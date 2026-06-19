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Alejandra Ávalos revela insólitos detalles de sus encuentros con Maradona y Pelé

La famosa narró algunas anécdotas con los históricos futbolistas

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Alejandra Avalos, maradona y pelé
(Reuters/IG/AP)

La cantante Alejandra Ávalos reveló detalles inéditos sobre su encuentro con Diego Armando Maradona durante una entrevista transmitida en el programa De primera mano.

La intérprete, reconocida por su afición al fútbol y su cercanía con figuras del medio deportivo, recordó el episodio que vivió en Cancún cuando coincidió con el astro argentino y pidió retratarse junto a él.

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Así fue el encuentro con Maradona en Cancún

Ávalos relató que durante sus años mozos frecuentaba eventos futbolísticos en el Estadio Azteca y que era solicitada para cantar en los medios tiempos o interpretar el himno nacional.

“Tuve la fortuna de conocer a mucha gente del medio futbolístico”, indicó.

En ese periodo, la cantante fue protagonista de numerosas experiencias al lado de personalidades del fútbol.

Soccer Football - Statue of Diego Maradona tours Naples on 65th birthday of late football legend - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - October 30, 2025 The statue of Diego Maradona arrives at the stadium after the city tour to commemorate his 65th birth anniversary REUTERS/Matteo Ciambelli
Soccer Football - Statue of Diego Maradona tours Naples on 65th birthday of late football legend - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - October 30, 2025 The statue of Diego Maradona arrives at the stadium after the city tour to commemorate his 65th birth anniversary REUTERS/Matteo Ciambelli

En la entrevista, Alejandra Ávalos detalló que el encuentro con Maradona ocurrió mientras vacacionaba en Cancún en compañía de una amiga.

Al reconocer al exfutbolista, quien paseaba con su hija pequeña, la cantante solicitó una fotografía: “Le dije a mi amiga: ‘Por favor, sácame una foto con él’. Y ella también tiene una foto con él, porque lo vimos”, narró.

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La artista señaló que Maradona disfrutaba del anonimato y la tranquilidad en México.

“Así como nosotros buscamos estar fuera del país como para que nadie nos moleste, él lo mismo, yo creo que sale de Argentina para venir a México a hacer su vida un poco más libre”, expresó la cantante.

La anécdota de Alejandra Ávalos con Pelé

Durante la misma conversación, Ávalos compartió otra vivencia junto a Pelé, el futbolista brasileño.

El brasileño estuvo cerca de firmar tres anotaciones espectaculares que hoy son consideradas algunas de las mejores jugadas de una Copa del Mundo.(Ilustración: Jesús Aviles)
El brasileño estuvo cerca de firmar tres anotaciones espectaculares que hoy son consideradas algunas de las mejores jugadas de una Copa del Mundo.(Ilustración: Jesús Aviles)

Explicó que la reunión ocurrió en el marco de una campaña publicitaria organizada por un banco, donde fue invitada a un cóctel y pudo convivir directamente con el exjugador.

“Mi amiga Paty Cabral y yo, siempre éramos las que nos juntábamos para ciertos eventos y ahí en ese evento estaba Pelé y estuvo con nosotros toda la noche platicando”, contó la cantante.

Ávalos mencionó que la mayoría de los recuerdos con figuras internacionales del fútbol todavía se encuentran en fotografías impresas y no digitalizadas, pero forman parte de su archivo personal de vivencias relacionadas con el deporte y el espectáculo.

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