 13 mil 500 sillas, 2 mil mesas, 900 bancos, 300 restiradores y tres mil equipos de cómputo.

La lista incluye además 250 laptops, tres mil 600 butacas para auditorios y salas audiovisuales, 300 pantallas para estos espacios y 500 pizarrones blancos.

Al margen de los grandes rubros, la Cuenta Anual incorporó un gasto de 822 mil 305 pesos en costos de operación y gastos correspondientes a la tienda de autoservicio universitaria.

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