México

Fan de Kenia Os sorprende al unirse a videollamada con Peso Pluma y logra interacción exclusiva con la cantante

Una videollamada inesperada entre la pareja y un mesero provocó sonrisas y comentarios curiosos en redes sociales

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Kenia Os y Peso Pluma
Kenia Os y Peso Pluma generaron revuelo en redes sociales al interactuar con un fan en una videollamada facilitada por el cantante, volviéndose viral en TikTok. (RS)

Kenia Os y Peso Pluma se volvieron tendencia una vez más luego de que se hiciera viral el momento en que uno de sus seguidores logró interactuar con ambos.

A través de redes sociales, principalmente TikTok, se difundió un breve clip en el que el cantante permite que un fan interactue con “La kenini mayor” a través de una videollamada.

Un fanático vivió el sueño de cualquier seguidor cuando Peso Pluma lo puso en contacto directo con Kenia Os. TikTok: @universo_keninii2

Peso Pluma une a Kenia Os con un fan a través de videollamada

En diversas páginas de fanáticos de la intérprete de “Año Sabático” se dio a conocer el momento en que el mesero de un restaurante se acerca a Peso Pluma, quien se encuentra videollamada con su novia, lo que le permite interactuar brevemente con ella.

“Peso Pluma estaba en un restaurante haciendo videollamada con Kenia Os y el mesero que lo atendió era Kenini”, se lee en la descripción de la publicación.

En el breve material visual se escucha decir al mesero que es gran fan de Kenia Os y también de Peso Pluma, lo que desatá sonrisas entre los presentes y se alcanza a percibir la emoción de la cantante mexicana.

Kenia Os y Peso Pluma
Kenia Os y Peso Pluma celebran su primer San Valentín juntos con un viaje romántico a Hawái que cautiva las redes sociales. (RS)

El breve momento ha desatado reacciones de todo tipo entre los internautas, principalmente han resaltado la cercanía que existe entre los intérpretes de “TOMMY & PAMELA”. Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer son:

  • Peso orgulloso de su mujer, como él le dice.
  • La carita de Peso Pluma. Estaba orgulloso.
  • La relación de Peso Pluma y Kenia me recuerda mucho a la de Zendaya y Tom Holland.
  • El mesero regresando por el platillo a la cocina.
  • No sé qué haré el día que esta historia termine.
  • Elegimos a la correcta.
El estreno del tema “Tú
El estreno del tema “Tú y Yo x Siempre”, inspirado en su historia de amor, y los detalles compartidos en redes sociales reforzaron la conexión entre ambos artistas. (Instagram/ @pesopluma)

El supuesto impacto de Peso Pluma en la carrera artística de Kenia Os

Antes de que el momento se viralizara en redes sociales, Kenia Os se robó la atención de los internautas con el listening party de K de Karma en el Palacio de los Deportes el pasado 19 de marzo.

Sin embargo, pese al éxito que se logró en la Ciudad de México, horas después se difundió que el intérprete de “Ella baila sola” había estado detrás del importante espectáculo de manera económica.

De acuerdo con la cuenta de Instagram Chamonic, el evento que destacó por una producción visual de alto nivel, e incluso incluyó una rueda de la fortuna en el escenario, habría sido costeado por Peso Pluma.

“El show fue costeado por su novio Peso Pluma”, quien no pudo estar presente, pero “se quedó con muchas ganas de estar con ella en ese gran momento”.

Kenia Os realizó un espectacular
Kenia Os realizó un espectacular concierto en el Palacio de los Deportes para presentar su nuevo álbum, "K de Karma", presuntamente financiado por Peso Pluma, quien estuvo ausente por problemas migratorios. (Redes sociales)

Hasta ahora, los cantantes mexicanos no han dado declaraciones al respecto, pero su amor sigue acaparando la atención de los internautas, quienes constantemente reaccionan a sus muestras de afecto públicas.

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