Poncho de Nigris asegura que ya tiene celebridades confirmadas para la nueva temporada de Ring Royale

Poncho de Nigris, promotor de Ring Royale, da a conocer los próximos pasos del evento y solicita a sus seguidores nombres de celebridades para futuras ediciones. (RS: @ponchodenigris)

Ring Royale sigue dando de qué hablar a dos semanas de que se realizara su primera edición en la Arena de Monterrey. En medio de los comentarios que sigue generando, Poncho de Nigris ha revelado nuevos detalles de la próxima entrega.

A través de sus redes sociales, el regiomontano compartió que ya tiene nuevas celebridades confirmadas, pero alentó a sus seguidores a que le propongan nuevos nombres.

Poncho de Nigris, promotor de Ring Royale, posa junto al cinturón de campeonato mientras comparte detalles sobre la próxima edición del evento. (RS: @ponchodenigris)

Celebridades que ya habrían aceptado ser parte de Ring Royale

Para la segunda temporada de Ring Royale, el finalista de La Casa de los Famosos México compartió que ya tiene cuatro personas confirmadas y aseguró que son completamente celebridades y no creadores de contenido.

“Ya tenemos 2 peleas muy virales para la segunda edición de Ring Royale. Aquí son celebridades. No streamers, ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. 5 peleas más, los leo”, colocó en X.

Pese a que no dio a conocer los nombres, su mensaje desató reacciones entre los internautas, quienes no dudaron en lanzar propuestas para la siguiente edición. Hasta ahora, algunas de las que se pueden leer son:

Mariazel vs. Mariana Echeverría

Karime Pindter vs. Manelyk González

Escorpión Dorado vs. Fabiola Martínez

Dalilah Polanco vs. Mar Contreras

Kenia Os vs. Kim Loaiza

El influencer Poncho De Nigris comparte en X su entusiasmo por las próximas peleas de celebridades en la segunda edición de #RingRoyale. (RS: @ponchodenigris)

Así se vivió la primera edición de Ring Royale

Ring Royale debutó el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey y fue organizado por Poncho de Nigris.

El evento fusionó boxeo amateur con figuras del espectáculo, influencers y creadores de contenido, siguiendo la tendencia de eventos internacionales como La Velada del Año.

La expectativa previa fue muy alta: se agotaron todas las entradas, hubo récord de asistencia y más de 5 millones de personas vieron el evento en línea al mismo tiempo , superando la repercusión de los Oscar en redes sociales.

El ambiente estuvo marcado por rivalidades tanto reales como mediáticas, con escenas de tensión durante el pesaje, incluyendo la agresión del esposo de Karely Ruiz a Alfredo Adame .

La cartelera presentó duelos destacados como Alfredo Adame contra Carlos Trejo —rivalidad de dos décadas— y el enfrentamiento femenino entre Karely Ruiz y Marcela Mistral .

También hubo peleas entre Aldo de Nigris y Nicola Porcella, Abelito y Bull Terrie, Alberto del Río y Chuy Almada, además de combates dobles de influencers y personalidades digitales.

El espectáculo incluyó presentaciones musicales, batallas de freestyle y la interpretación del Himno Nacional por Elaine Haro .

Ring Royale impuso un nuevo estándar en el entretenimiento digital y el box amateur en México, y ya se confirmó una segunda edición con expectativas crecientes.

El show integró presentaciones musicales, batallas de freestyle e interpretaciones especiales como el Himno Nacional por Elaine Haro. (RS)

De esta forma, Ring Royale quedó posicionado como un referente dentro del entretenimiento masivo en México, integrando elementos de la cultura digital, el deporte y el espectáculo en una sola experiencia.