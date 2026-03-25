México

Derrame de Dos Bocas: qué se sabe del riesgo ambiental en el corredor arrecifal del golfo

Los daños recientes al ecosistema marino han encendido las alarmas entre comunidades pesqueras y ambientalistas que dependen de su biodiversidad

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Las afectaciones a arrecifes de
Las afectaciones a arrecifes de Veracruz y Tabasco ponen en riesgo hábitats clave de tortugas, manatíes y cientos de especies únicas. (Imagen del Golfo)

El derrame de petróleo registrado cerca de la refinería Olmeca Dos Bocas ha alcanzado una extensión de 630 kilómetros y ha provocado daños graves al corredor arrecifal de Veracruz y Tabasco, el cual forma parte del Corredor Arrecifal del Golfo considerado como uno de los sistemas arrecifales más importantes del Atlántico occidental.

Y es que el Corredor Arrecifal del Golfo es un ecosistema de vital importancia para el país, ya que alberga una de las mayores concentraciones de diversidad marina de México.

Pero, ¿cuál es la importancia ambiental de esta zona de arrecifes y por qué el derrame causa gran preocupación por las afectaciones a la biodiversidad? Aquí te contamos.

Las consecuencias del desastre resaltan
Las consecuencias del desastre resaltan el valor de conservar un ecosistema fundamental para la protección costera y la economía local. (Foto: Facebook / Juan Carlos Atzin Calderón)

Corredor arrecifal del golfo: la zona que alberga manatíes, manglares y rutas migratorias, claves para la biodiversidad marina mexicana

El Corredor Arrecifal del Golfo es una franja marina ubicada en la región del Golfo de México que agrupa una serie de arrecifes coralinos interconectados.

Este corredor se extiende a lo largo de las costas mexicanas de los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco y parte de Tamaulipas, y constituye uno de los

Dentro del corredor se encuentran diversos parques nacionales y áreas protegidas, como el Sistema Arrecifal Veracruzano, el Arrecife Alacranes y otros complejos arrecifales que albergan una gran biodiversidad marina. Estas zonas funcionan como refugio y hábitat para cientos de especies de peces, corales, moluscos y otras formas de vida marina, muchas de ellas endémicas o en riesgo.

Es por esta razón que el corredor cumple funciones ecológicas clave, como la protección de las costas frente a tormentas y huracanes, el mantenimiento de la pesca y el turismo sostenible, y la preservación de especies en peligro. Además, forma parte de corredores migratorios para numerosas especies marinas y aves.

La conservación del Corredor Arrecifal del Golfo es una prioridad ambiental debido a las amenazas que enfrenta, como la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático, factores que ponen en riesgo la salud y la continuidad de estos ecosistemas.

La zona arrecifal funciona como
La zona arrecifal funciona como barrera natural ante tormentas, sostiene la pesca y fomenta el turismo ecológico en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el corredor arrecifal del golfo es considerado uno de los ecosistemas marinos de mayor biodiversidad en el país

El Corredor Arrecifal del Golfo es considerado uno de los ecosistemas marinos de mayor biodiversidad en México debido a la gran variedad de especies y hábitats que alberga.

Esta franja de arrecifes coralinos, distribuida a lo largo de las costas del Golfo de México, reúne condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de numerosos organismos marinos.

La estructura de los arrecifes proporciona refugio, zonas de alimentación y áreas de reproducción para cientos de especies de peces, corales, crustáceos, moluscos y equinodermos, así como tortugas y mamíferos marinos. Muchas de estas especies son endémicas o se encuentran en peligro, lo que aumenta el valor biológico del corredor.

La combinación de aguas cálidas, corrientes marinas y la variedad de microhábitats —como lagunas arrecifales, pastos marinos y manglares asociados— favorece la coexistencia de organismos con distintos requerimientos ecológicos.

Además, el corredor forma parte de rutas migratorias para peces, tortugas y aves marinas, lo que incrementa la diversidad de especies presentes en distintas épocas del año.

El derrame de petróleo intensifica
El derrame de petróleo intensifica amenazas como la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático sobre el Corredor Arrecifal del Golfo. (Manuel Victoria)

Cuáles son las especies de importancia que habitan en el corredor arrecifal del Golfo

En el Corredor Arrecifal del Golfo habitan especies marinas de gran importancia ecológica, comercial y de conservación. Entre las más destacadas se encuentran:

  • Corales duros y blandos: Son la base estructural del ecosistema. Se incluyen especies como Acropora palmataOrbicella annularis y Plexaura spp.
  • Peces arrecifales: Se observan especies clave como el pez loro (Scarus guacamaia), el pez ángel (Holacanthus ciliaris), el mero (Epinephelus striatus), el pargo (Lutjanus spp.) y la barracuda (Sphyraena barracuda).
  • Tortugas marinas: Varias especies utilizan el corredor como zona de alimentación y tránsito, como la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), la tortuga caguama (Caretta caretta) y la tortuga verde (Chelonia mydas).
  • Mamíferos marinos: El delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) y el manatí del Caribe (Trichechus manatus) han sido registrados en áreas protegidas del corredor.
  • Crustáceos y moluscos: Incluyen langostas (Panulirus argus), caracoles, pulpos y almejas, esenciales para la pesca local y el equilibrio ecológico.
  • Equinodermos: Estrellas de mar, erizos y pepinos de mar cumplen funciones importantes en la salud de los arrecifes.
  • Aves marinas y costeras: El corredor es parte de rutas migratorias y sitios de anidación para especies como la fragata (Fregata magnificens), pelícanos y garzas.
Especies como el delfín nariz
Especies como el delfín nariz de botella, la tortuga carey y la langosta Caribeña resaltan la riqueza y vulnerabilidad del ecosistema arrecifal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas de estas especies están protegidas por normativas nacionales e internacionales debido a su vulnerabilidad o su papel en el equilibrio del ecosistema arrecifal.

La presencia de esta diversidad refleja la riqueza biológica y la importancia ecológica del Corredor Arrecifal del Golfo.

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