Hallan cadáver con narcomensaje en Tecate, Baja California: víctima fue privada de su libertad horas antes

El cuerpo fue encontrado recargado en el portón de una vivienda de la colonia La Bondad, en Tecate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia ligada al crimen organizado volvió a manifestarse en el municipio de Tecate luego de que la mañana de este jueves 18 de junio fuera localizado el cadáver de un hombre con múltiples huellas de violencia y acompañado de un mensaje amenazante dirigido a presuntos grupos rivales.

El hallazgo ocurrió minutos antes de las 6:00 horas en la calle Silvestre y Diamante, en la colonia La Bondad. Tras recibir reportes a través de las líneas de emergencia, elementos de corporaciones policiacas se trasladaron al sitio y confirmaron la presencia de un hombre sin vida, recargado sobre el portón de una vivienda.

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La víctima fue descrita de manera preliminar como un hombre de entre 25 y 30 años de edad, de tez morena y complexión delgada. Vestía una chamarra color café, un short gris y calcetines negros.

De acuerdo con información recabada por investigadores, el cuerpo presentaba diversas huellas de violencia, además de un cable de plástico colocado alrededor del cuello. En el abdomen tenía clavada una cartulina verde sostenida con un picahielo.

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El mensaje, escrito con tinta negra, decía:

“Esto le va ah pasar A todos los que sigan la Cura al cacasfritas ATTE LOS DE LA CASA”, acompañado de la letra “C”.

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La víctima presentaba huellas de violencia, un cable alrededor del cuello y una cartulina clavada en el abdomen. (X @TecateShore)

La víctima habría sido secuestrada minutos antes

Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre había sido privado de la libertad minutos antes en un predio que también ha sido escenario de hechos violentos.

En ese lugar fueron ejecutadas cinco personas el pasado 31 de mayo. Todas las víctimas se encontraban en situación de calle, en un multihomicidio que encendió las alertas de las autoridades por la brutalidad del ataque y la posible participación de grupos criminales con presencia en la región.

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Investigadores consultados señalaron que, desde la detención de Sergio Ramos, alias “El Checo”, no se habían registrado homicidios atribuidos al grupo criminal identificado como responsable de aquella masacre. La organización también es conocida como “Los Volteados” y es considerada una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operación en Tecate.

Las autoridades no han confirmado de manera oficial la autoría del homicidio ni el significado de las referencias contenidas en el mensaje, aunque la principal línea de investigación apunta a una disputa entre grupos delictivos que buscan mantener o ampliar su control en el municipio.

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Narcomensajes y extrema violencia reaparecen en Baja California

El hallazgo en Tecate ocurre en un contexto de creciente preocupación por la reaparición de asesinatos acompañados de mensajes intimidatorios en distintas regiones de Baja California.

Autoridades estatales investigan el posible resurgimiento de una célula criminal ligada al CJNG en Tecate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apenas la noche del martes 16 de junio, un hombre fue localizado decapitado en las inmediaciones de la colonia Las Minitas, en la comunidad portuaria de San Felipe.

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Vecinos reportaron la presencia de un cuerpo abandonado sobre un camino de terracería, lo que movilizó a corporaciones preventivas y agentes de investigación. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el cadáver junto a una hielera de una conocida cadena comercial.

Dentro del recipiente se encontraba la cabeza de la víctima.

Además, el cuerpo presentaba otras señales de violencia, entre ellas un cuchillo clavado en la espalda. A un costado fue localizada una cartulina blanca con amenazas atribuidas a una facción del Cártel de Sinaloa identificada como la Chapiza.

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De acuerdo con información preliminar, el mensaje hacía referencia al control de la plaza y advertía sobre el destino de cualquier persona que intentara alterar la tranquilidad de la comunidad. La cartulina concluía con el dibujo de una porción de pizza, símbolo que en distintas ocasiones ha sido asociado con mensajes atribuidos a la facción ligada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de la víctima localizada en San Felipe ni han reportado personas detenidas por ese crimen.

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Los dos casos, ocurridos con apenas dos días de diferencia, reflejan la persistencia de prácticas utilizadas por organizaciones criminales para enviar mensajes de intimidación a grupos rivales y mantener presencia territorial mediante actos de extrema violencia en distintas zonas de Baja California.