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La Corte Suprema de EEUU podría bloquear las solicitudes a mexicanos que buscan asilo en la frontera

El fallo de la Corte Suprema sobre el concepto de “llegada” podría cambiar el acceso al asilo en EEUU y afectar a miles de migrantes en la frontera

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(Infobae-Itzallana)
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¿Una persona que se presenta en la frontera y pide entrar ya “llegó” a Estados Unidos? De esa pregunta, aparentemente técnica, depende el futuro del sistema de asilo estadounidense. El martes, la Corte Suprema debatió durante más de una hora si el gobierno de Donald Trump puede volver a impedir el acceso a solicitantes de asilo antes de que pisen suelo americano, según reportó The New York Times.

Una política que ya existía

La medida no es nueva ni exclusiva de un partido. Obama la aplicó por primera vez en 2016 para frenar una oleada migratoria en San Diego. Trump la amplió a todos los puntos de entrada del sur entre 2018 y 2021, y Biden la anuló al llegar a la presidencia. Ahora, el Departamento de Justicia busca recuperarla como herramienta de control fronterizo.

El corazón del debate es una sola palabra en la ley federal de asilo: cualquier persona que esté “físicamente presente” en Estados Unidos o que “llegue” al país puede solicitar protección. El gobierno argumenta que “llegar” implica haber cruzado completamente la frontera. Los representantes de los migrantes sostienen que presentarse ante un oficial en el puerto de entrada ya es suficiente, sin importar de qué lado de la línea se esté.

Donald Trump impulsó restricciones para solicitantes de asilo en los puntos de entrada fronterizos durante su presidencia. REUTERS/Kevin Lamarque
Donald Trump impulsó restricciones para solicitantes de asilo en los puntos de entrada fronterizos durante su presidencia. REUTERS/Kevin Lamarque

Cómo se dividió el tribunal

La mayoría conservadora mostró inclinación hacia la postura del gobierno. La jueza Amy Coney Barrett lo resumió con una pregunta directa: “Si no es cruzar la frontera física, ¿cuál es la cosa mágica?” El juez Brett Kavanaugh fue más lejos al señalar que, sin importar dónde fije el tribunal el límite, el gobierno probablemente detendría a los migrantes justo ahí y los devolvería a México.

Las únicas voces abiertamente críticas fueron las de las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. Sotomayor recurrió a la historia para ilustrar el riesgo: en 1939, Estados Unidos negó refugio a más de 900 judíos que huían del nazismo a bordo del transatlántico St. Louis. “Si eres un refugiado que llega al puerto de entrada y llamas a la puerta, tienes la obligación de al menos escuchar mi solicitud”, le dijo al abogado del gobierno.

a Corte Suprema analizó en audiencia pública el alcance del derecho al asilo para quienes se presentan en la frontera, en un debate que podría definir futuras políticas migratorias en Estados Unidos. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
a Corte Suprema analizó en audiencia pública el alcance del derecho al asilo para quienes se presentan en la frontera, en un debate que podría definir futuras políticas migratorias en Estados Unidos. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Lo que está en juego

Si la Corte respalda al gobierno, miles de personas que se presenten en puertos de entrada podrían ser rechazadas sin que sus casos sean evaluados, replicando las condiciones que entre 2018 y 2021 generaron campamentos improvisados en ciudades fronterizas mexicanas, con escasez de alimentos y situaciones de alta vulnerabilidad.

El representante del Departamento de Justicia, Vivek Suri, defendió la medida como una “herramienta fundamental” ante posibles aumentos en el flujo migratorio. Del otro lado, la abogada Kelsi Corkran, que representa a solicitantes de Honduras, Nicaragua y México, argumentó que durante casi un siglo ese tipo de bloqueos nunca fueron necesarios, y que las largas filas en la frontera son consecuencia de estas políticas, no su causa.

La decisión se espera para finales de junio o principios de julio de 2026 y podría ser uno de los fallos migratorios más significativos en décadas.

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