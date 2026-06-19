“Se han portado de diez”: Sheinbaum destaca comportamiento ejemplar de mexicanos y extranjeros durante el Mundial 2026

La presidenta resaltó la alegría de los mexicanos y la experiencia positiva que viven miles de visitantes extranjeros.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el ambiente que se vive en las sedes mexicanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al asegurar que tanto la organización como la conducta de los aficionados han contribuido al éxito de la justa deportiva en territorio nacional.

Durante su conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo, la mandataria fue cuestionada sobre el desarrollo del torneo en las ciudades mexicanas que albergan encuentros mundialistas y no dudó en destacar el comportamiento de los seguidores que han asistido a los estadios.

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“Ha estado muy bien en las tres sedes. Muy, muy bien. No ha habido realmente ningún problema. Y como siempre, los aficionados mexicanos portándose de diez, la verdad. Muy bien, ha estado maravilloso. El equipo de seguridad muy bien también, trabajando todos los días”, comentó la titular del Ejecutivo federal.

La hinchada tricolor comienza a llenar las inmediaciones del estadio en la previa del partido de Colombia - crédito Jesús F. Beltrán/Infobae

Las declaraciones llegan en medio de una de las etapas más intensas del Mundial, donde miles de aficionados nacionales y extranjeros han llenado las tribunas de los inmuebles ubicados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ciudades que se han convertido en el centro de atención para millones de espectadores alrededor del planeta.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Protests on Forced Disappearances - Mexico City, Mexico - June 18, 2026 A demonstrator dressed in a costume waves a flag during a protest organized by families of people disappeared in Mexico REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La hospitalidad mexicana conquista a los visitantes extranjeros

Colombia fans celebrate after the 2026 FIFA World Cup match between Uzbekistan and Colombia, near the Angel of Independence, in Mexico City, Mexico, June 18, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Más allá de los resultados deportivos, Sheinbaum consideró que uno de los aspectos más destacados del torneo ha sido la imagen positiva que México está proyectando hacia la comunidad internacional.

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La presidenta aseguró que la esencia de la experiencia mundialista en el país no se limita únicamente al futbol, sino a la forma en que los visitantes han sido recibidos por la población mexicana.

Fans celebrate near the Angel of Independence after Mexico won the 2026 FIFA World Cup match against South Korea, in Mexico City, Mexico, June 18, 2026. REUTERS/Armando Vega

“No, lo primero es la alegría de las y los mexicanos. No en cualquier lugar se ve la alegría, la hospitalidad, el cariño, es una fiesta. Y por supuesto que México ofrece paisajes, ofrece cultura. Somos una potencia cultural. Ofrece hoteles desde alta gama hasta en pequeños lugares donde uno puede quedarse o comer con el turismo comunitario. Hay una gama enorme relacionada con el turismo, pero a México viene la gente. Por lo que he estado viendo, incluso entrevistas, por ahí hay varias entrevistas de extranjeros que vinieron, no que las hicimos nosotros, sino que han salido en las redes o en los programas de televisión”

La mandataria enfatizó que el Mundial está permitiendo mostrar una faceta distinta del país ante millones de personas, destacando valores como la convivencia, la calidez humana y la diversidad cultural que caracteriza a las distintas regiones mexicanas.

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Uno de los ejemplos más visibles se registró durante el encuentro entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados colombianos transformaron las gradas en una auténtica fiesta sudamericana. Las imágenes de los seguidores cafeteros conviviendo con mexicanos y visitantes de otras nacionalidades rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Protests on Forced Disappearances - Mexico City, Mexico - June 18, 2026 Demonstrators play football during a protest organized by families of people disappeared in Mexico REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

De igual forma, los Fan Fest instalados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se han convertido en puntos de reunión para turistas procedentes de distintas partes del mundo. En estos espacios, los asistentes han podido disfrutar de conciertos, actividades culturales, gastronomía y transmisiones de los partidos en un ambiente festivo.

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Además de asistir a los encuentros mundialistas, muchos visitantes han aprovechado su estancia para recorrer algunos de los destinos más emblemáticos del país. Desde sitios históricos y zonas arqueológicas hasta pueblos mágicos y playas, la Copa del Mundo ha servido como una plataforma para impulsar el turismo nacional.

Aficionados al fútbol mexicanos esperan para entrar en la FIFA Fan Fest antes del partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, en Ciudad de México, México, el 11 de junio de 2026. REUTERS/Paola García

Con miles de aficionados recorriendo calles, plazas y estadios, el Mundial 2026 continúa consolidándose como una oportunidad única para que México muestre al mundo no solo su pasión por el futbol, sino también su riqueza cultural, su diversidad turística y la hospitalidad que, de acuerdo con Claudia Sheinbaum, se ha convertido en el sello distintivo de esta histórica edición del torneo.

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