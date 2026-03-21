Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes de CDMX habría sido patrocinado por Peso Pluma

Kenia Os abraza a Peso Pluma mientras posan para una foto casual, avivando las especulaciones sobre su relación. (Redes sociales)

Kenia Os hizo vibrar el Palacio de los Deportes la noche del 19 de marzo con el listening party de su más reciente material discográfico: K de Karma, pues sorpresivamente, la sinaloense apareció en el escenario.

Su presencia en el importante recinto de la Ciudad de México permitió que los asistentes disfrutaran de cada uno de los sencillos que componen el material discográfico junto a la artista.

Pese al éxito que logró y las reacciones positivas que generó en redes sociales, hace unas horas comenzaron a circular especulaciones sobre el show y la influencia que Peso Pluma, su pareja, habría tenido.

Kenia Os aparece sonriente en una historia de Instagram, rodeada de flores y pétalos, dedicando un mensaje de amor a Peso Pluma en medio de rumores sobre su relación y apoyo financiero. (Redes sociales)

¿Peso Pluma patrocinó el listening party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes?

De acuerdo con la cuenta Chamonic3 de Instagram, especializada en temas de farándula, Kenia Os habría contado con el apoyo económico de Peso Pluma para realizar el show que dominó las tendencias en Internet.

Sin embargo, pese a los supuestos recursos brindados, no habría logrado estar junto a la intérprete de “Año Sabático” por problemas para regresar a México.

“Kenia Os conquistó el Palacio de los Deportes en la CDMX el 19 de marzo de 2026 con un espectacular Listening Party de su nuevo álbum, K de Karma. El evento se destacó por una producción visual de alto nivel que incluyó una rueda de la fortuna en el escenario y una gran conexión con sus fans”, se lee al principio de la publicación.

Según la cuenta, el show fue “costeado por su novio Peso Pluma”, quien no pudo estar con ella porque no tiene visa vigente y está en trámites migratorios: “Se quedó con muchas ganas de estar con ella en este gran momento de su carrera“.

Aunque no pudo estar presente, se dice que sí mostró su apoyo costeando todo y “al final del show le llenó el camerino de flores”. Pese a que la información no ha sido confirmada, Chamonic señaló que el pretexto que habría puesto Peso Pluma es que tiene concierto en Los Ángeles, California.

Kenia Os realizó un espectacular concierto en el Palacio de los Deportes para presentar su nuevo álbum, "K de Karma", presuntamente financiado por Peso Pluma, quien estuvo ausente por problemas migratorios. (Redes sociales)

Así está conformado K de Karma, el nuevo álbum de Kenia Os

Kenia Os lanzó su nuevo álbum, K de Karma , tras casi dos años de pausa y un proceso creativo de año y medio.

El disco refleja una transición hacia una propuesta más íntima y personal en las letras y la estética musical.

K de Karma contiene 14 canciones , con colaboraciones de Carla Morrison y Lola Índigo , apuntando a una proyección internacional.

Cada tema del álbum narra experiencias recientes y emociones de la artista, destacando la canción “Belladona” como pieza central, la cual no está dedicada a ninguna persona específica.

Esta nueva etapa también se manifiesta en sus presentaciones en vivo, donde la vulnerabilidad y la conexión emocional con el público ocupan un lugar destacado.

La artista resumió su transformación con la frase: “No espero que el mundo actúe, actúo yo”.

El álbum K de Karma representa el regreso de Kenia Os, quien apuesta por la sinceridad y la madurez en su música, integrando colaboraciones relevantes y consolidando un cambio de identidad.