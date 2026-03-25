México

¡Explota Ring Royale! Yeri Mua y Bellakath podrían enfrentarse en polémico combate que divide las redes sociales

La posible pelea entre ambas artistas genera expectativa tras su respuesta directa en redes sociales

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El Ring Royale anuncia su
El Ring Royale anuncia su segunda edición con grandes expectativas en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. - (Jesúe Avilés / Infobae)

El Ring Royale vuelve a encender la conversación en el mundo del entretenimiento tras el éxito de su primera edición. La expectativa crece en torno a los posibles enfrentamientos que podrían formar parte de la próxima emisión, generando especulación entre seguidores.

El organizador del evento, Poncho de Nigris, ha comenzado a soltar ideas que han captado la atención del público. A través de redes sociales, el también empresario ha compartido posibles combates que han provocado debate inmediato.

Entre los nombres que más han llamado la atención destaca el posible enfrentamiento entre Bellakath y Yeri Mua, dos figuras del reggaetón Mexa que ya han reaccionado ante la propuesta.

Poncho de Nigris enciende la polémica con posibles combates

Poncho de Nigris utiliza sus
Poncho de Nigris utiliza sus redes sociales para proponer y medir interés en nuevos combates para el Ring Royale. - (Instagram/@ponchodenigris)

El regiomontano ha utilizado sus plataformas digitales para lanzar encuestas y sugerencias sobre los posibles enfrentamientos del evento. Su estrategia ha sido clave para medir el interés del público.

Entre las propuestas destacan combates que han sorprendido a los seguidores, incluyendo nombres del entretenimiento, redes sociales e incluso figuras del espectáculo tradicional. Esta mezcla ha generado gran conversación.

Además, el organizador planteó una dinámica de votación donde aparecen figuras como:

  • Bellakath vs Yeri Mua?
  • Sergio Mayer vs Karina Torres?
  • Wendy vs Kimberly?
  • Aldo vs Belcast?
  • Marcela vs Bárbara de Regil?
  • Marie Claire vs Gala montes?

Lo que ha elevado aún más las expectativas sobre el formato del evento.

Bellakath y Yeri Mua reaccionan y elevan las expectativas

La posibilidad de un combate
La posibilidad de un combate entre Bellakath y Yeri Mua destaca como una de las propuestas más comentadas del evento. - (X)

La propuesta de enfrentar a ambas artistas no tardó en recibir respuesta. Tanto Bellakath como Yeri Mua mostraron interés en participar, generando aún más ruido en redes sociales.

“Paga chido y jalo”, respondió Yeri Mua, mientras que Bellakath se sumó con un escueto pero contundente: “Jalo :)”. Ambas respuestas fueron ampliamente compartidas y celebradas por sus seguidores.

La interacción acumuló miles de reacciones, posicionando el posible combate como uno de los más esperados del evento, alimentando la conversación digital en torno al Ring Royale.

Un historial que añade tensión al posible enfrentamiento

El Ring Royale reúne figuras
El Ring Royale reúne figuras del espectáculo tradicional, entretenimiento digital y redes sociales, creando una conversación viral en internet. - (Fotos: Instagram)

El interés por este posible duelo también se relaciona con los antecedentes entre ambas artistas. En el pasado, protagonizaron un intercambio de comentarios que escaló en redes sociales.

Todo comenzó con indirectas y críticas cruzadas que incluyeron señalamientos personales, lo que llamó la atención de sus seguidores. Aunque el conflicto no se mantuvo de forma prolongada, dejó huella entre el público.

Con este antecedente, el posible enfrentamiento en Ring Royale no solo representa espectáculo, sino también un reencuentro que podría generar gran expectativa entre los fans del entretenimiento digital.

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