México

Frida Sofía: Iván Cochegrus niega embarazo y revela detalles de su relación con Alejandra Guzmán

Recientemente, se ha especulado que la hija de la ‘Reina de Corazones’ podría estar esperando su primer bebé

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Frida Sofía y Silvia Pinal -México- 29 noviembre
(Jesús Avilés/Infobae)

Frida Sofía vuelve a estar en el centro de la conversación tras los recientes rumores sobre un supuesto embarazo. La versión tomó fuerza en redes sociales y algunos medios, lo que motivó diversas reacciones entre los seguidores de la familia Guzmán-Pinal y del propio medio del espectáculo mexicano.

Ahora, Iván Cochegrus, íntimo amigo de la familia, habló sobre el tema.

Iván Cochegrus descarta el embarazo de Frida Sofía

Durante un encuentro con la prensa, el productor Iván Cochegrus, cercano a la familia Pinal, rechazó de manera tajante que Frida Sofía esté esperando un bebé.

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El famoso firmó: “No porque he platicado con Alejandra. No, para nada. Ella lo comentó precisamente porque todo indicaba que así era. Pero no”.

Imagen dividida en tres: Frida Sofía con cabello rosado a la izquierda, una publicación de Instagram con pintura y texto en el centro, y Alejandra Guzmán sentada a la derecha
Frida Sofía comparte un mensaje enigmático en redes sociales, mientras la imagen de su madre, Alejandra Guzmán, se asoma en un contexto de preocupación por su salud. (Frida Sofía, Alejandra Guzmán: Instagram )

Agregó que, aunque no tiene contacto directo con Frida, mantiene comunicación constante con Alejandra Guzmán y le ha preguntado sobre la situación. Insistió en que, de confirmarse un embarazo, la propia Frida Sofía sería la primera en informarlo.

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Rumores en redes y la relación madre e hija

La especulación surgió tras la difusión de imágenes donde se apreciaba un supuesto cambio físico en Frida Sofía, acompañado de gestos cariñosos de su pareja. El rumor fue amplificado cuando Alejandra Guzmán hizo comentarios que algunos interpretaron como una confirmación indirecta.

La hija de Alejandra Guzmán respondió contundente a los rumores. | @ifridag.
La hija de Alejandra Guzmán respondió contundente a los rumores. | @ifridag.

Cochegrus aprovechó para referirse a la relación entre madre e hija:

“Alejandra ha buscado la manera, de una o de otra manera, de unir esa relación de madre e hija, que la necesita, por supuesto, tanto Frida Sofía como lo necesita Alejandra. Siempre he visto la mano de Alejandra para hacerlo”.

Según el productor, la cantante mantiene una postura abierta para restablecer el vínculo familiar, a pesar de que la comunicación ha sido, por momentos, complicada.

La familia Pinal y la herencia

Aparte del tema de Frida Sofía, Iván Cochegrus también habló sobre el avance en la repartición de la herencia de Silvia Pinal.

Indicó que Alejandra Guzmán, Silvia y Luis Enrique ya se encuentran en proceso de acuerdos y que la comunicación entre los hermanos es constante.

“Alejandra me dijo que ya tienen todo arreglado, que va perfectamente bien y que van caminando todo muy bien. Ellos mismos están en comunicación y están viendo que se avance”, declaró.

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