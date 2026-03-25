Cuál es la verdura con más calcio para fortalecer los huesos

La mejor verdura para aumentar tu consumo de calcio. Foto: iStock)

Aunque comúnmente se asocia el calcio con los productos lácteos, diversas verduras destacan por su alto contenido de este mineral esencial para la salud ósea. Entre ellas, la col rizada (también conocida como kale) es considerada una de las verduras con mayor aporte de calcio y mejor absorción por parte del organismo, lo que la convierte en una opción clave para fortalecer los huesos.

El calcio es un mineral fundamental para mantener la densidad ósea y prevenir enfermedades como la osteoporosis, especialmente en etapas de crecimiento, envejecimiento o en personas con dietas restringidas en lácteos. En este contexto, las verduras de hoja verde han cobrado relevancia como fuentes alternativas de calcio de origen vegetal.

La col rizada destaca como la verdura con mayor aporte de calcio. (Shutterstock)

La col rizada destaca no solo por su contenido de calcio —que puede rondar los 150 miligramos por cada 100 gramos—, sino también por su alta biodisponibilidad, es decir, la facilidad con la que el cuerpo puede absorber y utilizar este nutriente. A diferencia de otras verduras como la espinaca, que también contiene calcio pero en menor proporción absorbible debido a los oxalatos, el kale permite una mejor asimilación.

Además del calcio, la col rizada aporta vitamina K, vitamina C y antioxidantes, nutrientes que también contribuyen a la salud ósea y al sistema inmunológico. La vitamina K, por ejemplo, juega un papel importante en la fijación del calcio en los huesos, lo que potencia sus beneficios.

Otras verduras que también aportan calcio, aunque en menor medida, son el brócoli, las acelgas y el bok choy. Sin embargo, especialistas en nutrición coinciden en que no solo importa la cantidad de calcio presente en un alimento, sino también su capacidad de absorción y el equilibrio con otros nutrientes.

Esta verdura puede incluirse en diferentes platillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir este tipo de verduras en la dieta diaria puede ser especialmente beneficioso para personas veganas, intolerantes a la lactosa o quienes buscan diversificar sus fuentes de calcio. Preparaciones como ensaladas, smoothies verdes o salteados son formas prácticas de incorporar la col rizada en la alimentación cotidiana.

No obstante, expertos recomiendan mantener una dieta equilibrada y variada, ya que el fortalecimiento de los huesos no depende únicamente del calcio. Factores como la ingesta adecuada de vitamina D, la actividad física regular y la exposición moderada al sol también son determinantes para una buena salud ósea.

En conclusión, la col rizada se posiciona como una de las verduras con mayor contenido y aprovechamiento de calcio, lo que la convierte en una aliada importante para fortalecer los huesos de manera natural. Su incorporación en la dieta diaria puede contribuir significativamente a prevenir problemas óseos y a mantener una buena calidad de vida a largo plazo.