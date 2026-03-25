México

“Es escritor de ciencia ficción: Sheinbaum arremete contra Riva Palacio por crítica sobre apoyo a Cuba

La presidenta acusó al columnista y locutor de mentir en su columna de opinión

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Sheinbaum reacciona a columna de
Sheinbaum reacciona a columna de Riva Palacio sobre el papel de ‘Andy’ Lópéz en el gobierno Credito: cuartoscuro Credito: De NotimexTV - https://www.youtube.com/watch?v=LRi6wLkBDIk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107184661

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió contra el periodista y columnista, Raymundo Riva Palacio, por el artículo de opinión que publicó esta mañana sobre el envío de ayuda humanitaria de México a Cuba.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria calificó al periodista como “escritor de ciencia ficción” y lo acusó de mentir en su columna de opinión.

“¿Es Riva Palacio no? Ese señor no es periodista, es escritor de ciencia ficción, no tiene nada que ver con el periodismo, nada, nada, nada. Cada día dice una cantidad de mentiras en sus columnas que dices bueno, ¿de dónde las saca?

Entonces es eso, es un escitor de ciencia ficción para mí y yo creo que para muchas mexicanas y mexicanos. ¿De dónde saca lo que dice, qué pruebas tiene, él y otros", dijo en Palacio Nacional.

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