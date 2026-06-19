Gobierno de México firmará acuerdo con Petrobras la próxima semana en Brasil

La imagen muestra a Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum sentados en una mesa, firmando un documento que simboliza un acuerdo bilateral entre Brasil y México, relacionado con el sector energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Sheinbaum anunció que un equipo integrado por representantes de Pemex y de la Secretaría de Energía viajará a Brasil para concretar la firma del convenio con Petrobras.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 19 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que este acuerdo, el cual lleva varios meses dialogándose, finalmente será firmado en Brasil.

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“La próxima semana va un equipo de Pemex y de la Secretaría de Energía a Brasil, ya para firmar el acuerdo, el mecanismo legal para poder tener una colaboración muy estrecha entre Petrobras y Pemex”, declaró la mandataria.

Acuerdo de colaboración entre Pemex y Petrobras

El objetivo de este acuerdo es establecer un mecanismo legal que permita una colaboración muy estrecha entre las dos empresas petroleras, abriendo una etapa de trabajo conjunto en la exploración, explotación y desarrollo tecnológico en este sector.

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La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de este paso hacia una mayor integración energética regional. “Ahí van a tener una primera firma y de ahí, pues viene un trabajo muy importante”, afirmó la mandataria, quien reiteró que el acuerdo busca fortalecer la soberanía y la cooperación tecnológica para beneficio de ambos países, México y Brasil.

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. Una imagen tomada con un dron muestra la refinería Alberto Pasqualini de Petrobras en la ciudad de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil, el 28 de marzo de 2025. REUTERS/Diego Vara

El convenio contempla la posibilidad de explotación mixta de yacimientos en el Golfo de México y aguas profundas, así como la transferencia de conocimientos y mejores prácticas en exploración petrolera. La presidenta resaltó que este tipo de alianzas representa una oportunidad para que Pemex mejore sus capacidades técnicas y operativas, aprovechando la experiencia de Petrobras en proyectos de exploración a gran escala.

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Durante las negociaciones previas, el Gobierno de México y el de Brasil acordaron trabajar conjuntamente para identificar oportunidades de inversión y desarrollo tecnológico que impulsen la producción de hidrocarburos. Se espera que la colaboración incluya proyectos de investigación, capacitación y desarrollo de infraestructura, así como mecanismos de financiamiento y gestión ambiental.

Alertan de riesgo ambiental por expansión petrolera en el Golfo de México

Organizaciones especializadas en temas ambientales han planteado inquietudes sobre los posibles riesgos derivados de la expansión petrolera en el Golfo de México. De acuerdo con los pronunciamientos recientes de Oceana, existe preocupación por el impacto que podría tener la explotación mixta de yacimientos sobre los ecosistemas marinos y las comunidades costeras de la región.

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Oceana ha señalado que el incremento en la exploración y producción de hidrocarburos en aguas profundas representa un desafío significativo para la protección del medio ambiente. La región del Golfo de México alberga una gran biodiversidad y numerosas áreas sensibles que podrían verse afectadas por incidentes como derrames, filtraciones o daños a hábitats marinos.

FOTO DE ARCHIVO: Vista general de la plataforma petrolera de aguas profundas Centenario en el Golfo de México, frente a las costas de Veracruz, México. 17 de enero de 2014. REUTERS/Henry Romero/Archivo

Entre las alertas, Oceana advierte que la ejecución de proyectos de explotación en zonas de alta vulnerabilidad ecológica requiere la adopción de medidas estrictas de prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de los marcos regulatorios y los sistemas de monitoreo ambiental. La organización ha pedido a las autoridades mexicanas y brasileñas que incorporen salvaguardas ambientales robustas en el convenio de colaboración, priorizando la transparencia y la rendición de cuentas en cada etapa.

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Por su parte, el Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha reiterado que la protección ambiental será un eje rector en la implementación del acuerdo con Petrobras. La mandataria aseguró que la cooperación energética contemplará mecanismos para garantizar la sustentabilidad y la participación de expertos en materia ambiental, así como el respeto a los estándares internacionales en la operación de los proyectos.