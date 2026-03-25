¡Que siempre no! Director de Gaceta UNAM permanecerá en el cargo tras error gramatical en portada

El directivo se comprometió a fortalecer los procesos editoriales del órgano informativo. (Crédito: X/@jpbecerraacosta)

Después de que el área de Comunicación Social de la UNAM hiciera una revisión y evaluación interna, el periodista Juan Pablo Becerra-Acosta fue ratificado como director de la Gaceta UNAM, luego de la controversia generada por un error ortográfico en la portada de la publicación, un número especial que conmemora el centenario del poeta Jaime Sabines.

La decisión fue comunicada por el propio Becerra-Acosta a través de su cuenta de X —durante las últimas horas de este martes—, donde confirmó que, tras dialogar con Mauricio López Velázquez, director general de Comunicación Social, se determinó que se mantuviera el cargo y que fortaleciera los procesos editoriales del órgano informativo.

“El Director General de Comunicación Social de la UNAM, Mauricio López Velázquez, y yo hemos platicado durante estas horas y él decidió que continúe en la dirección de la Gaceta UNAM, lo cual aprecio y agradezco. Me comprometí a fortalecer todos los procesos editoriales para mantener y mejorar la calidad de nuestro órgano informativo”, escribió y acompañó su publicación con una foto en la que aparece con López Velázquez.

¿Cuál fue el error “imperdonable”?

El tropiezo editorial consistió en la publicación de la frase “versos que desollan”, en vez de “versos que desuellan”, que es la conjunción correcta para este verbo. La gaceta se distribuyó normalmente la mañana del lunes y se compartió por sus canales oficiales. Sin embargo, al notar la equivocación, la Gaceta la enmendó en su versión digital, pero el tiraje de 5 mil ejemplares impresos —dato corroborado por Infobae— ya estaban distribuidos en los campus universitarios.

La edición impresa muestra el error gramatical en la portada. El tropiezo fue corregido en la versión digital. (Crédito: Especial)

Horas después, Becerra-Acosta asumió la responsabilidad por la equivocación, calificándola como “imperdonable”, y dejó claro que la universidad no tenía responsabilidad directa en el fallo.

La polémica derivó inicialmente en la presentación de su renuncia, que generó opiniones divididas en la comunidad universitaria y en el público: mientras algunos consideraron que la dimisión era desproporcionada, otros destacaron la importancia de la precisión en un órgano de difusión oficial con alcance nacional.

¿Quién es Juan Pablo Becerra-Acosta?

El directivo cuenta con más de 40 años de trayectoria en medios impresos y audiovisuales en México. Formó parte de las redacciones de Unomásuno, El Sol de México, Por Esto, Milenio y El Universal, además de haber sido fundador del semanario Macrópolis y conductor de televisión.

En más de cuatro décadas de trayectoria, ha sido galardonado con diversos reconocimientos en el ámbito periodístico. Asume la dirección de la Gaceta desde 2021, tras relevar a Hugo Huitrón Vera, en una etapa marcada por ajustes editoriales orientados a ampliar el alcance del órgano informativo universitario.