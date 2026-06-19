México

Gobierno de México firmará acuerdo con Petrobras la próxima semana en Brasil

Este convenio busca fortalecer la industria petrolera en el país, sin embargo, organizaciones ambientales han alertado sobre el riesgo ambiental para el Golfo de México

Guardar
Google icon
Un hombre y una mujer firman un pergamino sobre una mesa de madera. Detrás hay una bandera de Brasil, un logo "BR" y una bandera verde y roja con un emblema.
La imagen muestra a Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum sentados en una mesa, firmando un documento que simboliza un acuerdo bilateral entre Brasil y México, relacionado con el sector energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Sheinbaum anunció que un equipo integrado por representantes de Pemex y de la Secretaría de Energía viajará a Brasil para concretar la firma del convenio con Petrobras.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 19 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que este acuerdo, el cual lleva varios meses dialogándose, finalmente será firmado en Brasil.

PUBLICIDAD

“La próxima semana va un equipo de Pemex y de la Secretaría de Energía a Brasil, ya para firmar el acuerdo, el mecanismo legal para poder tener una colaboración muy estrecha entre Petrobras y Pemex”, declaró la mandataria.

Acuerdo de colaboración entre Pemex y Petrobras

El objetivo de este acuerdo es establecer un mecanismo legal que permita una colaboración muy estrecha entre las dos empresas petroleras, abriendo una etapa de trabajo conjunto en la exploración, explotación y desarrollo tecnológico en este sector.

PUBLICIDAD

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de este paso hacia una mayor integración energética regional. “Ahí van a tener una primera firma y de ahí, pues viene un trabajo muy importante”, afirmó la mandataria, quien reiteró que el acuerdo busca fortalecer la soberanía y la cooperación tecnológica para beneficio de ambos países, México y Brasil.

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. Una imagen tomada con un dron muestra la refinería Alberto Pasqualini de Petrobras en la ciudad de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil, el 28 de marzo de 2025. REUTERS/Diego Vara
FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. Una imagen tomada con un dron muestra la refinería Alberto Pasqualini de Petrobras en la ciudad de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil, el 28 de marzo de 2025. REUTERS/Diego Vara

El convenio contempla la posibilidad de explotación mixta de yacimientos en el Golfo de México y aguas profundas, así como la transferencia de conocimientos y mejores prácticas en exploración petrolera. La presidenta resaltó que este tipo de alianzas representa una oportunidad para que Pemex mejore sus capacidades técnicas y operativas, aprovechando la experiencia de Petrobras en proyectos de exploración a gran escala.

Durante las negociaciones previas, el Gobierno de México y el de Brasil acordaron trabajar conjuntamente para identificar oportunidades de inversión y desarrollo tecnológico que impulsen la producción de hidrocarburos. Se espera que la colaboración incluya proyectos de investigación, capacitación y desarrollo de infraestructura, así como mecanismos de financiamiento y gestión ambiental.

Alertan de riesgo ambiental por expansión petrolera en el Golfo de México

Organizaciones especializadas en temas ambientales han planteado inquietudes sobre los posibles riesgos derivados de la expansión petrolera en el Golfo de México. De acuerdo con los pronunciamientos recientes de Oceana, existe preocupación por el impacto que podría tener la explotación mixta de yacimientos sobre los ecosistemas marinos y las comunidades costeras de la región.

Oceana ha señalado que el incremento en la exploración y producción de hidrocarburos en aguas profundas representa un desafío significativo para la protección del medio ambiente. La región del Golfo de México alberga una gran biodiversidad y numerosas áreas sensibles que podrían verse afectadas por incidentes como derrames, filtraciones o daños a hábitats marinos.

FOTO DE ARCHIVO: Vista general de la plataforma petrolera de aguas profundas Centenario en el Golfo de México, frente a las costas de Veracruz, México. 17 de enero de 2014. REUTERS/Henry Romero/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Vista general de la plataforma petrolera de aguas profundas Centenario en el Golfo de México, frente a las costas de Veracruz, México. 17 de enero de 2014. REUTERS/Henry Romero/Archivo

Entre las alertas, Oceana advierte que la ejecución de proyectos de explotación en zonas de alta vulnerabilidad ecológica requiere la adopción de medidas estrictas de prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de los marcos regulatorios y los sistemas de monitoreo ambiental. La organización ha pedido a las autoridades mexicanas y brasileñas que incorporen salvaguardas ambientales robustas en el convenio de colaboración, priorizando la transparencia y la rendición de cuentas en cada etapa.

Por su parte, el Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha reiterado que la protección ambiental será un eje rector en la implementación del acuerdo con Petrobras. La mandataria aseguró que la cooperación energética contemplará mecanismos para garantizar la sustentabilidad y la participación de expertos en materia ambiental, así como el respeto a los estándares internacionales en la operación de los proyectos.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraInácio Lula da SilvaBrasilPetrobrasPemexPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suprema Corte anterior no hubiera votado a favor de las víctimas, afirma Sheinbaum tras resolución sobre guardería ABC

La presidenta de México dijo que la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, daría más detalles sobre qué implicaciones tiene la resolución de la Corte

Suprema Corte anterior no hubiera votado a favor de las víctimas, afirma Sheinbaum tras resolución sobre guardería ABC

Gobernación revisará riesgo de privatización en playa de Punta de Mita, Nayarit, por orden de Claudia Sheinbaum

La mandataria hizo un llamado a respetar el acceso libre a las playas en México y reiteró su compromiso con la comunidad

Gobernación revisará riesgo de privatización en playa de Punta de Mita, Nayarit, por orden de Claudia Sheinbaum

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país en el rubro de seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

Revisión del T-MEC va muy bien: Sheinbaum aclara qué ocurrirá con el tratado comercial el 1 de julio

La presidenta anticipó buenos resultados tras la segunda ronda bilateral en Washington y remitió a Marcelo Ebrard para los detalles

Revisión del T-MEC va muy bien: Sheinbaum aclara qué ocurrirá con el tratado comercial el 1 de julio

Marina incauta casi 2 toneladas de tepezcohuite que enviarían a Países Bajos: por qué esta corteza es tan apreciada

Se suele usar para curar quemaduras de la piel principalmente por sus ventajas antibióticas y cicatrizantes, el estado donde más se cultiva es Michoacán

Marina incauta casi 2 toneladas de tepezcohuite que enviarían a Países Bajos: por qué esta corteza es tan apreciada
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

Patrulla naval choca contra ferry en Isla Mujeres: la Marina culpa a una falla de embrague

Hallan cadáver con narcomensaje en Tecate, Baja California: víctima fue privada de su libertad horas antes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

Cártel de Sinaloa en Colombia: detienen a dos mexicanos que serían enlaces con el Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Toy Story 5 llega a México: cuántas escenas poscréditos tiene y de qué tratan

Toy Story 5 llega a México: cuántas escenas poscréditos tiene y de qué tratan

Alejandra Ávalos revela insólitos detalles de sus encuentros con Maradona y Pelé

Hugo Sánchez escapa de la prensa tras preguntas sobre la película ‘México 86′ en el aeropuerto de la CDMX

Frida Sofía: Iván Cochegrus niega embarazo y revela detalles de su relación con Alejandra Guzmán

“Las paro todas”: La atrevida comparación que Lyn May se hizo con Memo Ochoa y que desató reacciones

DEPORTES

Aviones de combate y helicópteros de Black Hawk realizaron una espectacular exhibición aérea durante el México vs Corea del Sur del Mundial 2026

Aviones de combate y helicópteros de Black Hawk realizaron una espectacular exhibición aérea durante el México vs Corea del Sur del Mundial 2026

Ellas son las parejas de los jugadores que acompañan el sueño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Sheinbaum destaca comportamiento ejemplar de mexicanos y extranjeros durante el Mundial 2026

Natalia Botello gana el oro en Lima 2026 y le da a México su primera medalla del Panamericano de Esgrima

DT de Corea del Sur reconoce la presión de México tras caer en Guadalajara